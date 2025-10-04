rameshwar dudi stories gehlot dhritarashtra hema malini dharmendra rajasthan politics धृतराष्ट्र कहकर गहलोत पर बरसे थे रामेश्वर डूडी, हेमा मालिनी से कही धर्मेंद्र को हराने की बात; डूडी के कुछ मशहूर किस्से, Jaipur Hindi News - Hindustan
Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरSat, 4 Oct 2025 05:20 PM
रामेश्वर लाल डूडी—राजस्थान कांग्रेस के एक कद्दावर नेता—शुक्रवार देर रात इस दुनिया से चले गए। उम्र 62 साल। 25 महीने से कोमा में रहने के बावजूद, उनका नाम और उनके किस्से राजनीति की गलियों में आज भी गूंजते हैं। डूडी अपने समर्थकों के लिए किसी भी मोर्चे पर लड़ने से पीछे नहीं हटते थे। उनके लिए जमीनी राजनीति का मतलब केवल वोट नहीं, बल्कि लोगों की आवाज़ बनना था।

उनके नेतृत्व की मिसालें अनगिनत हैं। बिजली कंपनी के खिलाफ हुए आंदोलन में जब कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए, तो डूडी ने तत्कालीन गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया को बुलाकर साफ कह दिया—“हमारे साथी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उस अधिकारी को भी हटाओ।” कटारिया हैरान रह गए, लेकिन डूडी की बात माननी पड़ी। परिणामस्वरूप मामले रफा-दफा हुए और अधिकारी को हटाया गया। यही उनकी राजनीतिक ताकत और जमीनी पकड़ का उदाहरण है।

डूडी अपने ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ‘धृतराष्ट्र’ कहने से नहीं हिचकिचाए। उनके करीबी कुलदीप शर्मा बताते हैं कि संसद के सेन्ट्रल हॉल में अभिनेता धर्मेंद्र से चुनाव हारने के बाद डूडी ने हेमा मालिनी से कहा था—“अगर चार दिन और मिलते, तो धर्मेंद्र को हरा देता।” यह बयान उनकी आत्मविश्वास और मजाकिया अंदाज़ का परिचायक था।

उनकी उपलब्धियों में विधानसभा सत्रों से पहले ‘जनसुनवाई’ की परंपरा शुरू करना शामिल है। वे दिनभर में 50 से अधिक फोन मंत्री और पुलिसकर्मियों को लगाते, समस्याओं का हल निकालते। किसानों के लिए उनके प्रयास अतुलनीय थे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आईजीएनपी) और पड़ोसी राज्यों से जल समझौतों के संरक्षण के लिए उन्होंने जयपुर में आठ घंटे तक किसानों की बैठक की थी। यह रिपोर्ट सीधे सोनिया गांधी तक भी गई।

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में अध्यक्ष बनने का दावा ठोकना भी उनके व्यक्तित्व का हिस्सा था। जब आरसीए के चुनाव में सीपी जोशी और अशोक गहलोत ने वैभव गहलोत को आगे बढ़ाया, तो डूडी ने लोकतंत्र और प्रजातंत्र की हत्या कहकर विरोध किया। उनका कहना था—“धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में कैसा खेल रचा, महाभारत देख लो।”

उनकी सादगी और जमीनी समझ भी अलग ही स्तर की थी। ट्रक, ट्रैक्टर और बाइक चलाना जानते थे। हाईवे पर ट्रक ड्राइवरों से चर्चा करते और गांव-ढाणी तक जाकर किसानों के तीन-तीन पीढ़ियों की समस्याओं को समझते। 1999 में बीकानेर से लोकसभा सांसद बने, उनकी उम्र मात्र 36 साल थी। बलराम जाखड़ ने उनकी प्रतिभा को पहचान कर उत्तराधिकारी बनाया था।

डूडी की राजनीति केवल पद और सत्ता तक सीमित नहीं थी। 2018 के चुनाव में नोखा से हार गए, बावजूद इसके उन्होंने कांग्रेस के लिए रणनीतिक भूमिका निभाई। जनता के लिए सरकारी निवास पर सुबह-शाम लंगर चलता और वे स्वयं चौपाल लगाकर आम लोगों से मिलते।

उनकी सक्रियता और साहस का अंदाज इस बात से भी जाहिर होता है कि जब बीकानेर में कुछ कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने कार्रवाई की, डूडी ने सीधे कटारिया से कहा—“आपको ये करना ही पड़ेगा।” और हुआ वही जो डूडी ने कहा।

रामेश्वर लाल डूडी सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि जनता और समर्थकों के लिए एक प्रतीक थे। उनका राजनीतिक सफर, जमीनी पकड़, सादगी और असाधारण साहस हमेशा राजस्थान की राजनीति में याद किया जाएगा। वे सिर्फ डूडी नहीं, बल्कि ‘जनता के डूडी’ थे।

