साध्वी केस में फॉरेंसिक एंगल: बर्तन, चद्दर, कपड़े जांच के दायरे में; कमरे की मिट्टी सहित 33 सैंपल जब्त

संक्षेप: जोधपुर में कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की मौत का मामला अब भी रहस्य बना हुआ है। 28 जनवरी को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई इस मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस और एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) ने जांच का दायरा और व्यापक कर दिया है। जिस कमरे में साध्वी की मौत हुई,

जोधपुर में कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की मौत का मामला अब भी रहस्य बना हुआ है। 28 जनवरी को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई इस मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस और एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) ने जांच का दायरा और व्यापक कर दिया है। जिस कमरे में साध्वी की मौत हुई, वहां से बर्तन, चद्दर, कपड़े, मिट्टी, कंघा, बाल, इंजेक्शन और दवाइयों समेत कुल 33 अलग-अलग सैंपल जब्त किए गए हैं। इन सभी की फॉरेंसिक जांच की जा रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि साध्वी को जहर दिया गया था या उन्होंने स्वयं कोई विषाक्त पदार्थ लिया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

एफएसएल की टीम ने जोधपुर के बोरानाड़ा स्थित आरती नगर आश्रण में दोबारा पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। राजस्थान एफएसएल के डायरेक्टर डॉ. अजय शर्मा के अनुसार, यह पहली बार है जब किसी संदिग्ध मौत के मामले में इतनी बड़ी संख्या में सैंपल जांच के लिए लिए गए हैं। सभी सैंपल एफएसएल लैब भेजे जा चुके हैं और सीनियर वैज्ञानिक उनकी जांच में जुटे हुए हैं। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, करीब 7 से 10 दिनों में एफएसएल अपनी रिपोर्ट एसआईटी (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) को सौंपेगी।

विसरा रिपोर्ट पर टिकी निगाहें साध्वी प्रेम बाईसा के शरीर के अंदरूनी अंगों—हार्ट, फेफड़े, लिवर, किडनी और आंतों—का विसरा भी जांच के लिए भेजा गया है। विसरा रिपोर्ट से यह साफ हो सकेगा कि उनके शरीर में किसी प्रकार का विषाक्त पदार्थ गया था या नहीं। यदि रिपोर्ट में जहर की पुष्टि होती है, तो पुलिस आत्महत्या और हत्या—दोनों एंगल से जांच को आगे बढ़ाएगी। वहीं, जहर की पुष्टि नहीं होने की स्थिति में पुलिस अन्य संभावनाओं पर फोकस करेगी, जिसमें पॉलीग्राफी टेस्ट जैसे विकल्प भी शामिल हो सकते हैं, हालांकि इसके लिए कोर्ट की अनुमति जरूरी होगी।

दो स्तर पर चल रही जांच इस पूरे मामले की जांच दो तरीकों से की जा रही है। पहला, फॉरेंसिक और तकनीकी जांच; दूसरा, बयानों और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच। तकनीकी जांच के तहत पुलिस ने साध्वी प्रेम बाईसा, उनके पिता वीरमनाथ और सेवादार सुरेश के मोबाइल फोन जब्त किए हैं। इन मोबाइल्स का डिलीट डेटा रिकवर करने के लिए साइबर सेल को सौंपा गया है।

मौत के कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया पर सामने आए कथित सुसाइड नोट को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। एफएसएल और साइबर टीम मोबाइल में मौजूद टेक्स्ट मैसेज, भाषा और शब्दों की तुलना उस सुसाइड नोट से करेगी, ताकि यह पता चल सके कि वह नोट साध्वी ने ही लिखा था या किसी और ने पोस्ट किया।

33 सैंपल क्यों हैं अहम एफएसएल द्वारा जिन 33 सैंपल्स की जांच की जा रही है, उनमें वह बर्तन शामिल हैं जिनमें साध्वी ने खाना खाया था, उस समय बिस्तर पर बिछी चादर, उनके कपड़े, कमरे का डस्टबिन, तकिया, टॉवल, फर्श पर पड़े बाल, कंघा, ब्लड सैंपल, विसरा, डीएनए सैंपल और इंजेक्शन से जुड़ी सामग्री शामिल है। जांच में यह भी सामने आया कि साध्वी को दो बार इंजेक्शन लगाए गए थे, इसलिए सिरिंज, इंजेक्शन रैपर और दवा की बोतलों को भी सैंपल के रूप में लिया गया है।

बताया जा रहा है कि साध्वी पहले से सांस की बीमारी से पीड़ित थीं, ऐसे में वे जो दवाइयां पहले से ले रही थीं, उनके सैंपल भी जांच में शामिल किए गए हैं।

इंजेक्शन देने वाले नर्सिंग कर्मी से पूछताछ पुलिस ने इंजेक्शन देने वाले नर्सिंग कर्मी देवी सिंह से भी पूछताछ की है। देवी सिंह ने बताया कि वह जोधपुर के एमडीएम हॉस्पिटल से जुड़ा है और डॉक्टर की पर्ची के अनुसार ही उसने इंजेक्शन लगाए थे। उसके अनुसार, घटना वाले दिन दो बार फोन आया था और दूसरी बार वह इंजेक्शन लेकर आश्रम पहुंचा। इंजेक्शन के बाद साध्वी की हालत सामान्य बताई गई, लेकिन कुछ ही देर में उनकी तबीयत बिगड़ गई।

हर एंगल से जांच का दावा आईजी जोधपुर ओमप्रकाश ने बताया कि साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। कमरा सील है और एफएसएल, साइबर टीम व पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। सेवादार सुरेश और अन्य संबंधित लोगों से भी पूछताछ जारी है।