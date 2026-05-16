RPSC पेपर लीक में पूछताछ पूरी; कटारा का इलाज जेल में होगा
राजस्थान में बहुचर्चित कृषि व्याख्याता भर्ती परीक्षा-2022 के कथित पेपर लीक मामले में शनिवार को अहम न्यायिक सुनवाई हुई।
राजस्थान में बहुचर्चित कृषि व्याख्याता भर्ती परीक्षा-2022 के कथित पेपर लीक मामले में शनिवार को अहम न्यायिक सुनवाई हुई।
कोर्ट में पेशी के बाद न्यायिक हिरासत का आदेश
विशेष जांच दल (SOG) की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा को जयपुर मेट्रोपोलिटन कोर्ट-II में पेश किया गया। अदालत ने सुनवाई के बाद कटारा को 30 मई तक न्यायिक हिरासत (JC) में जेल भेजने का आदेश दिया।
बचाव पक्ष का दावा
सुनवाई के दौरान कटारा के वकील भानु प्रकाश शर्मा ने कोर्ट में दलील दी कि उनके मुवक्किल मानसिक रूप से बीमार हैं और उन्हें विशेष चिकित्सकीय देखभाल की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कटारा की स्थिति को देखते हुए उनके साथ संवेदनशील व्यवहार किया जाना चाहिए।
SOG पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप
बचाव पक्ष ने जांच एजेंसी SOG की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। वकील ने आरोप लगाया कि एजेंसी जानबूझकर कटारा को प्रताड़ित कर रही है। उन्होंने कहा कि एक मामले की रिमांड खत्म होते ही उन्हें दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिससे उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है।
मेडिकल सुविधा सुनिश्चित करने की मांग
कटारा के वकील ने अदालत से आग्रह किया कि जेल में उनके मुवक्किल के लिए समुचित चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कटारा की पुरानी मेडिकल हिस्ट्री का हवाला देते हुए कहा कि इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही उनकी हालत को और गंभीर बना सकती है।
अदालत के सख्त निर्देश
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने संतुलित रुख अपनाया। कोर्ट ने जेल प्रशासन को सख्त निर्देश दिए कि आरोपी की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं दी जाएं। अदालत ने साफ कहा कि इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी।
पेपर लीक मामला बना बड़ा विवाद
कृषि व्याख्याता भर्ती परीक्षा-2022 का यह पेपर लीक मामला राज्यभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आरोप है कि परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र लीक हो गया था, जिससे भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हुए हैं। इस मामले में कई अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है।
RPSC की साख पर उठे सवाल
कटारा, जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य रह चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद आयोग की साख पर भी असर पड़ा है। इस प्रकरण ने भर्ती परीक्षाओं की सुरक्षा और निष्पक्षता को लेकर व्यापक बहस छेड़ दी है।
अगली सुनवाई पर टिकी नजरें
अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 मई को होगी। माना जा रहा है कि आगामी सुनवाई में जांच की दिशा और आगे की कानूनी कार्रवाई को लेकर अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। इस हाई-प्रोफाइल केस पर पूरे राज्य की नजरें बनी हुई हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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