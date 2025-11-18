मेरे आगे-पीछे घूमकर टिकट नहीं मिलेगा, मतदाता सूची मजबूत करने वालों को ही मौका- सचिन पायलट
टोंक की सर्द होती सुबह में कांग्रेस कार्यालय का माहौल उस वक्त गरम हो गया, जब पूर्व डिप्टी सीएम और टोंक विधायक सचिन पायलट ने संगठन की रीढ़ माने जाने वाले कार्यकर्ताओं पर सीधा संदेश दागा। उनका लहजा नरम नहीं, बल्कि ऐसा था जो साफ-साफ बता दे कि आगे कांग्रेस में “सेवा की राजनीति” ही चलेगी, “सेल्फी की राजनीति” नहीं।
BLA प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पायलट ने स्पष्ट कहा—
“जो कार्यकर्ता मतदाता सूची में ज्यादा नाम जुड़वाएगा, वही निकाय और पंचायत राज चुनाव में मौका पाएगा। जो सिर्फ मेरे आगे-पीछे घूमते हैं, उन्हें प्राथमिकता भूल जाएं।”
यह केवल सलाह नहीं थी, बल्कि स्थानीय नेतृत्व को दिया गया संकेत भी था। उन्होंने जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा और जिला प्रभारी आमेर विधायक प्रशांत शर्मा को भी हिदायत भरे अंदाज में कहा कि टिकटों की अनुशंसा करते समय “काम” को तरजीह दें, “करीबी” को नहीं।
संगठन के गलियारों में यह बयान तेजी से फैल गया कांग्रेस आगामी चुनावों में अपनी रणनीति को नए ढांचे में ढाल रही है। पायलट ने साफ कर दिया कि हर वह कार्यकर्ता जो घर-घर जाकर मतदाता सूची मजबूत करेगा, वही पार्टी का भविष्य तय करेगा।
शिविर में पायलट ने तकनीकी प्रशिक्षण को बेहद जरूरी बताते हुए कहा कि प्रशासनिक लापरवाही से कई नाम सूची से छूट जाते हैं या गलत जुड़ जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस BLA का दायित्व केवल फार्म भराना नहीं, बल्कि हर गलत एंट्री पर आपत्ति दर्ज कराना भी है।
उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया
“अगर आप मतदाता सूची नहीं संभालेंगे, तो चुनाव कैसे जीतेंगे? चुनाव बूथ पर जीता जाता है, स्टेज पर नहीं।”
अपने भाषण में पायलट ने राजस्थान सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि अंता उपचुनाव में कांग्रेस की जीत यह दिखाने के लिए काफी है कि राज्य सरकार दो साल में भी जनता को भरोसा नहीं दिला सकी।
“जनता ने बीजेपी को साफ संदेश दे दिया है काम की राजनीति चाहिए, वादों की नहीं।
पायलट बिहार चुनाव के नतीजों पर पहुंचे तो उनका स्वर और सख्त हो गया। उन्होंने कहा कि परिणाम चौंकाने वाले जरूर हैं लेकिन चुनाव आयोग की भूमिका नकारात्मक लगी।
आरोप गंभीर था केंद्र सरकार द्वारा बैंक खातों में डाले गए दस-दस हजार रुपए को आयोग ने नहीं रोका। अगर ऐसा कांग्रेस शासित प्रदेश में होता, तो इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया जाता।”
दिल्ली के लालकिला क्षेत्र में हुए ब्लास्ट को लेकर पायलट ने आतंकवाद पर कठोर रुख अपनाया। उनका संदेश स्पष्ट था आतंकी किसी भी धर्म का हो, कोई भी पृष्ठभूमि हो—अगर सबूत मिले, तो कार्रवाई में देरी नहीं होनी चाहिए। भारत मजबूत देश है, जवाब देना जानता है।”
अंत में उन्होंने कार्यकर्ताओं को आगाह किया कि केंद्र सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, और ऐसे समय में कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
BLA को उन्होंने पार्टी की “पहली दीवार” बताया—वही दीवार जो किसी भी चुनाव में पार्टी को मजबूती देती है।
