त्योहार और सरहद की दीवार; राजस्थान में क्यों इन हिंदुओं की कलाई रक्षाबंधन पर रह गई सूनी
रक्षाबंधन का त्योहार भारत में भाई-बहन के रिश्ते का प्रतीक होता है। बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र और खुशियों की कामना करती हैं, लेकिन राजस्थान के सरहदी इलाकों में यह दिन कभी-कभी दर्द और ग़म की मूरत बन जाता है। जब हर तरफ राखी के धागों में भाई-बहन की स्नेह भावनाएं बंध रही थीं, वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में हिंदू पाक विस्थापितों की कलाई सूनी पड़ी थी, और उनकी आँखों में अपनों से बिछड़ने का ग़म साफ नजर आ रहा था। इन विस्थापितों के लिए रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि सरहद की दीवारों द्वारा तोड़े गए रिश्तों का दर्द बन चुका था।
यह दृश्य एक दर्दनाक यथार्थ को उजागर करता है। पाकिस्तान से विस्थापित होकर राजस्थान के जैसलमेर जैसे सरहदी जिलों में बसे हिंदू परिवारों के लिए रक्षाबंधन का त्योहार अपने असली रूप में कहीं खो सा गया है। इन्हें न तो राखी बांधने का वो उत्साह मिल पाता है, न ही वो खुशी, जो भारत के अन्य हिस्सों में इस दिन दिखाई देती है।
सरहद ने तोड़ा रिश्तों का धागा
पाकिस्तान से आने वाले इन विस्थापितों के लिए सरहद अब सिर्फ एक सीमा नहीं, बल्कि एक दीवार बन चुकी है। यह दीवार न केवल उनके रिश्तों को बांधने में रुकावट डाल रही है, बल्कि इनके दिलों को भी तोड़ रही है। जैसलमेर में रह रहे कई परिवार इस दिन अपने पाकिस्तान स्थित रिश्तेदारों को याद कर रो पड़ते हैं। खासकर, महिलाएं और बच्चे इस दिन बहुत भावुक हो जाते हैं।
कसूम्बी नामक महिला, जो पाकिस्तान से एक साल पहले भारत आईं, कहती हैं, “मेरे पांच भाई पाकिस्तान में हैं। रक्षाबंधन के दिन मुझे उनका बहुत ध्यान आता है। जब भी उनसे बात करती हूं, मेरी आँखों से आंसू निकल आते हैं। हम यहां रहकर राखी बांधने का तो प्रयास करते हैं, लेकिन यह त्योहार अपनों के बिना अधूरा लगता है।” कसूम्बी का दर्द इस सच को उजागर करता है कि रिश्ते सिर्फ भौतिक दूरियों से नहीं टूटते, बल्कि भावनात्मक दूरी भी रिश्तों को तोड़ देती है।
पाकिस्तानी सर्दी, भारतीय गर्मी और टूटे रिश्ते
अकलो, जो 20 साल पहले पाकिस्तान से जैसलमेर आईं, अपने परिवार से दूर होने के दर्द को बयां करते हुए कहती हैं, “मेरी एक बेटी पाकिस्तान में है और रक्षाबंधन के दिन उसकी याद बहुत सताती है। मेरे आठ बेटे यहां जैसलमेर में हैं, लेकिन दिल हमेशा उसकी याद में बसा रहता है।” अकलो के लिए रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक अनकही पीड़ा बन चुका है, जो हर साल बढ़ती जाती है।
हरचंद, जो तीन साल पहले पाकिस्तान से भारत आए, कहते हैं, “मेरी चार बहनें पाकिस्तान में हैं। रक्षाबंधन के दिन उनकी कलाई की याद बहुत आती है। भारत में बैठे इस भाई की कलाई बिल्कुल सूनी रहती है। वे वहीं हैं, और मैं यहां हूं। कलाई पर राखी नहीं, बस एक ग़म का धागा बंधा रहता है।”
सरहद की सख्ती और रिश्तों का टूटना
राजस्थान के पाक विस्थापितों के लिए यह दर्दनाक स्थिति है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में इतनी खटास आ चुकी है कि सरहद पार अपनी बहन-भाई से मिलना तो दूर, संपर्क करना भी अब मुश्किल हो गया है। सरहद पर पाकिस्तान से जुड़े हर संपर्क के लिए कड़े नियम और प्रतिबंध हैं, जिससे इन विस्थापितों का अपनों से मिलना लगभग असंभव हो गया है।
राजस्थान में बसे इन परिवारों की एक ही उम्मीद है कि शायद एक दिन यह दीवार टूटे और वे अपने रिश्तेदारों से फिर से मिल सकें। वे चाहते हैं कि भारत सरकार इन विस्थापितों के दर्द को समझे और पाकिस्तान में उनके दुखी परिवारों को भी शरण देने की दिशा में कदम उठाए।
रक्षाबंधन: एक दर्दनाक दिन
इन विस्थापितों के लिए रक्षाबंधन अब एक सजा बन चुका है। यह वो दिन है जब वे अपने परिवार के बिछड़ने के दर्द को हर साल महसूस करते हैं। राखी का धागा इनकी कलाई पर नहीं, बल्कि दिल पर बंधा हुआ है, और सरहद की दीवारें इनकी खुशियों को रोकती हैं।
सवाल उठता है: क्या कभी इन विस्थापितों को अपनों से मिलने का मौका मिलेगा? क्या यह दूरी मिटेगी? फिलहाल तो यह दर्द इन परिवारों के दिलों में सुलगता है और हर रक्षाबंधन के साथ बढ़ता जाता है।
इस रक्षाबंधन पर जब पूरा देश खुशी और भाई-बहन के रिश्ते को सेलिब्रेट कर रहा था, राजस्थान के इन पाक विस्थापितों की कलाई पर राखी नहीं, बल्कि सरहद की सख्त दीवारों ने उन्हें और उनके रिश्तों को बांध रखा था।
