राजस्थान के बाघों पर विदेशियों का दिल आया; नए साल के लिए 19,500 विदेशी सैलानियों ने कराई बुकिंग
रणथंभौर में नए साल की सफारी के लिए 1 नवंबर को 90 दिनों की एडवांस बुकिंग विंडो खुली। इसके बाद पर्यटकों ने टिकट बुक कराने में जबरदस्त दिलचस्पी दिखाई।
नए साल का जश्न मनाना है तो कहीं भी मना लीजिए, लेकिन जंगल के राजा बाघ का दीदार करना है तो विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद राजस्थान का रणथंभौर बन रहा है। नए साल 2027 की शुरुआत टाइगर सफारी के साथ करने के लिए देशी ही नहीं, विदेशी सैलानी भी टिकट बुक कराने में जुट गए हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में महज 90 दिनों की एडवांस बुकिंग विंडो में अब तक करीब 46,500 पर्यटकों ने सफारी के टिकट बुक करा लिए हैं। इनमें 19,500 विदेशी पर्यटक हैं। विदेशी सैलानियों की इस भीड़ में यूनाइटेड किंगडम सबसे आगे है, जबकि अमेरिका दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। आंकड़े बता रहे हैं कि नए साल पर रणथंभौर के बाघों का जादू सात समंदर पार तक सिर चढ़कर बोल रहा है।
90 दिन की विंडो खुलते ही टिकटों के लिए मारामारी
रणथंभौर में नए साल की सफारी के लिए 1 नवंबर को 90 दिनों की एडवांस बुकिंग विंडो खुली। इसके बाद पर्यटकों ने टिकट बुक कराने में जबरदस्त दिलचस्पी दिखाई। बुकिंग रिपोर्ट के मुताबिक, खबर लिखे जाने तक करीब 46,500 पर्यटक सफारी के टिकट बुक करा चुके थे। इनमें 27 हजार भारतीय और 19,500 विदेशी सैलानी शामिल हैं।
विदेशी पर्यटकों की यह संख्या बताती है कि रणथंभौर केवल देशी पर्यटकों के लिए ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव पर्यटन के शौकीनों के लिए भी खास आकर्षण बना हुआ है। बाघों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने की चाह पर्यटकों को राजस्थान खींच रही है।
ब्रिटेन-अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया का नंबर
विदेशी पर्यटकों की बुकिंग में यूनाइटेड किंगडम ने बाजी मारी है। अमेरिका दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। इनके अलावा जर्मनी, नीदरलैंड, पोलैंड, रोमानिया, आर्मेनिया और जॉर्जिया सहित कई देशों के पर्यटकों ने भी रणथंभौर की सफारी के लिए टिकट बुक कराए हैं।
पर्यटकों ने रणथंभौर के आधिकारिक बुकिंग पोर्टल के जरिए सीधे टिकट बुक किए हैं। खास बात यह है कि फ्रांस से आने वाले पर्यटकों की हिस्सेदारी में 0.31 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं, इटली और स्विट्जरलैंड ने पर्यटकों की संख्या के मामले में कनाडा को पीछे छोड़ दिया है।
पहली जनवरी पर सबसे ज्यादा नजर
नए साल की तारीखों में 1 जनवरी 2027 पर्यटकों की पहली पसंद बनकर उभरी है। नए साल के पहले दिन जंगल सफारी करने और बाघों का दीदार करने का उत्साह पर्यटकों के बीच साफ नजर आ रहा है।
पर्यटन डीएफओ संजीव शर्मा के अनुसार, बुकिंग कराने वाले पर्यटकों में करीब 60 प्रतिशत पुरुष और 40 प्रतिशत महिलाएं हैं। वहीं, 41 से 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों की हिस्सेदारी करीब 25 प्रतिशत रही। बाकी पर्यटकों में बच्चे और 25 वर्ष तक के युवा शामिल हैं।
दुनिया भर के सैलानियों को क्यों भा रहा रणथंभौर?
रणथंभौर की पहचान बाघों के लिए मशहूर वन्यजीव पर्यटन स्थल के रूप में है। यहां प्राकृतिक वातावरण में बाघों को देखने का अनुभव देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करता है। नए साल के दौरान सफारी की मांग बढ़ने से यह आकर्षण और साफ दिखाई देता है।
वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव और अस्थिरता के बावजूद विदेशी पर्यटकों की बुकिंग में उत्साह बना हुआ है। ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से बड़ी संख्या में पर्यटकों का आना रणथंभौर की अंतरराष्ट्रीय लोकप्रियता को दर्शाता है।
तकनीक से सफारी प्रबंधन, वन्यजीवों की सुरक्षा पर भी जोर
रणथंभौर में पर्यटन प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। रियल-टाइम मॉनिटरिंग, जीपीएस डेटा और पर्यटकों के फीडबैक की मदद से सफारी संचालन को प्रभावी बनाने पर जोर है। इसके साथ ही वन्यजीवों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।