सचिन पायलट आज भी बीजेपी के संपर्क में; MP हनुमान बेनीवाल का बड़ा दावा
राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट को लेकर चल रही बयानबाजी ने प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ा दिया है।
राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट को लेकर चल रही बयानबाजी ने प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के हालिया बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। बेनीवाल ने दावा किया है कि सचिन पायलट का संपर्क आज भी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेताओं के साथ बना हुआ है।
बीजेपी प्रभारी के बयान से शुरू हुआ विवाद
दरअसल, पिछले कुछ दिनों से पायलट को लेकर विभिन्न दलों के नेताओं की ओर से लगातार बयान दिए जा रहे हैं। इस बीच, टोंक में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल के बयान ने इस मुद्दे को और हवा दे दी। अग्रवाल ने इशारों-इशारों में कहा था कि सचिन पायलट का “एक पैर कांग्रेस में और दूसरा कहीं और” रहता है। उनके इस बयान को पायलट के बीजेपी से संभावित संपर्क के संकेत के तौर पर देखा गया।
बेनीवाल का सीधा आरोप, बढ़ी चर्चा
अब हनुमान बेनीवाल ने इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए पायलट पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा, “पायलट साहब अधरझूल में हैं। यह बात सही है कि वे आज भी बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं।” बेनीवाल ने यह भी जोड़ा कि बीजेपी के कई नेता खुद मानते हैं कि गुर्जर समाज में यदि कोई मजबूत चेहरा है, तो वह सचिन पायलट ही हैं।
राजनीतिक गलियारों में तेज हुई बहस
बेनीवाल के इस बयान ने सियासी बहस को और तेज कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के बयान न केवल कांग्रेस के भीतर असहजता पैदा कर सकते हैं, बल्कि आगामी चुनावी समीकरणों पर भी असर डाल सकते हैं।
मुख्यमंत्री पद पर बेनीवाल का तंज
इसी दौरान, जब बेनीवाल से सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पायलट का मुख्यमंत्री बनना अब उनके हाथ में नहीं है और यह उनकी किस्मत में भी नहीं दिखता। बेनीवाल ने कहा, “मैं कोई उनकी किस्मत लिखने वाला नहीं हूं। मैंने खुद 2018 में और बाद में सरकार पर आए संकट के दौरान उन्हें मुख्यमंत्री बनवाने की कोशिश की थी, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए।”
अपनी और पायलट की स्थिति की तुलना
बेनीवाल ने अपनी और पायलट की राजनीतिक स्थिति की तुलना भी की। उन्होंने कहा कि वे खुद पहले बीजेपी में रहे, लेकिन बाद में अलग होकर अपनी पार्टी बना ली, इसलिए बीजेपी अब उन्हें अपना नहीं मानती। वहीं, पायलट की स्थिति अलग है क्योंकि वे कांग्रेस में रहते हुए भी एक “सॉफ्ट कॉर्नर” बनाए हुए हैं, जिससे बीजेपी को उनमें भविष्य की संभावनाएं नजर आती हैं।
आगे क्या, सबकी नजरें पायलट पर
राजस्थान की राजनीति में इस तरह के बयान अक्सर नई चर्चाओं को जन्म देते हैं। सचिन पायलट, जो लंबे समय से कांग्रेस के प्रमुख चेहरों में शामिल हैं, को लेकर उठ रहे ये सवाल आने वाले समय में और गहराने की संभावना है। फिलहाल, बेनीवाल के बयान ने प्रदेश की सियासत में नई हलचल जरूर पैदा कर दी है और यह देखना दिलचस्प होगा कि इस पर कांग्रेस या खुद पायलट की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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