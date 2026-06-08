सचिन पायलट भविष्य; BJP नेता प्रमोद कृष्णम ने गहलोत को बताया अतीत

एक बार फिर बयानबाज़ी के चलते तनाव बढ़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री Ashok Gehlot द्वारा Sachin Pilot को लेकर दिए गए बयान के बाद राजनीतिक खेमों में हलचल तेज हो गई है। गहलोत ने 25 सितंबर 2022 की कथित बगावत और मानेसर प्रकरण का जिक्र करते हुए पायलट पर कई आरोप लगाए

राजस्थान की राजनीति एक बार फिर सियासी बयानबाज़ी के नए दौर में प्रवेश कर गई है। पूर्व मुख्यमंत्री Ashok Gehlot के हालिया बयानों के बाद कांग्रेस और विपक्षी खेमे में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इस बीच Sachin Pilot को लेकर चल रही चर्चा ने एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज कर दी है।

गहलोत द्वारा सचिन पायलट पर किए गए ताज़ा हमले के बाद अब पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस में लंबे समय तक सक्रिय रहे और वर्तमान में बीजेपी से जुड़े Pramod Krishnam ने अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने गहलोत की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए उन्हें “अतीत की राजनीति” से जोड़ दिया है, जिससे राजस्थान की सियासत में नई बहस छिड़ गई है।

धृतराष्ट्र के उदाहरण से किया हमला प्रमोद कृष्णम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए गहलोत पर बेहद तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने लिखा कि “पुत्र मोह में धृतराष्ट्र मानसिक रूप से अंधा हो गया था। सत्ता के सिंहासन के स्वार्थ में आप इतना गिर जाओगे, यह कल्पना से भी परे है।” उनके इस बयान को सीधे तौर पर गहलोत की राजनीति और उनके सचिन पायलट को लेकर दिए गए बयानों से जोड़कर देखा जा रहा है।

प्रमोद कृष्णम का यह बयान कांग्रेस खेमे में पहले से चल रही अंदरूनी खींचतान को और उजागर करता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार, इस तरह के बयान राजस्थान कांग्रेस की गुटबाज़ी को फिर से सार्वजनिक मंच पर ले आते हैं।

गहलोत का पायलट पर पलटवार इससे पहले अशोक गहलोत ने रविवार को सचिन पायलट पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि वर्ष 2022 में 25 सितंबर को हुई कथित बगावत का लक्ष्य पायलट को मुख्यमंत्री बनाना था, न कि पार्टी हाईकमान के खिलाफ कोई विद्रोह। गहलोत के अनुसार, उस समय अधिकांश विधायक पायलट को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे।

गहलोत ने यह भी कहा कि यदि पायलट परिस्थितियों को समझ लेते तो यह विवाद आज तक जारी नहीं रहता। उन्होंने दावा किया कि “फॉरगेट एंड फॉरगिव” की भावना को नहीं समझने के कारण यह मुद्दा लगातार बना हुआ है।

मानेसर प्रकरण और पुराना विवाद फिर चर्चा में गहलोत ने अपने बयान में 2020 के मानेसर प्रकरण का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस समय उनके खिलाफ साजिश रची गई थी और उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की कोशिशें हुई थीं। गहलोत ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें बदनाम किया गया और कांग्रेस अध्यक्ष बनने के उनके प्रयासों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया।

उन्होंने कहा कि विधायक दल के भीतर पायलट के खिलाफ असंतोष था और लगभग 100 विधायकों ने उनके खिलाफ राय जताई थी। गहलोत के इन बयानों के बाद राजस्थान कांग्रेस में पुराना राजनीतिक तनाव एक बार फिर सामने आ गया है।

पायलट खेमे की चुप्पी और बढ़ती अटकलें फिलहाल इस पूरे मामले पर Sachin Pilot और उनके समर्थक नेताओं की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पायलट खेमे की चुप्पी ने राजनीतिक अटकलों को और तेज कर दिया है। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर पायलट की प्रतिक्रिया बेहद अहम होगी।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पायलट का रुख ही तय करेगा कि राजस्थान कांग्रेस में आगे की खेमेबंदी किस दिशा में जाएगी। पार्टी के भीतर चल रही यह खींचतान पहले भी कई बार सार्वजनिक रूप ले चुकी है, लेकिन इस बार हालात अधिक संवेदनशील माने जा रहे हैं।

प्रमोद कृष्णम का बयान बना चर्चा का विषय विशेष बात यह है कि Pramod Krishnam पहले कांग्रेस में रहते हुए भी सचिन पायलट के समर्थन में बयान देते रहे हैं। अब बीजेपी में शामिल होने के बाद भी उनका रुख पायलट के पक्ष में देखा जा रहा है, जबकि गहलोत पर उनका हमला राजनीतिक हलकों में नई चर्चा का कारण बन गया है।

राजस्थान की राजनीति में इस घटनाक्रम को केवल बयानबाज़ी नहीं बल्कि आने वाले समय की सियासी दिशा से जोड़कर देखा जा रहा है। “सचिन पायलट भविष्य” को लेकर उठ रही चर्चाओं के बीच गहलोत के बयानों को “अतीत की राजनीति” कहे जाने से सियासी तापमान और बढ़ गया है।