FIR के लिए रातभर से जयपुर कमिश्नरेट में डटे है डोटासरा, गद्दे बिछाकर सोए कांग्रेस नेता

डोटासरा ने स्पष्ट कहा कि रितु बराला के साथ मारपीट हुई है और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जीरो FIR दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने कमिश्नर से कहा, आप इसे पर्सनल मुद्दा मत बनाओ। साथ ही दो टूक कहा कि जब तक FIR दर्ज नहीं होगी

कमिश्नरेट पहुंचने पर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल उनसे नहीं मिले। इसके बाद डोटासरा ने फोन पर कमिश्नर से बात की। बातचीत के दौरान डोटासरा ने FIR दर्ज करने की मांग दोहराई और कहा कि मामले को व्यक्तिगत मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए।

जयपुर में एक FIR को लेकर राजस्थान कांग्रेस ने पुलिस कमिश्नरेट को ही धरनास्थल बना दिया। सोमवार शाम शुरू हुआ विरोध मंगलवार सुबह तक जारी रहा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास समेत कई दिग्गज नेता रातभर कमिश्नरेट के अंदर डटे रहे। नेताओं ने वहीं गद्दे बिछाए और रात गुजारी, जबकि महिला कांग्रेस नेताओं ने सोफे पर सोकर विरोध जताया। मंगलवार सुबह चाय पीने के बाद भी नेताओं ने धरना खत्म नहीं किया। बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नारेबाजी जारी रही और बैरिकेडिंग से हटाने के दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हो गई।

मामला दिल्ली में NSUI की राष्ट्रीय सचिव रितु बराला के साथ कथित मारपीट और अभद्रता से जुड़ा है। कांग्रेस दिल्ली पुलिस की संबंधित महिला कॉन्स्टेबल के खिलाफ जयपुर में जीरो नंबर FIR दर्ज करने की मांग कर रही है। FIR दर्ज नहीं होने से नाराज पार्टी नेताओं ने साफ कर दिया है कि मांग पूरी होने तक वे कमिश्नरेट से हटने को तैयार नहीं हैं। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के इस दबाव के बाद पुलिस FIR दर्ज करेगी या धरना और लंबा चलेगा?

रातभर कमिश्नरेट में जमे रहे डोटासरा, गद्दे बिछाकर गुजारी रात सोमवार देर शाम रितु बराला को साथ लेकर डोटासरा कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधिमंडल के साथ जयपुर पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे थे। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक रफीक खान और जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा भी शामिल थे। नेताओं की मांग थी कि रितु बराला की शिकायत पर संबंधित महिला पुलिसकर्मी के खिलाफ जीरो FIR दर्ज की जाए।

हालांकि, कमिश्नरेट पहुंचने पर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल उनसे नहीं मिले। इसके बाद डोटासरा ने फोन पर कमिश्नर से बात की। बातचीत के दौरान डोटासरा ने FIR दर्ज करने की मांग दोहराई और कहा कि मामले को व्यक्तिगत मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए।

डोटासरा ने स्पष्ट कहा कि रितु बराला के साथ मारपीट हुई है और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जीरो FIR दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने कमिश्नर से कहा, "आप इसे पर्सनल मुद्दा मत बनाओ।" साथ ही दो टूक कहा कि जब तक FIR दर्ज नहीं होगी, वे वहां से नहीं जाएंगे। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने कमिश्नरेट के अंदर ही रात गुजारने का फैसला किया।

कमिश्नरेट के बाहर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प एक तरफ कांग्रेस के बड़े नेता अंदर धरने पर बैठे रहे, तो दूसरी तरफ कमिश्नरेट के बाहर कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाले रखा। मंगलवार सुबह बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता कमिश्नरेट की ओर कूच करते हुए पहुंचे। इस दौरान नारेबाजी और प्रदर्शन तेज हो गया।

पुलिस जब बैरिकेडिंग के पास से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हटाने लगी, तो दोनों पक्षों के बीच हल्की झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग के आसपास उन्हें पीछे हटाने की कोशिश की। इसी दौरान पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने बिना वर्दी के मौजूद पुलिसकर्मियों को लेकर नाराजगी जताई।

प्रदर्शन के चलते कमिश्नरेट परिसर में आमजन की एंट्री भी बंद कर दी गई। कांग्रेस की ओर से धरना जारी रहने के कारण पुलिस कमिश्नरेट के बाहर राजनीतिक गतिविधियां तेज बनी हुई हैं।

राहुल गांधी के फोन के बाद डोटासरा ने संभाला मोर्चा इस पूरे घटनाक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का फोन भी अहम रहा। दी गई जानकारी के मुताबिक, राहुल गांधी ने डोटासरा को फोन कर मामले में जयपुर में FIR दर्ज करवाने के लिए कहा था। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने इस मुद्दे पर सीधे पुलिस कमिश्नरेट पहुंचकर कार्रवाई की मांग तेज कर दी।

कांग्रेस का कहना है कि रितु बराला ने सोमवार को मोतीडूंगरी थाने में शिकायत देकर संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ FIR दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। आरोप है कि थाने में FIR दर्ज करने के बजाय उन्हें पुलिस कमिश्नर से मिलने के लिए कहा गया। इसी के बाद मामला कमिश्नरेट तक पहुंचा और विरोध ने धरने का रूप ले लिया।

अभिषेक चौधरी समेत कार्यकर्ता बाहर, अंदर नेताओं का धरना यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी भी कार्यकर्ताओं के साथ कमिश्नरेट के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। अंदर डोटासरा, खाचरियावास समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। कांग्रेस इस मामले में जीरो FIR दर्ज करने की मांग पर अड़ी हुई है।