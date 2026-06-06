राजस्थान मेडिकल काउंसिल में फर्जीवाड़ा;5 लाख की रिश्वत लेकर फर्जी FMG सर्टिफिकेट किए पास

RMC फर्जी रजिस्ट्रेशन घोटाले में एसओजी ने एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है, जिस पर लाखों रुपए लेकर फर्जी FMG प्रमाण-पत्रों को सत्यापित कर मेडिकल रजिस्ट्रेशन दिलाने का आरोप है।

राजस्थान मेडिकल काउंसिल (RMC) में फर्जी रजिस्ट्रेशन के बड़े घोटाले की जांच कर रही स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसओजी ने राजस्थान मेडिकल काउंसिल के कर्मचारी फरहान हसन को गिरफ्तार किया है, जो वर्ष 2023-24 के दौरान रजिस्ट्रेशन विभाग में वेरिफाइंग ऑफिसर (कनिष्ठ सहायक) के पद पर तैनात था। आरोप है कि उसने विदेश से एमबीबीएस करने वाले अभ्यर्थियों के फर्जी एफएमजी (फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट) स्क्रीनिंग परीक्षा प्रमाण-पत्रों को सही बताकर उनके रजिस्ट्रेशन की अनुशंसा की और इसके बदले लाखों रुपए रिश्वत ली।

एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक (ADG) विशाल बंसल ने बताया कि आरोपी फरहान हसन टोंक जिले के मालपुरा का रहने वाला है। उसे गुरुवार को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया है कि फरहान प्रत्येक मामले में 2 से 5 लाख रुपए लेकर फर्जी दस्तावेजों को वैध बताते हुए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आगे बढ़ाता था।

फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर कराया गया पंजीयन एडीजी विशाल बंसल के अनुसार विदेश से चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को भारत में चिकित्सकीय अभ्यास करने के लिए फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट स्क्रीनिंग परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होता है। परीक्षा पास करने के बाद ही उन्हें संबंधित प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है, जिसके आधार पर मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन मिलता है।

एसओजी ने 4 फरवरी को इस संबंध में मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान पता चला कि कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना ही फर्जी एफएमजी प्रमाण-पत्र तैयार करवाए और राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हासिल कर लिया। इतना ही नहीं, इन अभ्यर्थियों ने राजस्थान के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में इंटर्नशिप भी पूरी कर ली।

मेडिकल काउंसिल के कर्मचारियों की मिलीभगत जांच में यह भी सामने आया कि पूरा खेल मेडिकल काउंसिल के कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत से संचालित हो रहा था। फरहान हसन की जिम्मेदारी विदेश से चिकित्सा स्नातक बने अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का संबंधित संस्थानों से सत्यापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की थी। आरोप है कि उसने वास्तविक सत्यापन किए बिना ही फर्जी प्रमाण-पत्रों को सही बताते हुए रजिस्ट्रेशन की अनुशंसा कर दी।

एसओजी का मानना है कि इस घोटाले में कई अन्य कर्मचारी और अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी है।

पहले भी हो चुकी हैं कई गिरफ्तारियां इस मामले में अब तक कुल 18 विदेशी चिकित्सा स्नातक डॉक्टरों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन्होंने कथित रूप से फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर रजिस्ट्रेशन और इंटर्नशिप प्राप्त की थी। इसके अलावा राजस्थान मेडिकल काउंसिल के तत्कालीन रजिस्ट्रार डॉ. राजेश माथुर, मुख्य आरोपी भंवरराम माली तथा एक दलाल को भी एसओजी गिरफ्तार कर चुकी है।

एक रजिस्ट्रेशन के लिए वसूले जाते थे 20 से 30 लाख रुपए जांच एजेंसी के अनुसार इस पूरे रैकेट का मुख्य सरगना भंवरराम माली था, जो फर्जी एफएमजी प्रमाण-पत्र तैयार कराने और मेडिकल काउंसिल में पंजीयन करवाने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी से 20 से 30 लाख रुपए तक वसूलता था। जांच में यह भी सामने आया है कि इस रकम का हिस्सा संबंधित कर्मचारियों और अन्य लोगों तक पहुंचाया जाता था।

फरहान हसन को भी प्रत्येक मामले में 2 से 5 लाख रुपए मिलने की जानकारी जांच में सामने आई है। फिलहाल आरोपी से पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ की जा रही है।