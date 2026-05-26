रिसर्च बीज के नाम पर राजस्थान में खेल! मंत्री किरोड़ी मीणा का मूंगफली फैक्ट्री पर छापा
राजस्थान में कृषि बीजों की गुणवत्ता और किसानों के भरोसे से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मंगलवार को जयपुर के गोविंदगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक निजी मूंगफली प्रोसेसिंग यूनिट पर अचानक छापा मारकर हड़कंप मचा दिया।
राजस्थान में कृषि बीजों की गुणवत्ता और किसानों के भरोसे से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मंगलवार को जयपुर के गोविंदगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक निजी मूंगफली प्रोसेसिंग यूनिट पर अचानक छापा मारकर हड़कंप मचा दिया। जांच के दौरान जो शुरुआती तथ्य सामने आए, उन्होंने अधिकारियों को भी चौंका दिया।
मंत्री के मुताबिक, फैक्ट्री में सामान्य बाजार से खरीदी गई मूंगफली को पैक कर उसे रिसर्च आधारित बीज RG-510 के नाम से बेचे जाने की आशंका मिली है। यही नहीं, शुरुआती स्तर पर बीज में गुणवत्ता संबंधी गड़बड़ियां और अल्फाटॉक्सिन फंगस संक्रमण की आशंका भी जताई गई है।
बाजार की मूंगफली, रिसर्च बीज का दावा!
मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे कृषि मंत्री किरोड़ी मीणा अधिकारियों की टीम के साथ गोविंदगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचे। निरीक्षण शुरू होते ही फैक्ट्री परिसर में मौजूद स्टॉक, पैकिंग सामग्री और तैयार किए जा रहे बीजों की जांच शुरू कर दी गई।
जांच के दौरान सामने आया कि जिस मूंगफली को वैज्ञानिक अनुसंधान आधारित बीज बताकर बाजार में उतारा जा रहा था, वह कथित तौर पर सामान्य बाजार से खरीदी गई उपज हो सकती है। आरोप है कि कम कीमत में खरीदी गई मूंगफली को पैक कर महंगे दामों पर किसानों को बेचा जा रहा था।
मंत्री बोले- किसानों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं
निरीक्षण के बाद मंत्री किरोड़ी मीणा ने कहा कि यह मामला सिर्फ अनियमितता का नहीं बल्कि किसानों के विश्वास से जुड़ा विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित फर्म ने कृषि विभाग की आवश्यक अनुमति लिए बिना गतिविधियां संचालित कीं।
मंत्री ने कहा कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो यह किसानों के साथ गंभीर धोखाधड़ी की श्रेणी में माना जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मौके से सैंपल लिए गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्लांट सील करने की तैयारी, केस भी दर्ज होगा
कृषि विभाग की टीम ने मौके से कई नमूने एकत्र किए हैं। बताया जा रहा है कि स्टॉक, पैकेजिंग सामग्री और तैयार उत्पादों को दस्तावेजी रूप से दर्ज किया गया है। मंत्री ने संकेत दिए कि प्लांट को सील करने की कार्रवाई की जाएगी और फर्म के खिलाफ कानूनी मामला भी दर्ज कराया जा सकता है।
सूत्रों के अनुसार, संबंधित फर्म का संचालन सीकर से जुड़ा बताया जा रहा है और उसकी वैधानिक स्थिति की भी जांच की जा रही है।
मंत्री पहुंचने से पहले संचालक गायब
कार्रवाई के दौरान एक और दिलचस्प पहलू सामने आया। बताया गया कि फैक्ट्री से जुड़े संचालक मंत्री और जांच टीम के पहुंचने से पहले ही परिसर छोड़कर निकल गए। इसके बाद अधिकारियों ने उपलब्ध दस्तावेजों और सामग्री के आधार पर जांच आगे बढ़ाई।
अब नजर रिपोर्ट पर
फिलहाल पूरे मामले में अंतिम तस्वीर लैब जांच रिपोर्ट के बाद ही साफ होगी। अगर सैंपल में गुणवत्ता संबंधी गड़बड़ी या गलत ब्रांडिंग की पुष्टि होती है तो मामला केवल प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कानूनी कार्रवाई भी तेज हो सकती है।
राजस्थान में बीजों की गुणवत्ता और किसानों को मिलने वाले उत्पादों पर यह कार्रवाई आने वाले दिनों में बड़ा संदेश मानी जा रही है। किसानों की नजर अब जांच रिपोर्ट और सरकार के अगले कदम पर टिकी है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
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