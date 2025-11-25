बहरीन से लौटते ही सचिन पायलट ने की राहुल गांधी से मुलाकात; OBC नेताओं के साथ मीटिंग ने बढ़ाई चर्चा

संक्षेप: बहरीन दौरे से लौटते ही कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने दिल्ली पहुंचकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। यह मुलाकात राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम मानी जा रही है।

बहरीन दौरे से लौटते ही कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने दिल्ली पहुंचकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। यह मुलाकात राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार, बैठक में छत्तीसगढ़ से मिले संगठनात्मक फीडबैक, राजस्थान में चल रहे राजनीतिक मसले, हाल ही में हुए उपचुनाव में कांग्रेस को मिली जीत, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति, आगामी निकाय एवं पंचायत चुनाव की रणनीति और केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस के अभियानों पर विस्तृत चर्चा की गई। पार्टी के भीतर संगठनात्मक पुनर्गठन के बीच यह मुलाकात कई राजनीतिक संदेश भी देती है।

राहुल गांधी से बातचीत के बाद सचिन पायलट सीधे ओबीसी वर्ग के नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बी.के. हरिप्रसाद, OBC विभाग के प्रमुख डॉ. अनिल जयहिंद यादव, सुबासिनी यादव, पूनम प्रभाकर और विजय वेडेटीवार मौजूद थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी महीनों में ओबीसी समुदाय के लिए कांग्रेस की रणनीति को अंतिम रूप देना था।

हाल ही में कांग्रेस ने 24-सदस्यीय OBC Advisory Council के गठन का ऐलान किया था, जिसे पार्टी के बड़े संगठनात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है। इसकी पहली बैठक 15 जुलाई 2025 को बेंगलुरु में आयोजित की गई, जहां ओबीसी समुदाय को संगठित करने, नेतृत्व तैयार करने और पार्टी में OBC प्रतिनिधित्व बढ़ाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। इस काउन्सिल के संयोजक के रूप में कांग्रेस ने OBC विभाग के प्रमुख डॉ. अनिल “जयहिंद” यादव को नामित किया है।

OBC Advisory Council के प्रमुख सदस्यों में सचिन पायलट, बी.के. हरिप्रसाद, सुबासिनी यादव और विजय वेडेटीवार शामिल हैं। कांग्रेस का मानना है कि देश के कई राज्यों में OBC वोटर्स पार्टी के लिए निर्णायक भूमिका निभाते हैं, और हाल के चुनावों में इस वर्ग की दूरी बढ़ने से पार्टी को नुकसान भी झेलना पड़ा है। ऐसे में काउन्सिल की भूमिका अगले चुनावी चक्र में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है।

बैठक में इस बात पर सहमति जताई गई कि कांग्रेस को ओबीसी समुदाय के स्थानीय मुद्दों, सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों और सरकारी नीतियों से जुड़े प्रश्नों पर अधिक सक्रियता दिखानी होगी। संगठनात्मक स्तर पर OBC प्रतिनिधियों को अधिक जिम्मेदारियां देने, जिलों और ब्लॉकों में नेतृत्व तैयार करने और जमीनी स्तर पर कैंपेन चलाने की रूपरेखा भी तय की गई।

सूत्र बताते हैं कि बैठक में यह भी चर्चा हुई कि आने वाले महीनों में हर राज्य में OBC सम्मेलनों, प्रशिक्षण शिविरों और संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पार्टी का लक्ष्य है कि संगठन और जनता के बीच मजबूत सेतु बनाकर OBC वोटर्स का विश्वास दोबारा हासिल किया जाए।