गणतंत्र दिवस पर राजस्थान के 16 पुलिस जांबाजों को मिला सम्मान, सीएम और राज्यपाल ने पीठ थपथपाई
राजस्थान की राजधानी जयपुर सोमवार को 77वें गणतंत्र दिवस के उल्लास में पूरी तरह रंगी नजर आई। केसरिया परिधान, देशभक्ति के गीत और ‘वंदे मातरम्’ की गूंज के बीच राजधानी से लेकर प्रदेशभर में गणतंत्र दिवस का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
राज्य स्तरीय मुख्य समारोह सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित हुआ, जहां राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सुबह 9:30 बजे ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, सेना और पुलिस के उच्चाधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रगान के बाद राज्यपाल ने परेड का निरीक्षण किया। विभिन्न टुकड़ियों के आकर्षक मार्च पास्ट और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समारोह को यादगार बना दिया।
16 पुलिसकर्मियों के सीने पर सजे पदक
गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजस्थान पुलिस के 16 जांबाज अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट सेवा, कर्तव्यनिष्ठा और साहस के लिए मिले इन सम्मानों ने पूरे पुलिस महकमे का मान बढ़ाया। सम्मानित होने वाले अधिकारियों में वरिष्ठ आईपीएस से लेकर कांस्टेबल स्तर तक के कर्मी शामिल रहे।
राष्ट्रपति पुलिस पदक से सत्येंद्र सिंह, महानिरीक्षक सीकर रेंज (वर्तमान में महानिरीक्षक CID-CB जयपुर) को सम्मानित किया गया। वहीं पुलिस पदक पाने वालों में विकास कुमार (महानिरीक्षक पुलिस ATS एवं ANTF राजस्थान), राजेंद्र प्रसाद दिवाकर (सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, जोधपुर), पीयूष दीक्षित (पुलिस अधीक्षक, जयपुर), विजय सिंह चौधरी (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, SOG जयपुर) और मनोज कुमार शर्मा (पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, बीकानेर) शामिल हैं।
इसके अलावा हनुमंत सिंह राजपुरोहित (पुलिस लाइन जोधपुर), पुरुषोत्तम लाल शर्मा (पुलिस थाना मेट्रो, जयपुर), पुलिस निरीक्षक शीला (CID SSB यूनिट, राजसमंद), श्यामलाल (पुलिस थाना बसनी, जोधपुर पश्चिम), स्वर्ण सिंह (सहायक उप निरीक्षक, पुलिस चौकी बस स्टैंड, श्रीगंगानगर), राजवीर सिंह (हेड कांस्टेबल, छठवीं RAC धौलपुर), सुरेंद्र सिंह (हेड कांस्टेबल, आरपीए जयपुर), पवन कुमार (हेड कांस्टेबल, CID SSB श्रीगंगानगर), रेवंता राम (कांस्टेबल, प्रथम RAC जोधपुर) और सुरेश कुमार शर्मा (कांस्टेबल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, चुरू) को भी पुलिस पदक से नवाजा गया।
सीएम भजनलाल शर्मा का व्यस्त कार्यक्रम
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गणतंत्र दिवस की शुरुआत सुबह 7:30 बजे मुख्यमंत्री निवास पर ध्वजारोहण के साथ की। इस दौरान RAC की टुकड़ी ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ऐतिहासिक बड़ी चौपड़ पहुंचे, जहां उन्होंने तिरंगा फहराया और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दीं। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने संविधान के मूल्यों, लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का आह्वान किया।
बड़ी चौपड़ कार्यक्रम में सांसद मंजू शर्मा और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचे और वहां आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने अमर जवान ज्योति पहुंचकर वीर शहीदों को पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
पूरे प्रदेश में देशभक्ति का माहौल
गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में सरकारी और गैर-सरकारी स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्कूलों, कॉलेजों और कार्यालयों में ध्वजारोहण के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।
कुल मिलाकर 77वें गणतंत्र दिवस पर राजस्थान में देशभक्ति, सम्मान और गर्व का माहौल देखने को मिला। पुलिस के जांबाजों को मिले सम्मान ने जहां सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाया, वहीं लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रदेशवासियों की आस्था को और मजबूत किया।
