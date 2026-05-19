रेगिस्तान बना तंदूर,राजस्थान में रेड जोन जैसे हालात, 200 शहरों में पानी संकट

राजस्थान में गर्मी अब विकराल रूप ले चुकी है। दिन के साथ-साथ रात का तापमान भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने मंगलवार को प्रदेश के 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 5 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है।

राजस्थान में गर्मी अब विकराल रूप ले चुकी है। दिन के साथ-साथ रात का तापमान भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने मंगलवार को प्रदेश के 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 5 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में भी गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है।

45 से 47 डिग्री के बीच तापमान, कई शहरों में रिकॉर्ड टूटा पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और हीटवेव दर्ज की गई। 9 शहरों में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। चित्तौड़गढ़ और पिलानी में तापमान 46.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन के सबसे गर्म दिनों में शामिल है। वहीं सीकर और उदयपुर में भी इस मौसम का सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड हुआ।

दिन के साथ रातें भी तप रही हैं गर्मी का असर अब रात में भी महसूस किया जा रहा है। जयपुर में न्यूनतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे लोगों को रात में भी राहत नहीं मिल रही। लगातार गर्म हवाओं के कारण लोगों की नींद और स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है।

200 से अधिक शहरों में पेयजल संकट गहराया गर्मी बढ़ने के साथ ही प्रदेश में पानी का संकट भी गहराता जा रहा है। राज्य के 315 में से 205 शहर और कस्बे पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि 30 शहरों में तीन दिन और 24 शहरों में चार दिन में एक बार पानी की सप्लाई हो रही है।

बड़े शहर भी संकट से अछूते नहीं जयपुर और अजमेर जैसे बड़े शहरों में भी पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। कई इलाकों में टेल एंड तक पानी नहीं पहुंच रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने प्रत्येक जिले के कलेक्टर को एक करोड़ रुपये का आपात बजट दिया है। साथ ही जलदाय विभाग ने 575 टीमें तैनात की हैं।

हर शहर में 40 डिग्री से ऊपर तापमान माउंट आबू को छोड़कर राज्य के सभी शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। पूर्वी राजस्थान के करौली, दौसा और अलवर में तापमान 43 से 45 डिग्री के बीच रहा। वहीं पश्चिमी जिलों—गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर—में हीटवेव का सबसे ज्यादा असर देखा गया।

जयपुर में लू के थपेड़े, बाजार सूने राजधानी जयपुर में सोमवार को तेज गर्मी और लू का असर पूरे दिन बना रहा। यहां अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस सीजन में यह चौथा मौका है जब तापमान 43 डिग्री से ऊपर पहुंचा है। गर्मी के चलते बाजारों में भी सन्नाटा नजर आया।

उदयपुर और अजमेर में भीषण गर्मी का असर उदयपुर में इस सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया, जहां तापमान 43.3 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं अजमेर में भी तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया। शहर में लोगों को राहत देने के लिए जगह-जगह पानी के कैंपर लगाए गए हैं।

सीकर, कोटा और अलवर में हालात गंभीर सीकर में सोमवार को सीजन का सबसे गर्म दिन रहा, जहां तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया। कोटा में 45.3 डिग्री तापमान ने लोगों को बेहाल कर दिया। वहीं अलवर में तापमान 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जिससे दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है।

आने वाले दिनों में राहत के आसार नहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 5 दिनों तक हीटवेव का असर जारी रहेगा। कोटा संभाग में यलो अलर्ट जारी किया गया है। जोधपुर में आने वाले दिनों में उमस बढ़ने की संभावना है, हालांकि बारिश के कोई संकेत फिलहाल नहीं हैं।