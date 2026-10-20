जयपुर में रितु बराला केस में जीरो FIR पर अड़ी कांग्रेस; पुलिस बोली- दिल्ली में पहले से शिकायत दर्ज

जीरो FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर पुलिस कमिश्नरेट में कांग्रेस नेताओं का धरना जारी है। इस दौरान यूथ कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ता बैरिकेड्स और कमिश्नरेट की दीवारों पर चढ़ गए। पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ने का प्रयास किया।

पुलिस के इस रुख के बाद विवाद और बढ़ गया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि क्या बीजेपी के लोग नियम-कायदों से ऊपर हैं? वहीं, डोटासरा ने साफ कहा कि कांग्रेस आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेगी। उ

जयपुर में NSUI की राष्ट्रीय सचिव रितु बराला के साथ कथित मारपीट और अभद्रता के मामले में जीरो FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर कांग्रेस और पुलिस आमने-सामने हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई नेता पुलिस कमिश्नरेट में धरने पर बैठे हैं। दूसरी ओर, जयपुर पुलिस ने जीरो FIR दर्ज करने से इनकार करते हुए कहा है कि घटना को लेकर दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में पहले ही शिकायत दी जा चुकी है और मामले की जांच जारी है। ऐसे में जयपुर में अलग से FIR दर्ज करने की जरूरत नहीं है।

पुलिस के इस रुख के बाद विवाद और बढ़ गया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि क्या बीजेपी के लोग नियम-कायदों से ऊपर हैं? वहीं, डोटासरा ने साफ कहा कि कांग्रेस आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने पुलिस से दिल्ली में दर्ज FIR दिखाने की मांग की है।

एडिशनल कमिश्नर बोले- जीरो FIR की जरूरत नहीं एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर अजय सिंह ने कहा कि 13 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान NSUI की राष्ट्रीय सचिव रितु बराला और एक पुलिसकर्मी के बीच हाथापाई हुई थी। इस घटनाक्रम को लेकर दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

उन्होंने बताया कि रितु बराला ने भी अपनी शिकायत दी थी, जिसे दिल्ली पुलिस ने उसी मामले की पत्रावली में शामिल कर जांच के दायरे में रखा है। अजय सिंह के अनुसार, जीरो FIR की व्यवस्था तब काम आती है, जब कोई व्यक्ति संबंधित थाने तक नहीं पहुंच पाता और दूसरे थाने में शिकायत देता है। इसके बाद शिकायत संबंधित थाने को भेजी जाती है।

उन्होंने कहा कि रितु बराला पहले ही दिल्ली के संबंधित थाने में लिखित शिकायत दे चुकी हैं। वहां पुलिस जांच कर रही है, इसलिए जयपुर में जीरो FIR दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस की ओर से धरने पर बैठे कांग्रेस नेताओं को इस बारे में जानकारी दी गई है और उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है।

जूली का सवाल- क्या बीजेपी नियम-कायदों से ऊपर है? नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पुलिस के तर्क पर सवाल उठाते हुए कहा कि रितु बराला ने दिल्ली में परिवाद दिया था, लेकिन उनके मुताबिक उसे दर्ज नहीं किया गया। जयपुर में भी शिकायत दी गई, लेकिन यहां भी FIR दर्ज नहीं हुई।

जूली ने सवाल किया कि आखिर FIR दर्ज क्यों नहीं की जा रही है? क्या बीजेपी के लोग नियम-कायदों से ऊपर हैं? उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा और महिला सम्मान की बात करने वाले लोग एक बेटी के साथ अन्याय कर रहे हैं।

जूली ने कहा कि जनता सब देख रही है और समय आने पर जवाब देगी। उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस इस मामले में पीछे हटने वाली नहीं है। पुलिस को FIR दर्ज करनी पड़ेगी।

जयपुर पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर बताई वजह जयपुर पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर जीरो FIR दर्ज नहीं करने के पीछे अपना पक्ष रखा। पुलिस के मुताबिक, 13 अक्टूबर की घटना के संबंध में रितु बराला ने उसी दिन दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दे दी थी। दिल्ली पुलिस उस पर जांच कर रही है।

पुलिस का कहना है कि उन्हीं तथ्यों के आधार पर जयपुर में अलग से FIR दर्ज करना विधिसम्मत नहीं माना गया। प्रेस नोट में FIR नंबर 291/2026 का उल्लेख करते हुए बताया गया कि मामले में जांच जारी है। आगे की कानूनी कार्रवाई दिल्ली पुलिस की जांच के आधार पर की जाएगी।

जयपुर पुलिस ने रितु बराला के इस कथन को भी तथ्यात्मक रूप से सही नहीं माना कि इलाज में व्यस्त रहने के कारण वह दिल्ली में रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सकीं। पुलिस के अनुसार, वह घटना वाले दिन ही दिल्ली पुलिस को शिकायत दे चुकी थीं।

बैरिकेड्स और दीवारों पर चढ़े कार्यकर्ता जीरो FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर पुलिस कमिश्नरेट में कांग्रेस नेताओं का धरना जारी है। इस दौरान यूथ कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ता बैरिकेड्स और कमिश्नरेट की दीवारों पर चढ़ गए। पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिसकर्मियों और कार्यकर्ताओं के बीच तनाव की स्थिति बन गई।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब घटना में कथित मारपीट का आरोप है, तो शिकायत पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं, पुलिस का तर्क है कि दिल्ली में शिकायत पहले से लंबित है और उसी मामले की जांच की जा रही है।

डोटासरा बोले- दिल्ली में दर्ज FIR दिखा दें, हम चले जाएंगे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पुलिस यह दिखा दे कि दिल्ली में कौनसी FIR दर्ज है। अगर पुलिस दस्तावेज दिखा देती है, तो कांग्रेस नेता यहां से चले जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में पुलिस ने इन बच्चों के खिलाफ FIR दर्ज कर रखी है।