RUHS की रिपोर्ट ने पैर दर्द वाले युवक को बना दिया किडनी पेशेंट; दो दिन बाद दूसरी जांच में निकला पूरी तरह स्वस्थ

युवक ने दो दिन बाद निजी लैब में जांच कराई। वहां आई रिपोर्ट ने सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। निजी लैब में उसका सीरम क्रिएटिनिन केवल 0.80 एमजी/डीएल पाया गया, जो पूरी तरह सामान्य सीमा में आता है।

राजधानी के राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (आरयूएचएस) अस्पताल की पैथोलॉजी लैब एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। इस बार मामला ऐसा है जिसने न केवल एक युवक और उसके परिवार को गहरे मानसिक तनाव में डाल दिया, बल्कि सरकारी अस्पतालों की लैब रिपोर्टों की विश्वसनीयता पर भी गंभीर बहस छेड़ दी है। पैर में दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचे 25 वर्षीय युवक को जांच रिपोर्ट में ऐसा परिणाम मिला कि डॉक्टरों ने उसे किडनी फेलियर की आशंका बताते हुए तुरंत नेफ्रोलॉजी विभाग भेज दिया। हालांकि दो दिन बाद निजी लैब से कराई गई जांच में उसकी रिपोर्ट पूरी तरह सामान्य निकली।

भोपाल निवासी 25 वर्षीय युवक पैर में दर्द की शिकायत के चलते जयपुर स्थित आरयूएचएस अस्पताल पहुंचा था। चिकित्सक ने सामान्य जांच प्रक्रिया के तहत कुछ ब्लड टेस्ट लिखे। युवक ने अस्पताल की पैथोलॉजी लैब में रक्त का नमूना दिया और कुछ देर बाद रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा। रिपोर्ट में सीरम क्रिएटिनिन 9.64 एमजी/डीएल दर्ज था, जो सामान्य स्तर से कई गुना अधिक माना जाता है और आमतौर पर गंभीर किडनी खराब होने या किडनी फेलियर की आशंका का संकेत देता है।

रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर भी चौंके रिपोर्ट देखते ही चिकित्सक ने युवक को बिना देर किए नेफ्रोलॉजी विभाग में दिखाने की सलाह दी। बताया गया कि क्रिएटिनिन का स्तर बेहद चिंताजनक है और किडनी गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। यह सुनते ही युवक और उसके परिजनों के होश उड़ गए। जो युवक कुछ देर पहले पैर दर्द के इलाज की उम्मीद लेकर अस्पताल पहुंचा था, वह अचानक खुद को गंभीर किडनी रोगी समझने लगा।

विशेषज्ञ को हुआ संदेह, फिर बदली पूरी कहानी नेफ्रोलॉजी विशेषज्ञ ने युवक की उम्र, उसकी सामान्य शारीरिक स्थिति और किसी गंभीर बीमारी के लक्षण न होने पर रिपोर्ट पर संदेह जताया। विशेषज्ञ ने एहतियात के तौर पर युवक को किसी मान्यता प्राप्त निजी लैब से दोबारा सीरम क्रिएटिनिन की जांच कराने की सलाह दी।

युवक ने दो दिन बाद निजी लैब में जांच कराई। वहां आई रिपोर्ट ने सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। निजी लैब में उसका सीरम क्रिएटिनिन केवल 0.80 एमजी/डीएल पाया गया, जो पूरी तरह सामान्य सीमा में आता है। यानी जिस युवक को सरकारी रिपोर्ट के आधार पर गंभीर किडनी मरीज माना जा रहा था, वह वास्तव में स्वस्थ निकला।

दो दिन तक मानसिक तनाव में रहा युवक युवक का कहना है कि सरकारी रिपोर्ट देखने के बाद वह और उसका परिवार पूरी तरह टूट गया था। किडनी फेलियर जैसी गंभीर बीमारी का नाम सुनते ही परिवार पर मानो संकट टूट पड़ा। दो दिन तक वह मानसिक तनाव और अवसाद जैसी स्थिति में रहा। निजी लैब की रिपोर्ट आने के बाद ही परिवार ने राहत की सांस ली।

आखिर गलती कहां हुई? सरकारी लैब में 9.64 और निजी लैब में 0.80 जैसी रिपोर्ट सामने आने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी बड़ी विसंगति कैसे हुई। क्या सैंपल की अदला-बदली हुई? क्या मशीन की कैलिब्रेशन में गड़बड़ी थी? क्या रिपोर्ट तैयार करते समय डेटा एंट्री में त्रुटि हुई या फिर जांच प्रक्रिया में किसी स्तर पर गंभीर लापरवाही बरती गई? इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है।

मरीज किस रिपोर्ट पर करे भरोसा? चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि पैथोलॉजी रिपोर्ट इलाज का महत्वपूर्ण आधार होती है, लेकिन यदि रिपोर्ट और मरीज की क्लीनिकल स्थिति में बड़ा अंतर दिखाई दे तो जांच दोबारा कराई जानी चाहिए। उनका कहना है कि केवल एक गलत रिपोर्ट मरीज को अनावश्यक इलाज, महंगी जांच, मानसिक तनाव और आर्थिक नुकसान की ओर धकेल सकती है। कई मामलों में गलत रिपोर्ट जानलेवा भी साबित हो सकती है, क्योंकि सही बीमारी का इलाज समय पर शुरू नहीं हो पाता।

आरयूएचएस की लैब पर उठे सवाल आरयूएचएस प्रदेश के प्रमुख सरकारी सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में शामिल है, जहां रोजाना हजारों मरीज विभिन्न जांच करवाते हैं। ऐसे संस्थान की लैब रिपोर्ट पर सवाल उठना स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय माना जा रहा है। चिकित्सा जगत से जुड़े लोगों का कहना है कि यदि एक मरीज की रिपोर्ट में इतनी बड़ी विसंगति सामने आई है तो पूरे गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए।

उच्चस्तरीय जांच की मांग तेज घटना के बाद अस्पताल की पैथोलॉजी लैब की कार्यप्रणाली की जांच की मांग तेज हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि मशीनों की तकनीकी जांच, गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली, सैंपल हैंडलिंग, रिपोर्टिंग प्रक्रिया और डेटा एंट्री का स्वतंत्र ऑडिट कराया जाना चाहिए। यदि किसी स्तर पर लापरवाही या तकनीकी चूक सामने आती है तो जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी अन्य मरीज को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े।