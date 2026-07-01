साहब मेरी आंखों के सामने पत्नी जल गई; दौसा बस अग्निकांड के दर्दनाक चश्मदीद
मंगलवार देर रात हुए इस हादसे में बस में सवार 40 यात्रियों में से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई घायल हैं और कुछ यात्री देर तक लापता रहे।
दौसा के दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण बस अग्निकांड ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं। हादसे में अपने परिजनों को खोने वाले और किसी तरह जान बचाकर निकले यात्रियों की आपबीती रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मंगलवार देर रात हुए इस हादसे में बस में सवार 40 यात्रियों में से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई घायल हैं और कुछ यात्री देर तक लापता रहे।
पुलिस से हाथ जोड़कर पति को ढूंढने की गुहार लगाती रही
इंदौर निवासी दिव्या ने बताया कि हादसे के वक्त पूरा परिवार सो रहा था। अचानक तेज झटका लगा और उनकी बच्ची का सिर आगे जाकर टकरा गया। जब उन्होंने पास में सो रहे पति दीपक को तलाशा तो वे सीट पर नहीं थे।
‘बच्चों को संभाला, लेकिन पति नहीं मिले’
दिव्या ने बताया कि बस में चारों तरफ चीख-पुकार मची हुई थी। किसी तरह दोनों बच्चों को लेकर बस से बाहर निकलीं, लेकिन पति का कोई पता नहीं चला। अस्पताल पहुंचने के बाद भी वह पुलिस और प्रशासन से लगातार पति को तलाशने की गुहार लगाती रहीं।
‘फायर ब्रिगेड समय पर आती तो कई जानें बच जातीं’
दिव्या का कहना है कि मौके पर लोगों ने फायर ब्रिगेड को फोन किया था, लेकिन अगर राहत दल समय पर पहुंच जाता तो कई यात्रियों की जान बच सकती थी। उनका परिवार देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार की यात्रा के बाद इंदौर लौट रहा था।
मेरी आंखों के सामने पत्नी जल गई साहब
इंदौर निवासी वन विभाग के ऑपरेटर जितेंद्र पांडेय हादसे को याद करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि वह पत्नी प्रियंका और बेटे के साथ बस में सवार थे। उनकी सीट ड्राइवर के पीछे थी, जबकि बेटा साइड वाली बर्थ पर सो रहा था।
‘पत्नी सीट के नीचे फंस गई, लाख कोशिश की लेकिन नहीं बचा सका’
जितेंद्र ने बताया कि जोरदार टक्कर के बाद पत्नी सीट के नीचे फंस गई थीं। उन्होंने हाथ पकड़कर बाहर निकालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उनके पैर बुरी तरह फंस चुके थे। वह बस से उतरकर खिड़की की तरफ से भी पत्नी को खींचने लगे, लेकिन तब तक आग तेजी से फैल चुकी थी।
‘बस आग की लपटों में घिर गई’
जितेंद्र ने बताया कि कुछ ही पलों में पूरी बस आग की चपेट में आ गई और वह अपनी पत्नी को बचा नहीं सके। यह कहते हुए वह अपने बेटे के साथ फूट-फूटकर रो पड़े। उनका परिवार भी हरिद्वार से इंदौर लौट रहा था।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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