सड़क पर अंडे गिरने के विवाद में MP के युवक की जयपुर में हत्या

डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि मंगलवार को आरोपी मनीष कुमार सोलंकी, रमजान अली, रोहित यादव और एक नाबालिग गुर्जर की थड़ी स्थित एक परिसर के पीछे शराब पार्टी कर रहे थे।

डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि मंगलवार को आरोपी मनीष कुमार सोलंकी, रमजान अली, रोहित यादव और एक नाबालिग गुर्जर की थड़ी स्थित एक परिसर के पीछे शराब पार्टी कर रहे थे।

राजधानी जयपुर के मानसरोवर थाना क्षेत्र में मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया। सड़क पर अंडे गिरने को लेकर शुरू हुए झगड़े में चार युवकों ने एक युवक पर लाठियों से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान एसएमएस अस्पताल में मौत हो गई। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी हाथों में लाठियां लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने मामले में एक नाबालिग सहित चार आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

एमपी के श्योपुर का रहने वाला था मृतक पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के श्योपुर निवासी बलवीर के रूप में हुई है। वह जयपुर में गुर्जर की थड़ी स्थित शांति नगर में किराए पर कमरा लेकर रहता था और मार्बल-टाइल्स लगाने का काम करता था। उसका भाई रामवीर नंदपुरी, सोडाला में रहता है, जिसने मानसरोवर थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया है। बलवीर की पत्नी और तीन बच्चे श्योपुर में रहते हैं।

शराब पार्टी के दौरान शुरू हुआ विवाद डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि मंगलवार को आरोपी मनीष कुमार सोलंकी, रमजान अली, रोहित यादव और एक नाबालिग गुर्जर की थड़ी स्थित एक परिसर के पीछे शराब पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने नाबालिग को अंडे लाने के लिए भेजा।

बताया जा रहा है कि लौटते समय अंडे सड़क पर गिर गए। इसी बात को लेकर मृतक बलवीर और नाबालिग के बीच कहासुनी हो गई। नाबालिग ने वापस जाकर अपने साथियों को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। इसके बाद चारों आरोपी डंडे लेकर मौके पर पहुंचे और बलवीर पर हमला कर दिया।

सिर पर लाठी मारकर किया हमला, VIDEO आया सामने प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपियों ने पीछे से बलवीर के सिर पर लाठी से वार किया। इसके बाद सभी ने मिलकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। बीच-बचाव करने आए अन्य लोगों के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की और मौके से फरार हो गए।

घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें चार युवक हाथों में लाठियां लेकर घटनास्थल की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस वीडियो के आधार पर भी पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है।

जयपुरिया अस्पताल से एसएमएस किया गया रेफर हमले के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने घायलों को तत्काल जयपुरिया अस्पताल पहुंचाया। बलवीर की हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उसे एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया, जहां मंगलवार रात करीब 11:30 बजे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

चार आरोपी हिरासत में, एक नाबालिग भी शामिल मानसरोवर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। इनमें एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस के अनुसार हिरासत में लिए गए आरोपियों की पहचान मनीष सोलंकी (23) निवासी रघुवीर नगर, राजौरी गार्डन (दिल्ली), रमजान अली (19) निवासी अंबाबाड़ी, थाना दरगाह, जिला अजमेर और रोहित यादव (19) निवासी गांव गुणसर, थाना कोटकासिम, जिला खैरथल के रूप में हुई है।

दो आरोपियों पर पहले से दर्ज हैं केस पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों में शामिल मनीष सोलंकी और रमजान अली के खिलाफ पहले से भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और घटना के पीछे की पूरी परिस्थितियों की जांच की जा रही है।