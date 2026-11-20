इस जीत के साथ ही कांग्रेस ने जिला प्रमुख की कुर्सी पर अपना दावा पक्का कर लिया है। अब जिले की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस किस चेहरे को जिला प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपेगी?

टोंक जिला प्रमुख की कुर्सी के लिए सबसे मजबूत दावेदारों में निवाई के पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा की पत्नी सुषमा बैरवा का नाम सामने आ रहा है। सुषमा बैरवा ने जिला परिषद के वार्ड नंबर 22 से जीत दर्ज की है।

टोंक में पंचायत चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर कांग्रेस के दबदबे पर मुहर लगा दी है। सचिन पायलट के प्रभाव वाले इस जिले में कांग्रेस ने जिला परिषद की 31 में से 25 सीटों पर जीत दर्ज कर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। भाजपा महज पांच सीटों पर सिमट गई, जबकि एक सीट आरएलपी के खाते में गई। अब जिला प्रमुख की कुर्सी को लेकर कांग्रेस में सियासी हलचल तेज हो गई है। निवाई के पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा की पत्नी सुषमा बैरवा और पूर्व डिप्टी सीएम बनवारी लाल बैरवा की बेटी अलका बैरवा को इस दौड़ में मजबूत दावेदार माना जा रहा है।

राजस्थान पंचायत राज चुनाव के नतीजों ने टोंक की सियासत में कांग्रेस को बड़ी ताकत दे दी है। कभी भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़े मुकाबले के लिए चर्चा में रहने वाले टोंक में इस बार कांग्रेस ने एकतरफा प्रदर्शन किया है। जिला परिषद की 31 सीटों में से 25 पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत का परचम लहराया। वहीं भाजपा सिर्फ पांच सीटें जीत सकी। एक सीट पर आरएलपी ने कब्जा जमाया।

इस जीत के साथ ही कांग्रेस ने जिला प्रमुख की कुर्सी पर अपना दावा पक्का कर लिया है। अब जिले की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस किस चेहरे को जिला प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपेगी? चर्चा में दो नाम सबसे आगे हैं और दोनों के पीछे राजनीतिक परिवारों की मजबूत पृष्ठभूमि है।

जिला प्रमुख की रेस में दो महिला चेहरों की चर्चा टोंक जिला प्रमुख की कुर्सी के लिए सबसे मजबूत दावेदारों में निवाई के पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा की पत्नी सुषमा बैरवा का नाम सामने आ रहा है। सुषमा बैरवा ने जिला परिषद के वार्ड नंबर 22 से जीत दर्ज की है। उनकी जीत के बाद जिला प्रमुख पद के लिए उनकी दावेदारी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

वहीं दूसरी ओर पूर्व डिप्टी सीएम बनवारी लाल बैरवा की बेटी और निवाई की पूर्व प्रधान अलका बैरवा भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं। अलका बैरवा ने वार्ड नंबर 21 से जीत हासिल की है। राजनीतिक अनुभव और परिवार की सियासी पृष्ठभूमि के चलते उन्हें भी मजबूत दावेदार माना जा रहा है।

अब सबकी निगाहें कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और सचिन पायलट के फैसले पर टिकी हैं। पार्टी किस नाम पर सहमति बनाती है, यह आने वाले दिनों में साफ होगा। फिलहाल जिला प्रमुख की कुर्सी को लेकर इन दोनों नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है।

31 में से 25 सीटें जीतकर कांग्रेस ने दिखाई ताकत टोंक जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन भाजपा के मुकाबले काफी मजबूत रहा। पार्टी ने 31 में से 25 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया। भाजपा को केवल पांच सीटों से संतोष करना पड़ा। वहीं आरएलपी के राजेंद्र चौधरी ने वार्ड नंबर 7 से जीत दर्ज की।

कांग्रेस की जीत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिले के कई वार्डों में पार्टी प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। भाजपा के खाते में वार्ड नंबर 3, 4, 6, 8 और 30 की सीटें आईं। वार्ड नंबर 4 से भाजपा के रोडूलाल निर्विरोध निर्वाचित हुए। वहीं आरएलपी ने एक सीट जीतकर अपना खाता खोला।

सभापति के बाद अब जिला प्रमुख की कुर्सी भी कांग्रेस के पास टोंक में कांग्रेस की यह सफलता पहली बार नहीं है। इससे पहले नगर परिषद चुनाव में भी पार्टी ने भाजपा को पीछे छोड़ते हुए बड़ी जीत दर्ज की थी। उस चुनाव में कांग्रेस ने 32 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि भाजपा को 19 सीटें मिली थीं। आठ निर्दलीय उम्मीदवार भी जीतकर आए थे।

इसके बाद कांग्रेस के मयंक गोयल टोंक नगर परिषद के सभापति बने थे। अब जिला परिषद चुनाव में भी कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद जिले में पार्टी का राजनीतिक दबदबा और मजबूत हो गया है।

खास बात यह है कि इस बार कांग्रेस ने सिर्फ जिला परिषद में ही नहीं, बल्कि जिले की पंचायत समितियों में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे में ग्रामीण राजनीति में भी पार्टी की स्थिति मजबूत होती नजर आ रही है।

अब पायलट के फैसले पर टिकी निगाहें टोंक को सचिन पायलट का राजनीतिक प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में जिला प्रमुख के चयन को लेकर उनके रुख को अहम माना जा रहा है। एक तरफ सुषमा बैरवा का नाम चर्चा में है तो दूसरी तरफ अलका बैरवा भी मजबूत दावेदार हैं।

हालांकि अभी तक जिला प्रमुख के नाम पर आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। दोनों दावेदारों के बीच किसके पक्ष में सहमति बनती है, यह कांग्रेस के अंदरूनी समीकरणों और नेतृत्व के फैसले पर निर्भर करेगा।