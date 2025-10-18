8 दिन की भागदौड़, तिरुपति से ट्रेनें बदलीं, मुंडन से भेष बदला; राजस्थान पुलिस ने दबोचा रुलानिया मर्डर केस का सरगना

संक्षेप: डीडवाना जिले के कुचामन सिटी के चर्चित कारोबारी रमेश रुलानिया हत्याकांड में पुलिस ने आखिरकार बड़ी सफलता हासिल कर ली है। इस सनसनीखेज वारदात के चौथे और आखिरी फरार आरोपी जुबैर अहमद को पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार कर लिया है।

डीडवाना जिले के कुचामन सिटी के चर्चित कारोबारी रमेश रुलानिया हत्याकांड में पुलिस ने आखिरकार बड़ी सफलता हासिल कर ली है। इस सनसनीखेज वारदात के चौथे और आखिरी फरार आरोपी जुबैर अहमद को पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही 10 दिन पहले हुई हत्या की गुत्थी अब पूरी तरह सुलझ चुकी है। नावां थानाधिकारी नंदलाल रिणवा के नेतृत्व में रवाना हुई विशेष पुलिस टीम जुबैर को लेकर रविवार तक कुचामन थाने पहुंचेगी, जहां उससे लंबी पूछताछ की जाएगी।

डीडवाना पुलिस ने इस केस को जिस तेजी और तकनीकी कुशलता से सुलझाया है, वह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। हत्या के बाद फरार हुए सभी चारों शूटर देश के अलग-अलग हिस्सों में छिपे थे। तीन आरोपी — गणपत, धर्मेंद्र और महेश — को पुलिस ने एक दिन पहले कोलकाता से गिरफ्तार किया था। जबकि चौथा आरोपी जुबैर अहमद, जो बाकी तीनों से अलग होकर इंदौर पहुंच गया था, अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है।

चारों पर 1-1 लाख रुपये का इनाम घोषित था। यह गिरफ्तारी न केवल पुलिस की तेज़ी को दिखाती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि संगठित अपराधियों के लिए अब राजस्थान में फरारी आसान नहीं रही।

इस पूरी कार्रवाई की कमान डीडवाना एसपी ऋचा तोमर ने संभाली। उनके निर्देशन में गठित विशेष टीम ने साइबर सेल और पुलिस मुख्यालय की तकनीकी इकाइयों के साथ मिलकर आरोपियों का लोकेशन ट्रैक किया। लगातार निगरानी और डेटा एनालिसिस के जरिए पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले, जिनके दम पर एक-एक कर आरोपी पकड़े गए।

स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों के बीच एसपी ऋचा तोमर अब ‘लेडी सिंघम’ के नाम से चर्चा में हैं। उन्होंने मीडिया से कहा— “यह केस हमारी टीमवर्क, तकनीकी दक्षता और सतत निगरानी का परिणाम है। हत्या जैसे जघन्य अपराध करने वालों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा।”

हत्या के बाद चारों शूटरों ने फरारी के लिए एक बेहद चालाक योजना बनाई थी। पुलिस की नज़रों से बचने के लिए वे तिरुपति पहुंचे, जहां सभी ने मुंडन कर अपनी पहचान बदलने की कोशिश की। इतना ही नहीं, लोकेशन ट्रेस न हो, इसलिए चारों ने करीब 8 दिनों तक लगातार ट्रेन और बसों में सफर किया।

इसी दौरान जुबैर अहमद बाकी तीनों से अलग हो गया और इंदौर पहुंच गया। जबकि अन्य तीन आरोपी हैदराबाद और झारखंड के रास्ते कोलकाता पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें दबोच लिया।

एसपी ऋचा तोमर ने जांच के दौरान एक अहम खुलासा किया। उन्होंने बताया कि जिस जिम में व्यापारी रमेश रुलानिया की गोली मारकर हत्या की गई, वहां लगे बायोमेट्रिक सिस्टम का उपयोग नियमित रूप से नहीं किया जा रहा था। संचालक और अन्य स्टाफ से पूछताछ में यह बात सामने आई कि दरवाजा अक्सर खुला रहता था। इसी लापरवाही का फायदा उठाकर हमलावर अंदर घुसे और वारदात को अंजाम दे गए।