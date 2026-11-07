रामायण फिल्म में राम-सीता के 4500 लकड़ी के गहने जयपुर में बने; 150 कारीगरों ने खपाए 18 महीने

जयपुर की ज्वेलरी विरासत और यहां की बारीक कारीगरी ने फिल्म निर्माताओं का ध्यान खींचा। फिल्म की टीम करीब तीन साल पहले जयपुर पहुंची थी।

जयपुर की ज्वेलरी विरासत और यहां की बारीक कारीगरी ने फिल्म निर्माताओं का ध्यान खींचा। फिल्म की टीम करीब तीन साल पहले जयपुर पहुंची थी

4000 करोड़ रुपये के बजट वाली फिल्म 'रामायण' में राम, सीता और रावण के राजसी ठाठ-बाट की चर्चा खूब हो रही है। किसी के सिर पर भव्य मुकुट है तो किसी के गले में बेशकीमती हार। लेकिन पर्दे पर नजर आने वाले इन शाही आभूषणों के पीछे राजस्थान के जयपुर की सदियों पुरानी ज्वेलरी कला और कारीगरों की मेहनत छिपी है। खास बात यह है कि राम से लेकर रावण तक और सीता के कुंडल से लेकर हनुमान के आभूषणों तक, करीब 4500 गहने जयपुर में तैयार किए गए हैं।

इस पूरे कलेक्शन को तैयार करने में 18 महीने लगे। 25 ज्वेलरी डिजाइनरों ने रामायण काल के मंदिरों, मूर्तिकला और पारंपरिक आभूषणों पर रिसर्च की, जबकि1 150 से ज्यादा कारीगरों ने इन डिजाइनों को हकीकत में उतारा। इतना ही नहीं, राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास वाले लुक के लिए सोने-चांदी की जगह लकड़ी के गहने तक बनाए गए। यानी फिल्म में किरदारों के गहने सिर्फ उनकी खूबसूरती नहीं, बल्कि उनकी कहानी और संस्कृति भी बयां करते हैं।

तीन साल पहले जयपुर पहुंची थी फिल्म की टीम जयपुर की ज्वेलरी विरासत और यहां की बारीक कारीगरी ने फिल्म निर्माताओं का ध्यान खींचा। फिल्म की टीम करीब तीन साल पहले जयपुर पहुंची थी। यहां आम्रपाली ज्वेलरी के उत्तर से दक्षिण भारत तक की पारंपरिक और शाही आभूषण शैलियों के कलेक्शन देखे गए। फिल्म के अलग-अलग किरदारों के लिए करीब 4500 आभूषणों की जरूरत थी। डिजाइन और कारीगरी पसंद आने के बाद बड़ा ऑर्डर दिया गया। इसके बाद शुरू हुआ 18 महीने तक चलने वाला काम।

राम के गहनों में अयोध्या का ठाठ, सीता के आभूषणों में मिथिला की झलक रामायण के हर किरदार के गहनों को एक जैसा नहीं रखा गया। भगवान राम अयोध्या के राजकुमार थे, माता सीता मिथिला की राजकुमारी और रावण सोने की लंका का राजा। इसलिए तीनों की ज्वेलरी में अलग-अलग संस्कृति और वैभव दिखाया गया।

अयोध्या के आभूषणों में राजसी और क्षत्रिय भव्यता रखी गई। मिथिला की पहचान सौम्यता और पारंपरिक सुंदरता है, इसलिए सीता के गहनों में महीन डिजाइन और नजाकत दिखाई गई। वहीं रावण की लंका की अपार संपन्नता को ध्यान में रखते हुए उसके आभूषणों में चमक-दमक और भव्यता का खास ध्यान रखा गया।

महल में रहने तक राम, सीता और लक्ष्मण के गहने भारी और शाही रखे गए, लेकिन वनवास शुरू होते ही उनका पूरा लुक बदल गया।

वनवास में सोना-चांदी छोड़ पहने लकड़ी के गहने फिल्म की सबसे दिलचस्प बात यह है कि राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास वाले आभूषण लकड़ी से तैयार किए गए। इसके पीछे मकसद किरदारों को कहानी के मुताबिक वास्तविक दिखाना था। वन में रहने वाले पात्रों के गले और हाथों में भारी सोने-चांदी के आभूषण दिखाना कहानी के साथ मेल नहीं खाता। इसलिए हल्की लकड़ी से बेहद कम और सादे गहने बनाए गए।

राजा दशरथ से शूर्पणखा तक के लिए अलग डिजाइन इस ज्वेलरी कलेक्शन में सिर्फ राम, सीता और रावण ही शामिल नहीं हैं। हनुमान, बाली, सुग्रीव, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, राजा दशरथ, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, राजा जनक, माता सुनैना, उर्मिला, मांडवी, श्रुतिकीर्ति, मंदोदरी और शूर्पणखा तक के लिए अलग-अलग आभूषण तैयार किए गए।

यहां तक कि फिल्म में भीड़ के बीच दिखाई देने वाले पात्रों के लिए भी अलग गहने बनाए गए, ताकि पर्दे पर उस दौर की कला और पहनावे की झलक वास्तविक लगे।

सोने के नहीं, पीतल और ब्रास के बने हैं ज्यादातर गहने अब सवाल यह है कि क्या 4500 आभूषण असली सोने-चांदी से बनाए गए हैं? दरअसल, ज्यादातर गहने ब्रास और पीतल पर तैयार किए गए हैं। जरूरत के हिसाब से उन पर सोने और चांदी की परत चढ़ाई गई, ताकि पर्दे पर वे असली आभूषणों जैसे नजर आएं। हालांकि इनकी कीमत तय करना आसान नहीं है, क्योंकि इनमें बारीक नक्काशी, रवे का काम और पारंपरिक कारीगरी का इस्तेमाल हुआ है।

फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद पूरा कलेक्शन जयपुर वापस आने की उम्मीद है। इसमें करीब तीन से चार महीने लग सकते हैं। कुछ आभूषणों को संग्रहालय में प्रदर्शित करने की भी योजना है। चूंकि फिल्म दो भागों में बन रही है, इसलिए कुछ गहने अभी फिल्म यूनिट के पास ही रहेंगे।

आम लोग भी पहन सकेंगे सीता के गहनों से प्रेरित ज्वेलरी फिल्म में दिखने वाले गहनों का क्रेज आम लोगों तक पहुंचाने की भी तैयारी है। इसी कलेक्शन से प्रेरित होकर पहनने लायक छोटे डिजाइन तैयार किए जा रहे हैं। इनमें ब्रोच, हेयरपिन, लॉकेट और चांदी के सिक्के शामिल हैं। माता सीता के कर्णफूल से प्रेरित ईयररिंग, उनके विवाह के आभूषणों की झलक वाले हार और कुंदन-मीनाकारी के कड़े भी बनाए जा रहे हैं। वनवास में पहनी गई लकड़ी की ज्वेलरी से भी नए डिजाइन तैयार होंगे।