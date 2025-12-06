कलाकारों के नेशनल अवॉर्ड वापस लें; सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में बॉलीवुड एक्टर को लिया आड़े हाथ

संक्षेप: लोकसभा के बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को तंबाकू और पान मसाला विज्ञापनों पर हुई चर्चा अचानक गरमा गई, जब नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने बॉलीवुड के तीन सुपरस्टार को आड़े हाथों लिया

लोकसभा के बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को तंबाकू और पान मसाला विज्ञापनों पर हुई चर्चा अचानक गरमा गई, जब नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने बॉलीवुड के तीन सुपरस्टार—शाहरुख खान, सलमान खान और अजय देवगन—पर सीधा हमला बोलते हुए उनसे नेशनल फिल्म अवॉर्ड वापस लेने की मांग कर डाली। सदन में बेनीवाल का यह बयान आते ही न केवल संसद में, बल्कि सोशल मीडिया पर भी माहौल गरमा गया।

बेनीवाल ने कहा कि फिल्म उद्योग के इन बड़े नामों ने तंबाकू युक्त पान मसाला और गुटखा ब्रांड के विज्ञापनों में काम करके युवाओं को गलत दिशा दिखाई है। उन्होंने कहा कि जिन कलाकारों को देश सम्मान देकर नवाज़ता है, उनसे समाज सुधार की उम्मीद की जाती है, न कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ की।

उन्होंने अपने संबोधन में कहा शाहरुख खान, सलमान खान और अजय देवगन जैसे कलाकार जब गुटखा और पान मसाला का प्रचार करते हैं, तो वे लाखों युवाओं को कैंसर की ओर धकेल रहे हैं। ऐसे लोगों को नेशनल अवॉर्ड देने का क्या औचित्य रह जाता है? मैं मांग करता हूं कि उनके अवॉर्ड तुरंत वापस लिए जाएं।”

बेनीवाल ने कहा कि इन सितारों की लोकप्रियता का फायदा कंपनियां उठाती हैं, और युवा इन्हें देखकर इन उत्पादों की ओर खिंचते हैं, जिससे देश में कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के मामलों में बढ़ोतरी होती है।

बेनीवाल यहीं नहीं रुके। उन्होंने सरोगेट एड के नाम पर होने वाली मार्केटिंग को भी बड़ा घोटाला बताया। उनके अनुसार, भले ही सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के सीधे विज्ञापनों पर रोक है, लेकिन कंपनियां इलायची, कार्डमम और पान मसाला जैसे नामों का सहारा लेकर कानूनों का उल्लंघन कर रही हैं।

उन्होंने जोर देते हुए कहा सरोगेट विज्ञापन पूरी तरह धोखाधड़ी है। सरकार तुरंत इन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए और ऐसे विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटीज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो।”

सदन में बयान के कुछ ही घंटों के अंदर सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई। #NationalAwardWapasLo और #BanGutkhaAds जैसे हैशटैग ट्विटर पर शीर्ष ट्रेंड में आ गए। कई लोगों ने बेनीवाल के स्टैंड को सही ठहराया, वहीं कुछ लोगों ने इसे मनोरंजन जगत पर अनावश्यक राजनीतिक हमला बताया।

हालांकि, तीनों सितारों—शाहरुख खान, सलमान खान और अजय देवगन—की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पिछले कुछ सालों में पान मसाला ब्रांड्स के विज्ञापन करने को लेकर ये कलाकार कई बार विवादों का हिस्सा बन चुके हैं।

बेनीवाल ने कहा कि यदि सरकार ने शीघ्र कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो वे इस मुद्दे पर राजस्थान सहित पूरे देश में जन आंदोलन शुरू करेंगे।

“यह मुद्दा युवाओं की सेहत और भविष्य से जुड़ा है। किसी भी तरह की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।” — बेनीवाल