रेत के बवंडर के बाद बरसे बादल: राजस्थान के कई जिलों में बारिश-ओलावृष्टि

राजस्थान में लगातार दूसरे दिन मौसम ने करवट ली है। प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है। पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) के सक्रिय होने से सोमवार को कोटा, अजमेर और सवाई माधोपुर समेत कई जिलों में बारिश हुई,

राजस्थान में लगातार दूसरे दिन मौसम ने करवट ली है। प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है। पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) के सक्रिय होने से सोमवार को कोटा, अजमेर और सवाई माधोपुर समेत कई जिलों में बारिश हुई, जबकि चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा क्षेत्र में ओले गिरने से मौसम अचानक ठंडा हो गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के 20 जिलों में यलो अलर्ट जारी करते हुए आगामी 4 जून तक आंधी-बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना जताई है।

मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी राजस्थान से लेकर पूर्वी राजस्थान तक मौसम में व्यापक बदलाव देखने को मिल रहा है। रविवार को जैसलमेर के सीमावर्ती इलाकों में उठे रेत के विशाल बवंडर के बाद कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है।

रावतभाटा में बारिश के साथ गिरे ओले चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में सोमवार दोपहर करीब 12:20 बजे तेज बारिश शुरू हुई। बारिश के साथ कई इलाकों में ओले भी गिरे। इससे पहले सुबह भी हल्की बारिश दर्ज की गई थी। अचानक बदले मौसम से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। स्थानीय लोगों के अनुसार, कुछ समय के लिए मौसम पूरी तरह ठंडा हो गया और तापमान में तेजी से गिरावट महसूस की गई।

जैसलमेर में रेत का बवंडर बना चर्चा का विषय रविवार को जैसलमेर में दोपहर तक भीषण गर्मी का असर रहा और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। हालांकि दोपहर बाद पाकिस्तान सीमा से सटे क्षेत्रों में विशाल रेत का बवंडर उठा, जिसने सुल्ताना, मोहनगढ़ और सुथार मंडी सहित कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। तेज हवाओं के साथ उठे धूल के गुबार से आसमान पूरी तरह ढक गया और दृश्यता प्रभावित हुई। बाद में कई क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि भी दर्ज की गई।

पिछले 24 घंटे में कई जिलों में बरसात मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, बाड़मेर और जालोर सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। इससे लंबे समय से पड़ रही गर्मी से लोगों को राहत मिली है।

बाड़मेर रहा सबसे गर्म प्रदेश में रविवार को सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में दर्ज किया गया, जहां पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके अलावा जैसलमेर में 41.5 डिग्री, जालोर में 39.1 डिग्री, जोधपुर में 38.9 डिग्री, उदयपुर और वनस्थली में 38.2 डिग्री तथा चित्तौड़गढ़ में 38 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया।

जयपुर में राहत, बादलों का डेरा राजधानी जयपुर में रविवार को दिनभर आंशिक बादल छाए रहे। अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम में आई नरमी के कारण लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली। मौसम विभाग ने जयपुर में अगले तीन दिनों तक इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना जताई है।

कोटा और अजमेर में बारिश से राहत कोटा में पिछले 24 घंटों के दौरान 5.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। यहां अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस रहा। सोमवार सुबह भी रुक-रुककर बारिश का दौर जारी रहा। वहीं अजमेर में भी मौसम सुहावना बना रहा। अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शनिवार और रविवार को हुई बारिश का असर सोमवार सुबह तक दिखाई दिया।

उदयपुर और अलवर में भी बदला मौसम उदयपुर में शनिवार को आई आंधी के बाद कई ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। तेज हवाओं के कारण कई बिजली पोल क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं अलवर में दिनभर तेज धूप के बाद शाम को घने बादल छा गए और तेज हवाएं चलीं।