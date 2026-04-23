RPSC भर्ती में फर्जी डिग्री घोटाला; SOG ने मास्टरमाइंड ध्वज कीर्ति शर्मा को दबोचा
राजस्थान में सरकारी भर्ती प्रक्रिया की साख पर सवाल खड़ा करने वाले एक बड़े फर्जी डिग्री रैकेट का खुलासा हुआ है। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित प्राध्यापक-हिन्दी (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2022 में फर्जी डिग्री के जरिए नौकरी हासिल करने
राजस्थान में सरकारी भर्ती प्रक्रिया की साख पर सवाल खड़ा करने वाले एक बड़े फर्जी डिग्री रैकेट का खुलासा हुआ है। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित प्राध्यापक-हिन्दी (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2022 में फर्जी डिग्री के जरिए नौकरी हासिल करने के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने मुख्य आरोपी ध्वज कीर्ति शर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लाकर 22 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है।
कैसे हुआ फर्जीवाड़े का खुलासा
मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब अभ्यर्थी कमला कुमारी द्वारा प्रस्तुत एम.ए (हिन्दी) की डिग्री के सत्यापन में गड़बड़ी सामने आई। यह डिग्री मेवाड़ यूनिवर्सिटी, गंगरार (चित्तौड़गढ़) के नाम से जारी बताई गई थी, लेकिन आयोग द्वारा जांच में यह डिग्री फर्जी पाई गई। इसके बाद 20 मार्च 2023 को अजमेर के सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
सील-सिग्नेचर भी नकली
जांच में सामने आया कि यह कोई अकेला मामला नहीं, बल्कि एक संगठित गिरोह द्वारा संचालित रैकेट है। आरोपी ध्वज कीर्ति शर्मा ने मेवाड़ यूनिवर्सिटी से जुड़े कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर साजिश रची। इसमें यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों के नाम और पद का दुरुपयोग करते हुए फर्जी अंकतालिकाएं, डिग्रियां, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और चरित्र प्रमाण पत्र तैयार किए गए।
सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इन दस्तावेजों पर यूनिवर्सिटी के डीन और रजिस्ट्रार के नाम से फर्जी सील और हस्ताक्षर लगाए गए, जिन पर खुद ध्वज कीर्ति शर्मा के साइन पाए गए। इससे साफ है कि गिरोह ने पूरी प्लानिंग के साथ सरकारी सिस्टम को गुमराह करने की कोशिश की।
लंबे समय से सक्रिय था नेटवर्क
पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि ध्वज कीर्ति शर्मा का फर्जी डिग्री मामलों में पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। इससे पहले भी वह इसी तरह के मामलों में गिरफ्तार हो चुका है। यानी यह रैकेट लंबे समय से सक्रिय था और कई अभ्यर्थियों को अवैध तरीके से लाभ पहुंचा चुका है।
कुल 10 गिरफ्तार
इस मामले में अब तक फर्जी डिग्री के जरिए नौकरी पाने वाली कमला कुमारी सहित कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। SOG की टीम अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस गिरोह ने अब तक कितने लोगों को फर्जी डिग्री उपलब्ध कराई और कितनी भर्तियों में सेंध लगाई।
पारदर्शिता और सत्यापन प्रणाली पर खड़े हुए गंभीर सवाल
इस खुलासे के बाद राज्य की सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते इस रैकेट का पर्दाफाश नहीं होता, तो बड़ी संख्या में अयोग्य अभ्यर्थी सरकारी पदों पर नियुक्त हो सकते थे।
रिमांड के दौरान हो सकती हैं और गिरफ्तारियां
फिलहाल पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है। संभावना है कि इस मामले में और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं। SOG ने संकेत दिए हैं कि जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा और इस फर्जीवाड़े से जुड़े हर व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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