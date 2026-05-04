युवाओं के I Love You नारे पर सचिन पायलट ने मारवाड़ी में दी नसीहत; नतीजों पर कही बड़ी बात
भीलवाड़ा जिले के आसींद में रविवार को आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम उस वक्त खास बन गया, जब सियासत और देसी अंदाज का दिलचस्प मेल देखने को मिला। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव Sachin Pilot बैकुंठ धाम देवनारायण मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यक्रम में शामिल हुए
भीलवाड़ा जिले के आसींद में रविवार को आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम उस वक्त खास बन गया, जब सियासत और देसी अंदाज का दिलचस्प मेल देखने को मिला। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव Sachin Pilot बैकुंठ धाम देवनारायण मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यक्रम में शामिल हुए और धर्म सभा को संबोधित किया।
‘I Love You’ के नारों पर पायलट का देसी जवाब
कार्यक्रम के दौरान माहौल तब और रंगीन हो गया, जब युवाओं की भीड़ ने उत्साह में ‘I Love You’ के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस पर पायलट ने मुस्कुराते हुए मारवाड़ी में जवाब दिया—“अंग्रेजी रहबादो, आप तो हिंदी बोलो।” उनका यह अंदाज लोगों को खूब पसंद आया।
जनप्रतिनिधियों को दिया संदेश—जनता से जुड़े रहें
धर्म सभा में पायलट ने कहा कि जनप्रतिनिधि चाहे जीते या हारे, उसे हमेशा जनता के बीच रहकर काम करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो जीतता है, उसे सभी को साथ लेकर धर्म, संविधान और कर्तव्य के रास्ते पर चलना चाहिए।
संस्कृति और जड़ों को न भूलने की नसीहत
पायलट ने लोगों को अपनी संस्कृति, इतिहास और जड़ों से जुड़े रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि बदलते समय में भी अपनी पहचान को बनाए रखना बेहद जरूरी है।
जीवन के उतार-चढ़ाव पर पायलट की सीख
उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति ऊंचाई पर होता है तो कई लोग साथ होते हैं, लेकिन मुश्किल समय में बहुत कम लोग साथ खड़े रहते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा सबको साथ लेकर चलना चाहिए।
किसानों और दुग्ध उत्पादकों की हालत पर चिंता
राजनीतिक मोर्चे पर पायलट ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में अन्नदाता और दुग्ध उत्पादकों की हालत चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि किसानों पर क्या गुजर रही है, यह किसी से छिपा नहीं है।
5 राज्यों के चुनाव परिणाम पर बड़ा दावा
आने वाले विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर पायलट ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी राज्यों में उनकी सरकार बनेगी।
विपक्ष के आरोपों पर संयमित प्रतिक्रिया
टोंक में भाजपा नेता द्वारा की गई टिप्पणी पर पायलट ने कहा कि वह ऐसे बयानों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। उनका फोकस केवल अपने संगठन और पार्टी को मजबूत करने पर है।
राजस्थान में सरकार बनाने का लक्ष्य
पायलट ने साफ कहा कि उनका मकसद सभी को साथ लेकर काम करना और आने वाले समय में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाना है। उन्होंने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया।
देसी अंदाज और सियासी संदेश का मिला-जुला असर
आसींद की इस सभा में पायलट का देसी अंदाज और सियासी संदेश दोनों देखने को मिले। ‘I Love You’ के नारों के बीच मारवाड़ी में दी गई उनकी नसीहत ने माहौल को खास बना दिया, जबकि चुनावी बयानबाजी ने राजनीतिक हलचल भी तेज कर दी।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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