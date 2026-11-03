राजस्थान के बाघों पर विदेशियों का दिल आया; नए साल के लिए 19,500 विदेशी सैलानियों ने कराई बुकिंग

रणथंभौर में नए साल की सफारी के लिए 1 नवंबर को 90 दिनों की एडवांस बुकिंग विंडो खुली। इसके बाद पर्यटकों ने टिकट बुक कराने में जबरदस्त दिलचस्पी दिखाई।

रणथंभौर में नए साल की सफारी के लिए 1 नवंबर को 90 दिनों की एडवांस बुकिंग विंडो खुली। इसके बाद पर्यटकों ने टिकट बुक कराने में जबरदस्त दिलचस्पी दिखाई।

नए साल का जश्न मनाना है तो कहीं भी मना लीजिए, लेकिन जंगल के राजा बाघ का दीदार करना है तो विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद राजस्थान का रणथंभौर बन रहा है। नए साल 2027 की शुरुआत टाइगर सफारी के साथ करने के लिए देशी ही नहीं, विदेशी सैलानी भी टिकट बुक कराने में जुट गए हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में महज 90 दिनों की एडवांस बुकिंग विंडो में अब तक करीब 46,500 पर्यटकों ने सफारी के टिकट बुक करा लिए हैं। इनमें 19,500 विदेशी पर्यटक हैं। विदेशी सैलानियों की इस भीड़ में यूनाइटेड किंगडम सबसे आगे है, जबकि अमेरिका दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। आंकड़े बता रहे हैं कि नए साल पर रणथंभौर के बाघों का जादू सात समंदर पार तक सिर चढ़कर बोल रहा है।

90 दिन की विंडो खुलते ही टिकटों के लिए मारामारी रणथंभौर में नए साल की सफारी के लिए 1 नवंबर को 90 दिनों की एडवांस बुकिंग विंडो खुली। इसके बाद पर्यटकों ने टिकट बुक कराने में जबरदस्त दिलचस्पी दिखाई। बुकिंग रिपोर्ट के मुताबिक, खबर लिखे जाने तक करीब 46,500 पर्यटक सफारी के टिकट बुक करा चुके थे। इनमें 27 हजार भारतीय और 19,500 विदेशी सैलानी शामिल हैं।

विदेशी पर्यटकों की यह संख्या बताती है कि रणथंभौर केवल देशी पर्यटकों के लिए ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव पर्यटन के शौकीनों के लिए भी खास आकर्षण बना हुआ है। बाघों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने की चाह पर्यटकों को राजस्थान खींच रही है।

ब्रिटेन-अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया का नंबर विदेशी पर्यटकों की बुकिंग में यूनाइटेड किंगडम ने बाजी मारी है। अमेरिका दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। इनके अलावा जर्मनी, नीदरलैंड, पोलैंड, रोमानिया, आर्मेनिया और जॉर्जिया सहित कई देशों के पर्यटकों ने भी रणथंभौर की सफारी के लिए टिकट बुक कराए हैं।

पर्यटकों ने रणथंभौर के आधिकारिक बुकिंग पोर्टल के जरिए सीधे टिकट बुक किए हैं। खास बात यह है कि फ्रांस से आने वाले पर्यटकों की हिस्सेदारी में 0.31 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं, इटली और स्विट्जरलैंड ने पर्यटकों की संख्या के मामले में कनाडा को पीछे छोड़ दिया है।

पहली जनवरी पर सबसे ज्यादा नजर नए साल की तारीखों में 1 जनवरी 2027 पर्यटकों की पहली पसंद बनकर उभरी है। नए साल के पहले दिन जंगल सफारी करने और बाघों का दीदार करने का उत्साह पर्यटकों के बीच साफ नजर आ रहा है।

पर्यटन डीएफओ संजीव शर्मा के अनुसार, बुकिंग कराने वाले पर्यटकों में करीब 60 प्रतिशत पुरुष और 40 प्रतिशत महिलाएं हैं। वहीं, 41 से 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों की हिस्सेदारी करीब 25 प्रतिशत रही। बाकी पर्यटकों में बच्चे और 25 वर्ष तक के युवा शामिल हैं।

दुनिया भर के सैलानियों को क्यों भा रहा रणथंभौर? रणथंभौर की पहचान बाघों के लिए मशहूर वन्यजीव पर्यटन स्थल के रूप में है। यहां प्राकृतिक वातावरण में बाघों को देखने का अनुभव देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करता है। नए साल के दौरान सफारी की मांग बढ़ने से यह आकर्षण और साफ दिखाई देता है।

वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव और अस्थिरता के बावजूद विदेशी पर्यटकों की बुकिंग में उत्साह बना हुआ है। ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से बड़ी संख्या में पर्यटकों का आना रणथंभौर की अंतरराष्ट्रीय लोकप्रियता को दर्शाता है।