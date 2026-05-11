सचिन पायलट आज भी बीजेपी के संपर्क में; MP हनुमान बेनीवाल का बड़ा दावा

राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट को लेकर चल रही बयानबाजी ने प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ा दिया है।

राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट को लेकर चल रही बयानबाजी ने प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के हालिया बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। बेनीवाल ने दावा किया है कि सचिन पायलट का संपर्क आज भी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेताओं के साथ बना हुआ है।

बीजेपी प्रभारी के बयान से शुरू हुआ विवाद दरअसल, पिछले कुछ दिनों से पायलट को लेकर विभिन्न दलों के नेताओं की ओर से लगातार बयान दिए जा रहे हैं। इस बीच, टोंक में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल के बयान ने इस मुद्दे को और हवा दे दी। अग्रवाल ने इशारों-इशारों में कहा था कि सचिन पायलट का “एक पैर कांग्रेस में और दूसरा कहीं और” रहता है। उनके इस बयान को पायलट के बीजेपी से संभावित संपर्क के संकेत के तौर पर देखा गया।

बेनीवाल का सीधा आरोप, बढ़ी चर्चा अब हनुमान बेनीवाल ने इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए पायलट पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा, “पायलट साहब अधरझूल में हैं। यह बात सही है कि वे आज भी बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं।” बेनीवाल ने यह भी जोड़ा कि बीजेपी के कई नेता खुद मानते हैं कि गुर्जर समाज में यदि कोई मजबूत चेहरा है, तो वह सचिन पायलट ही हैं।

राजनीतिक गलियारों में तेज हुई बहस बेनीवाल के इस बयान ने सियासी बहस को और तेज कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के बयान न केवल कांग्रेस के भीतर असहजता पैदा कर सकते हैं, बल्कि आगामी चुनावी समीकरणों पर भी असर डाल सकते हैं।

मुख्यमंत्री पद पर बेनीवाल का तंज इसी दौरान, जब बेनीवाल से सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पायलट का मुख्यमंत्री बनना अब उनके हाथ में नहीं है और यह उनकी किस्मत में भी नहीं दिखता। बेनीवाल ने कहा, “मैं कोई उनकी किस्मत लिखने वाला नहीं हूं। मैंने खुद 2018 में और बाद में सरकार पर आए संकट के दौरान उन्हें मुख्यमंत्री बनवाने की कोशिश की थी, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए।”

अपनी और पायलट की स्थिति की तुलना बेनीवाल ने अपनी और पायलट की राजनीतिक स्थिति की तुलना भी की। उन्होंने कहा कि वे खुद पहले बीजेपी में रहे, लेकिन बाद में अलग होकर अपनी पार्टी बना ली, इसलिए बीजेपी अब उन्हें अपना नहीं मानती। वहीं, पायलट की स्थिति अलग है क्योंकि वे कांग्रेस में रहते हुए भी एक “सॉफ्ट कॉर्नर” बनाए हुए हैं, जिससे बीजेपी को उनमें भविष्य की संभावनाएं नजर आती हैं।