सिर्फ भारत माता की जय बोलने से नहीं होगी राष्ट्रभक्ति; जयपुर में गरजे RSS के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार ने गुरुवार को जयपुर के सीकर रोड स्थित हरमाड़ा नगर की हेडगेवार बस्ती में विजयादशमी उत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि केवल “भारत माता की जय” बोलना ही राष्ट्रभक्ति नहीं है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार ने गुरुवार को जयपुर के सीकर रोड स्थित हरमाड़ा नगर की हेडगेवार बस्ती में विजयादशमी उत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि केवल “भारत माता की जय” बोलना ही राष्ट्रभक्ति नहीं है। वास्तविक राष्ट्रभक्ति तब होती है जब व्यक्ति अपने जीवन के हर पल, हर क्षण समाज और देश के लिए कुछ करता है।

अपने संबोधन में अरुण कुमार ने कहा कि लंबे समय तक भारत विदेशी शक्तियों के शासन और उनके प्रभाव में रहा। लेकिन अब पहली बार उन्हें लग रहा है कि उनका अस्तित्व खतरे में है। इसी कारण उन्होंने अपनी रणनीति बदल ली है और सबने मिलकर भारत, हिंदू समाज और संघ को कॉमन दुश्मन मान लिया है। उन्होंने कहा कि मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए संघ और भारतीय समाज को कमजोर करने के प्रयास चल रहे हैं।

अरुण कुमार ने चिंता जताई कि आज देश के अंदर कई शक्तियां सक्रिय हैं जो समाज को जाति और गुटों के आधार पर बांटने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा, “चार व्यक्ति मिलकर एक मंदिर बनाने का काम शुरू करते हैं, लेकिन उसमें भी दो गुट बन जाते हैं। सभी आस्थावान होते हैं, धार्मिक होते हैं, लेकिन आपसी झगड़े खड़े हो जाते हैं। यही मानसिकता समाज को पीछे खींच रही है।”

उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से आज समाज “मैं” और “मेरा परिवार” तक सीमित हो गया है। आत्मकेंद्रित और उदासीन वातावरण ने समाज को खोखला बना दिया है। यही कारण है कि ईर्ष्या, द्वेष और गुटबाजी समाज की जड़ों में घर कर गई है।

सह सरकार्यवाह ने समाज के हर व्यक्ति से आत्मचिंतन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति खुद से यह सवाल पूछे कि “आज मैंने देश के लिए क्या किया? समाज के लिए क्या योगदान दिया?” यदि यह सोच विकसित होती है तो समाज में सकारात्मक ऊर्जा और एकता बढ़ेगी।

अरुण कुमार ने कहा कि समाज के अंदर महापुरुषों के नाम पर भी झगड़े खड़े कर दिए जाते हैं। आरक्षण के मुद्दे पर समाज को आमने-सामने खड़ा कर दिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले समय में समाज को और अधिक बांटने के प्रयास होंगे और हमें इसके प्रति सजग रहना होगा।

उन्होंने कहा कि आजकल समाज में कई “नॉन-इश्यूज” यानी गैर-मुद्दों को लेकर बड़े-बड़े आंदोलन खड़े कर दिए जाते हैं। ये आंदोलन समाज को भटकाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें असली मुद्दों पर ध्यान देना होगा और समाज को सकारात्मक दिशा में ले जाने की जिम्मेदारी उठानी होगी।