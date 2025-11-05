क्या पायलट के तेवरों से राजस्थान बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी? अंता में कांग्रेस के समर्थन में रोड शो

संक्षेप: राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र से बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने एक बार फिर राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया।

राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र से बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने एक बार फिर राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया। अंता विधानसभा उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के समर्थन में पहुंचे पायलट ने रोड शो कर माहौल बनाया और भीड़ के जोश से कांग्रेस की स्थिति मजबूत बताई। प्रचार के दौरान पायलट ने जहां बीजेपी पर निशाना साधा, वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि “बिहार के पहले चरण के मतदान में INDIA गठबंधन को स्पष्ट बढ़त मिल रही है और 14 नवंबर को तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे।”

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कोटा एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में पायलट ने दो टूक कहा कि बिहार में जनता बदलाव चाहती है और बीजेपी-नीतीश कुमार की जोड़ी अब जनता को स्वीकार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि “बीजेपी ने नीतीश कुमार को सिर्फ मुखौटा बना रखा है। असली सत्ता की बागडोर दिल्ली से चलाई जा रही है, जिसे बिहार की जनता भली-भांति समझ चुकी है।” पायलट के इस बयान को न केवल बिहार की राजनीति से जोड़ा जा रहा है, बल्कि राजस्थान के सियासी समीकरणों पर भी इसके असर की चर्चा है।

अंता में आयोजित रोड शो के दौरान पायलट के समर्थन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उमड़े। उन्होंने कहा कि हाड़ौती कांग्रेस की मजबूत ज़मीन रही है और यहां जनता बीजेपी के दो साल के शासन से पूरी तरह निराश है। पायलट ने कहा, “दो साल में बीजेपी सरकार के पास बताने लायक कोई उपलब्धि नहीं है। जनता महंगाई, बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार से त्रस्त है। अब लोग बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस की जीत तय है।”

पायलट ने बीजेपी की आंतरिक गुटबाजी पर भी तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि “अंता सीट पर टिकट वितरण के वक्त ही बीजेपी की आपसी खींचतान सामने आ गई थी। प्रचार में भी गुटबाजी साफ दिख रही है। जिनके पास जनता को दिखाने के लिए कोई काम नहीं है, वे केवल एक-दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं।”

कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को लेकर पायलट ने कहा कि वे ज़मीन से जुड़े नेता हैं और जनता के बीच उनकी गहरी पैठ है। उन्होंने कहा कि अंता में हमेशा कांग्रेस का प्रभाव रहा है और इस बार भी जनता प्रमोद जैन भाया को भारी मतों से विजयी बनाएगी।