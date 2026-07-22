संसद पहुंचा इस्लामपुर बनाम श्रीरामपुर विवाद; झुंझुनूं सांसद बृजेन्द्र सिंह ओला जमकर बरसे

झुंझुनूं से कांग्रेस सांसद बृजेन्द्र सिंह ओला ने लोकसभा में नियम 377 के तहत इस्लामपुर का मामला उठाया। उन्होंने सदन में कहा कि राजस्थान सरकार ने गांव के नाम परिवर्तन को लेकर जिला कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी है

राजस्थान के झुंझुनूं जिले का छोटा-सा कस्बा इस्लामपुर एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया है। करीब एक महीने से शांत पड़ा इस्लामपुर का नाम बदलकर श्रीरामपुर करने का विवाद अब संसद तक पहुंच गया है। कांग्रेस सांसद और पूर्व मंत्री बृजेन्द्र सिंह ओला ने लोकसभा में यह मामला उठाकर न सिर्फ राज्य सरकार के प्रस्तावित कदम पर सवाल खड़े किए, बल्कि इसे जनभावनाओं और संवैधानिक प्रक्रियाओं से जुड़ा गंभीर मुद्दा भी बताया। संसद में उठी इस आवाज के बाद झुंझुनूं की राजनीति फिर गर्मा गई है और हर किसी की नजर अब सरकार के अगले कदम पर टिक गई है।

एक प्रस्ताव… और मच गया था बड़ा बवाल पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई, जब झुंझुनूं शहर से भाजपा विधायक की ओर से इस्लामपुर का नाम बदलकर ‘श्रीरामपुर’ करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया। इसके बाद सरकार ने जिला कलेक्टर से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी। जैसे ही यह जानकारी सार्वजनिक हुई, झुंझुनूं में राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज हो गई।

मामला इतना बढ़ा कि स्थानीय विरोध की खबरें राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया तक पहुंच गईं। गांव में लगातार बैठकें हुईं, ज्ञापन सौंपे गए और नाम परिवर्तन के विरोध में आंदोलन शुरू हो गया।

गांव से जिला मुख्यालय तक विरोध की लहर इस्लामपुर के सरपंच आमीन मणियार के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नाम बदलने का विरोध किया। ग्रामीणों ने दावा किया कि गांव के नाम का अपना ऐतिहासिक आधार है और इसे बदला जाना उचित नहीं होगा। इसके समर्थन में प्रशासन को ऐतिहासिक दस्तावेज भी सौंपे गए।

विरोध में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष खलील बुडाना, पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा, आरएलपी नेता राजेंद्र फौजी, इब्राहिम खान और इमरान बड़गुर्जर सहित कई नेताओं ने भी प्रदर्शन किया। सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना दिया और सरकार से प्रस्ताव वापस लेने की मांग की।

काले झंडों की चेतावनी तक पहुंचा मामला विरोध कर रहे संगठनों और ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी थी कि यदि सरकार नाम बदलने का फैसला करती है तो मंत्री और जनप्रतिनिधियों का गांव में विरोध किया जाएगा। यहां तक कि काले झंडे दिखाने का ऐलान भी कर दिया गया था।

हालांकि दूसरी ओर भाजपा समर्थक संगठनों और कुछ स्थानीय लोगों ने नाम परिवर्तन के प्रस्ताव का समर्थन भी किया। ऐसे में यह मुद्दा धीरे-धीरे सामाजिक बहस से निकलकर बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया।

फिर अचानक क्यों शांत हो गया था विवाद? लगातार विरोध-प्रदर्शनों के बाद जिला प्रशासन की ओर से ग्रामीणों को आश्वासन दिए जाने की बात सामने आई। इसके बाद करीब एक महीने तक यह विवाद ठंडे बस्ते में चला गया। राजनीतिक गलियारों में भी इस पर चर्चा कम हो गई और ऐसा लगने लगा कि नाम बदलने का मुद्दा फिलहाल रुक गया है।

लेकिन सोमवार को लोकसभा में उठे एक सवाल ने इस पूरे विवाद को फिर से जीवित कर दिया।

संसद में बृजेन्द्र सिंह ओला ने क्या कहा? झुंझुनूं से कांग्रेस सांसद बृजेन्द्र सिंह ओला ने लोकसभा में नियम 377 के तहत इस्लामपुर का मामला उठाया। उन्होंने सदन में कहा कि राजस्थान सरकार ने गांव के नाम परिवर्तन को लेकर जिला कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी है, लेकिन किसी भी गांव का नाम बदलना केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है।

ओला ने कहा कि इससे गांव की पहचान, राजस्व रिकॉर्ड, सरकारी दस्तावेज और स्थानीय लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि किसी भी निर्णय से पहले सभी संवैधानिक और वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया जाए।

‘ग्राम सभा की सहमति के बिना फैसला नहीं’ सांसद ओला ने कहा कि गांव का नाम बदलने से पहले ग्राम सभा से व्यापक चर्चा और स्थानीय लोगों की सहमति जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि जनभावनाओं की अनदेखी कर कोई फैसला लिया जाता है तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की मूल भावना के खिलाफ होगा।

उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से आग्रह किया कि जब तक ग्राम सभा की अनुशंसा और ग्रामीणों की सहमति नहीं मिलती, तब तक इस्लामपुर का नाम बदलने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाए।

अब सबकी नजर सरकार और कलेक्टर की रिपोर्ट पर संसद में मामला उठने के बाद झुंझुनूं में एक बार फिर इस्लामपुर बनाम श्रीरामपुर की बहस तेज हो गई है। गांव के लोग, राजनीतिक दल और प्रशासनिक अधिकारी अब जिला कलेक्टर की रिपोर्ट और राज्य सरकार के अगले फैसले का इंतजार कर रहे हैं।