भाटी ने शुक्रवार को पंचायत चुनाव के नतीजों का हवाला देते हुए कहा कि पश्चिमी राजस्थान से लेकर राजधानी जयपुर तक बीजेपी को कई जगहों पर करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। उनके मुताबिक, जोधपुर की सभी 23 पंचायत समितियों में बीजेपी को हार मिली

रविंद्र सिंह भाटी ने बताया कि उन्होंने EWS वर्ग की समस्याओं को लेकर 25 से 29 सितंबर तक पांच दिवसीय यात्रा निकाली थी।

राजस्थान के पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कई जिलों में मिली हार के बाद अब निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने इसके पीछे EWS वर्ग की नाराजगी को बड़ी वजह बताया है। भाटी का दावा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के नियमों में बदलाव और उन्हें सरल बनाने की मांग को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। इसी नाराजगी का असर पंचायत चुनाव के नतीजों में दिखाई दिया है। उन्होंने अपनी पांच दिवसीय EWS सरलीकरण यात्रा को भी चुनाव में बीजेपी के खिलाफ बने माहौल से जोड़ते हुए कहा कि लोगों ने वोट के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की है।

भाटी ने शुक्रवार को पंचायत चुनाव के नतीजों का हवाला देते हुए कहा कि पश्चिमी राजस्थान से लेकर राजधानी जयपुर तक बीजेपी को कई जगहों पर करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। उनके मुताबिक, जोधपुर की सभी 23 पंचायत समितियों में बीजेपी को हार मिली, जबकि नागौर की सभी 12 पंचायत समितियों में भी पार्टी जीत दर्ज नहीं कर सकी। जयपुर जिले में भी 22 में से 21 पंचायत समितियों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा।

विधायक ने इन चुनावी नतीजों को केवल राजनीतिक हार नहीं, बल्कि EWS वर्ग के भीतर पनप रहे असंतोष का संकेत बताया। उनका आरोप है कि राज्य और केंद्र सरकार की ओर से EWS से जुड़े प्रावधानों में जरूरी सुधार नहीं किए गए। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं और उनके परिवारों में नाराजगी बढ़ी है।

25 से 29 सितंबर तक निकाली EWS सरलीकरण यात्रा रविंद्र सिंह भाटी ने बताया कि उन्होंने EWS वर्ग की समस्याओं को लेकर 25 से 29 सितंबर तक पांच दिवसीय यात्रा निकाली थी। यह यात्रा बाड़मेर से शुरू होकर जोधपुर के रास्ते जयपुर पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों में लोगों से मुलाकात कर EWS प्रमाण पत्र और आरक्षण से जुड़े नियमों में बदलाव की मांग उठाई थी।

भाटी के अनुसार, यात्रा का मुख्य उद्देश्य EWS वर्ग के सामने आ रही व्यावहारिक परेशानियों को सरकार तक पहुंचाना और उनके अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करना था। उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में कई ऐसे प्रावधान हैं, जिनके कारण पात्र युवाओं को भी सरकारी योजनाओं और नौकरियों का लाभ लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

EWS के नियमों में बदलाव की उठाई मांग भाटी ने EWS व्यवस्था को अधिक सरल और प्रभावी बनाने के लिए कई मांगें रखीं। इनमें EWS की पात्रता से जुड़े मानदंडों में बदलाव, प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को आसान करना, आयु सीमा में छूट और आवेदन शुल्क में रियायत देना शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार की ओर से जारी EWS प्रमाण पत्रों को केंद्र सरकार की सेवाओं में भी स्वीकार करने की मांग उठाई।

उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में प्रमाण पत्र बनवाने से लेकर सरकारी भर्तियों में उसका इस्तेमाल करने तक कई तरह की अड़चनें आती हैं। इन प्रक्रियाओं को सरल किया जाए तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अधिक अवसर मिल सकेंगे।

‘हर वर्ग को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो भुगतना पड़ेगा खामियाजा’ पंचायत चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाटी ने कहा कि इन परिणामों से सभी राजनीतिक दलों को सबक लेना चाहिए। कोई भी पार्टी समाज के किसी वर्ग की अनदेखी करके लंबे समय तक जनता का समर्थन हासिल नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, ‘जो राजनीतिक दल समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने में नाकाम रहते हैं, उन्हें इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ता है।’

भाटी ने अपनी मुहिम को EWS वर्ग के अधिकारों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा अभियान बताया। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को भी आगे बढ़ने के लिए जरूरी अवसर और सहायता मिल सके। ऐसे युवाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए व्यवस्था में जरूरी बदलाव होने चाहिए।