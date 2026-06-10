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सांसें गिन रही थी प्रसूता, मदद के मिनट गिन रहा था परिवार; SMS अस्पताल की इमरजेंसी में अव्यवस्था की तस्वीर

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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यह समस्या पहली बार सामने नहीं आई है। अक्सर दूसरे अस्पतालों से गंभीर मरीजों को बिना पूर्व सूचना के भेज दिया जाता है। पहले से भारी भीड़ झेल रही इमरजेंसी में अचानक आने वाले क्रिटिकल मरीजों के लिए तत्काल संसाधन जुटाना चुनौती बन जाता है। 

सांसें गिन रही थी प्रसूता, मदद के मिनट गिन रहा था परिवार; SMS अस्पताल की इमरजेंसी में अव्यवस्था की तस्वीर

एक तरफ डॉक्टर एम्बू बैग दबाकर मरीज की सांसें बचाने की कोशिश कर रहे थे, दूसरी तरफ प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर और वार्ड बॉय का इंतजार हो रहा था। यह दृश्य किसी छोटे अस्पताल का नहीं, बल्कि राजस्थान की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल का था, जहां जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही एक प्रसूता को करीब 10 मिनट तक सिस्टम की लापरवाही का सामना करना पड़ा।

इमरजेंसी गेट पर ही रुक गई जिंदगी की जंग

मंगलवार को जनाना अस्पताल से गंभीर हालत में रेफर होकर आई आठ माह की गर्भवती महिला को एसएमएस इमरजेंसी के पोर्च पर ही रोक दिया गया। महिला वेंटिलेटर सपोर्ट पर थी और उसकी हालत बेहद नाजुक थी। एम्बुलेंस अस्पताल पहुंच चुकी थी, लेकिन मरीज को अंदर ले जाने के लिए न तो समय पर वार्ड बॉय मिला और न ही ऑक्सीजन सिलेंडर।

डॉक्टर खुद बचाते रहे सांसें

स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि मरीज के साथ आए रेजिडेंट डॉक्टरों को खुद एम्बू बैग के सहारे उसकी सांसें बनाए रखनी पड़ीं। डॉक्टर बार-बार इमरजेंसी स्टाफ से मदद मांगते रहे, लेकिन मदद पहुंचने में देरी होती रही। इधर मरीज के परिजन बेबसी से यह सब देखते रहे। आखिरकार जब इंतजार लंबा हो गया तो परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और इमरजेंसी के बाहर हंगामे की स्थिति बन गई।

पति की आंखों में दर्द, सिस्टम पर सवाल

महिला के पति किशन ने बताया कि उसकी पत्नी पिछले सप्ताह से जनाना अस्पताल में भर्ती थी। एक दिन पहले अचानक अत्यधिक रक्तस्राव शुरू हो गया। ब्लीडिंग के कारण उसका ब्लड प्रेशर असामान्य रूप से बढ़ गया और वह कोमा जैसी स्थिति में पहुंच गई। इसके बाद डॉक्टरों ने उसे तत्काल एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया। परिवार को उम्मीद थी कि प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में पहुंचते ही इलाज शुरू हो जाएगा, लेकिन यहां पहुंचकर उन्हें इंतजार और अव्यवस्था मिली।

रेफर किया तो पहले सूचना क्यों नहीं दी गई?

इस पूरे घटनाक्रम ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मरीज को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रेफर किया गया था तो क्या एसएमएस अस्पताल को पहले से इसकी सूचना दी गई थी? यदि सूचना दी गई थी तो फिर आवश्यक इंतजाम क्यों नहीं थे? और यदि सूचना नहीं दी गई थी तो इतनी गंभीर मरीज को बिना समन्वय के रेफर कैसे कर दिया गया?

इमरजेंसी विभाग ने भी मानी समन्वय की समस्या

इमरजेंसी विभाग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि यह समस्या पहली बार सामने नहीं आई है। अक्सर दूसरे अस्पतालों से गंभीर मरीजों को बिना पूर्व सूचना के भेज दिया जाता है। पहले से भारी भीड़ झेल रही इमरजेंसी में अचानक आने वाले क्रिटिकल मरीजों के लिए तत्काल संसाधन जुटाना चुनौती बन जाता है। लेकिन सवाल यह भी है कि इस समन्वय की कमी का खामियाजा आखिर मरीज क्यों भुगते?

जनाना अस्पताल की भूमिका भी सवालों के घेरे में

दूसरी ओर जनाना अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। अस्पताल में ICU और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऐसे में गंभीर हालत वाली प्रसूता को जोखिम उठाकर दूसरे अस्पताल भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि आवश्यकता पड़ने पर एसएमएस के विशेषज्ञ डॉक्टरों को जनाना अस्पताल बुलाया जा सकता था। इससे मरीज को ट्रांसफर करने का जोखिम भी नहीं उठाना पड़ता और समय भी बच सकता था।

लाचार व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल

यह घटना केवल एक मरीज की परेशानी नहीं है, बल्कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के उस कमजोर तंत्र को उजागर करती है जहां अस्पतालों के बीच समन्वय की कमी, संसाधनों की अव्यवस्था और जिम्मेदारी तय न होने का खामियाजा गंभीर मरीजों को भुगतना पड़ता है। सवाल सिर्फ इतना है कि अगर वेंटिलेटर पर जिंदगी से जूझ रही एक गर्भवती महिला को भी समय पर ऑक्सीजन और स्ट्रेचर नहीं मिल सकता, तो आम मरीज आखिर किस भरोसे सरकारी अस्पतालों का रुख करें?

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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