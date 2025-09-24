RPSC में तीन नए सदस्य नियुक्त: डॉ. अशोक कलवार,डॉ. सुशील बिस्सू ने संभाला पदभार

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) में बुधवार को तीन नए सदस्यों की नियुक्ति हुई। पूर्व आईपीएस अधिकारी हेमंत प्रियदर्शी के साथ डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू और डॉक्टर अशोक कुमार कलवार को सदस्य बनाया गया है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) में बुधवार को तीन नए सदस्यों की नियुक्ति हुई। पूर्व आईपीएस अधिकारी हेमंत प्रियदर्शी के साथ डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू और डॉक्टर अशोक कुमार कलवार को सदस्य बनाया गया है। बुधवार सुबह डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू और डॉक्टर अशोक कुमार कलवार ने पदभार संभाला। इस अवसर पर आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू की मौजूदगी में दोनों नए सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

आयोग में अब तक 6 पद खाली चल रहे थे। तीन नए सदस्यों की नियुक्ति होने के बाद आयोग में 10 में से सात पद भर गए हैं। अभी भी तीन सदस्य पद खाली हैं। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में यह दूसरी नियुक्ति है। इससे पहले पूर्व डीजीपी यू आर साहू को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

जोधपुर के डॉ. अशोक कुमार कलवार देश के जाने-माने कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने देश के कई बड़े अस्पतालों में सेवाएं दी हैं। उनका मेडिकल क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है। 30 से अधिक इंटरनेशनल जर्नल्स में उनके रिसर्च पेपर प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अलावा 70 से ज्यादा शोधपत्र देश के विभिन्न जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं। कैंसर ट्रीटमेंट और रिसर्च के क्षेत्र में उन्होंने विशेष योगदान दिया है। जोधपुर में सेवाएं देने से पहले वे बीकानेर में भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। चिकित्सा शिक्षा और रिसर्च क्षेत्र में उनका नाम खास पहचान रखता है।

अजमेर जिले के रहने वाले डॉ. सुशील कुमार बिस्सू गणित विषय में एमएससी और पीएचडी हैं। उन्हें शिक्षण क्षेत्र में 33 वर्षों का अनुभव है। वे लंबे समय तक कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाते रहे हैं। उनके अब तक 35 रिसर्च पेपर प्रकाशित हो चुके हैं। अकादमिक योगदान के अलावा वे विभिन्न विश्वविद्यालयों की एकेडमिक कमेटियों और बोर्ड में भी सदस्य रहे हैं। शिक्षण और शोध कार्य में उन्होंने अपनी विशेष पहचान बनाई है। वे कॉलेज और यूनिवर्सिटी शिक्षकों के संगठन अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ, MBRMS से जुड़े रहे हैं। यह संगठन आरएसएस की विचारधारा से संबंधित माना जाता है।