70 तस्वीरें हटाईं तो भड़क उठे गहलोत-पायलट; क्या मामला

दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस राजस्थान सरकार की संपत्ति है। यहां रेहान वाड्रा की ओर से आयोजित फोटो प्रदर्शनी के दौरान 70 से अधिक तस्वीरें हटाए जाने का मामला सामने आया।

दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस राजस्थान सरकार की संपत्ति है। यहां रेहान वाड्रा की ओर से आयोजित फोटो प्रदर्शनी के दौरान 70 से अधिक तस्वीरें हटाए जाने का मामला सामने आया।

दिल्ली के बीकानेर हाउस में आयोजित एक फोटो प्रदर्शनी अचानक राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे और युवा कलाकार रेहान वाड्रा की इस प्रदर्शनी से 70 से अधिक तस्वीरें हटाए जाने के मामले ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने इस घटना को लेकर भाजपा सरकार पर सवाल उठाए हैं। दोनों नेताओं ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़ते हुए सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन आखिर इस प्रदर्शनी में ऐसा क्या था, जिसको लेकर तस्वीरें हटाने का विवाद राजनीतिक बहस में बदल गया?

बीकानेर हाउस की प्रदर्शनी से 70 से ज्यादा तस्वीरें हटाने पर विवाद दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस राजस्थान सरकार की संपत्ति है। यहां रेहान वाड्रा की ओर से आयोजित फोटो प्रदर्शनी के दौरान 70 से अधिक तस्वीरें हटाए जाने का मामला सामने आया। इस घटना के बाद कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि तस्वीरों को हटाना कलाकार की अभिव्यक्ति पर रोक लगाने जैसा है।

विवाद इसलिए भी बढ़ गया, क्योंकि हटाई गई तस्वीरों में दिल्ली में हुए युवा आंदोलनों से जुड़ी तस्वीरें भी शामिल बताई गई हैं। कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया कि यदि तस्वीरों के जरिए किसी घटना या आंदोलन को दिखाया जा रहा था, तो उन्हें प्रदर्शनी से हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? हालांकि, तस्वीरें हटाने के पीछे की आधिकारिक वजह और संबंधित पक्ष का पूरा पक्ष सामने आना इस विवाद को समझने के लिए अहम है।

अशोक गहलोत बोले- युवा कलाकार की कला का गला घोंटना निंदनीय राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बीकानेर हाउस राजस्थान सरकार की संपत्ति है और भाजपा सरकार की निगरानी में एक युवा कलाकार की कला का गला घोंटना बेहद निंदनीय है।

गहलोत ने दावा किया कि प्रदर्शनी से हटाई गई तस्वीरों में दिल्ली के युवा आंदोलनों से जुड़ी कई तस्वीरें थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को जनता के सामने आने वाली सच्चाई से परेशानी होती है। उनके मुताबिक, यदि कोई सरकार फोटो प्रदर्शनी से घबराती है, तो इससे उन सवालों को लेकर संदेह पैदा होता है, जिन्हें तस्वीरों के जरिए उठाया जा रहा था।

गहलोत ने इस पूरे घटनाक्रम में रेहान वाड्रा के रुख की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी के दौरान रेहान से तिरंगे की दो तस्वीरें हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। गहलोत ने इसे साहस का परिचायक बताते हुए कहा कि राष्ट्रध्वज के सम्मान से समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

सचिन पायलट ने भी उठाए सवाल, अभिव्यक्ति की आजादी का किया जिक्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने भी तस्वीरें हटाए जाने के मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि भाजपा अभिव्यक्ति की आवाज को खामोश करने की कोशिश करती है। पायलट के मुताबिक, इस तरह की कार्रवाई से सरकार की असुरक्षा उजागर होती है।

पायलट ने कहा कि जो सरकार अभिव्यक्ति और वाक् स्वतंत्रता से डरती है, वह लोकतंत्र के मूल सार को भूल जाती है। उन्होंने विश्वास जताया कि सच्चाई और साहस की ताकत हमेशा जीतती है।

इस तरह गहलोत और पायलट दोनों ने मामले को केवल एक फोटो प्रदर्शनी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतांत्रिक अधिकारों से जोड़कर उठाया।

तिरंगे की तस्वीरों से लेकर युवा आंदोलनों तक, क्यों बढ़ा मामला? इस विवाद में दो पहलू खास तौर पर चर्चा में हैं। पहला, युवा आंदोलनों से जुड़ी तस्वीरों को प्रदर्शनी से हटाए जाने का आरोप और दूसरा, तिरंगे की दो तस्वीरों को हटाने के लिए कहे जाने संबंधी गहलोत का दावा। कांग्रेस इन दोनों मुद्दों को आधार बनाकर सरकार पर सवाल उठा रही है।

हालांकि, तस्वीरें हटाने का निर्णय किस आधार पर लिया गया, इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों का क्या तर्क था और क्या इस संबंध में कोई औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई गई थी, इन सवालों के जवाब सामने आना बाकी हैं। इन तथ्यों के स्पष्ट होने से विवाद की पूरी तस्वीर समझने में मदद मिलेगी।