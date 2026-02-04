नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल जाएं, तभी सुधरेंगे हालात; राजस्थान विधानसभा में रविंद्र सिंह भाटी की हुंकार
राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने एक बार फिर अपने बेबाक और आक्रामक तेवरों से सदन का ध्यान खींच लिया। प्रदेश की बदहाल सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर हमला बोलते हुए भाटी ने ऐसा बयान दिया, जिसने सत्तापक्ष और विपक्ष—दोनों को असहज कर दिया।
राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने एक बार फिर अपने बेबाक और आक्रामक तेवरों से सदन का ध्यान खींच लिया। प्रदेश की बदहाल सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर हमला बोलते हुए भाटी ने ऐसा बयान दिया, जिसने सत्तापक्ष और विपक्ष—दोनों को असहज कर दिया। उनकी बातों में नाराज़गी भी थी, तंज भी और आम जनता के दर्द की झलक भी साफ नजर आई।
सदन में शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के दौरान रविंद्र सिंह भाटी ने दो टूक शब्दों में कहा कि जब तक नेताओं और रसूखदारों के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, तब तक इन स्कूलों की हालत कभी नहीं सुधरेगी। उन्होंने कहा कि नीति-निर्धारक शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बात तो करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को महंगे और सुविधासंपन्न निजी स्कूलों में पढ़ाते हैं। यही वजह है कि सरकारी स्कूलों की जमीनी हकीकत से उनका कोई सरोकार नहीं रह गया है।
भाटी ने तर्क देते हुए कहा कि अगर नेताओं के बच्चे भी उन्हीं टाट-पट्टियों पर बैठें, जहां एक किसान, मजदूर या रेगिस्तानी इलाके के गरीब परिवार का बच्चा बैठता है, तो सरकारी स्कूलों की तस्वीर रातों-रात बदल सकती है। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि तब न केवल स्कूलों की जर्जर छतें ठीक होंगी, बल्कि शिक्षकों की कमी, बुनियादी सुविधाओं का अभाव और अव्यवस्था भी अपने आप दूर हो जाएगी।
सीमावर्ती जिलों का मुद्दा उठाया
अपने भाषण में रविंद्र सिंह भाटी ने जैसलमेर और बाड़मेर जैसे सीमावर्ती जिलों का विशेष तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में ड्रॉपआउट रेट लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सरकार और जनप्रतिनिधि आंखें मूंदे बैठे हैं। भाटी के मुताबिक, सीमावर्ती क्षेत्रों के बच्चे आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित सरकारी स्कूलों में पढ़ने को मजबूर हैं, जबकि दूसरी ओर विकास और शिक्षा सुधार के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि आज के नेता आम जनता की समस्याओं से पूरी तरह कट चुके हैं। सत्ता में बैठे लोगों को न तो गांव के स्कूलों की हालत की चिंता है और न ही उन बच्चों के भविष्य की, जो आर्थिक मजबूरी के चलते निजी स्कूलों का खर्च नहीं उठा सकते।
बुनियादी सुविधाओं का अभाव
रविंद्र सिंह भाटी ने सदन में कहा कि प्रदेश के कई सरकारी स्कूलों में आज भी पीने का साफ पानी, शौचालय, बिजली और पर्याप्त कक्षाओं जैसी मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार बच्चों को शिक्षा के अधिकार की बात करती है, तो फिर उन्हें सम्मानजनक और सुरक्षित माहौल क्यों नहीं दे पा रही है।
भाटी ने कहा कि योजनाओं और सुधारों की फाइलें तो सचिवालयों में बन जाती हैं, लेकिन उनका असर स्कूलों की जमीन पर दिखाई नहीं देता। उन्होंने इसे सिस्टम की असफलता बताते हुए कहा कि जब तक नीति बनाने वाले खुद उस सिस्टम से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हालात जस के तस बने रहेंगे।
सोशल मीडिया पर गूंज
रविंद्र सिंह भाटी का यह बयान सदन से बाहर आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। आम लोग उनकी बातों से सहमत नजर आए और बड़ी संख्या में यूजर्स ने इसे सरकारी शिक्षा व्यवस्था की सच्ची तस्वीर बताया। कई लोगों ने कहा कि भाटी ने वही बात कही है, जो वर्षों से आम जनता महसूस कर रही थी, लेकिन कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं था।
राजनीतिक गलियारों में भी इस बयान को लेकर चर्चा तेज हो गई है। समर्थक इसे ईमानदार और जमीनी राजनीति बता रहे हैं, जबकि आलोचक इसे राजनीतिक स्टंट करार दे रहे हैं। बावजूद इसके, इतना तय माना जा रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी की इस ‘दहाड़’ ने राजस्थान की राजनीति में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है।
बजट सत्र के बीच आए इस बयान ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है कि वह केवल घोषणाओं और कागजी सुधारों से आगे बढ़कर सरकारी स्कूलों की वास्तविक स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए। अब देखना यह होगा कि भाटी की इस आवाज़ का असर नीतियों में बदलाव के रूप में दिखता है या फिर यह भी अन्य मुद्दों की तरह बहस तक ही सीमित रह जाता है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।