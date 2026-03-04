राजस्थान के पश्चिमी जिलों में झुलसाने वाली तपिश; कई शहरों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से नीचे

राजस्थान में गर्मी ने मार्च की शुरुआत में ही तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मंगलवार को राज्य के कई शहरों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि पश्चिमी जिलों में दिन के समय झुलसाने वाली गर्मी महसूस की गई।

राजस्थान में गर्मी ने मार्च की शुरुआत में ही तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मंगलवार को राज्य के कई शहरों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि पश्चिमी जिलों में दिन के समय झुलसाने वाली गर्मी महसूस की गई। बाड़मेर में पारा 38 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जो इस सीजन का अब तक का सर्वाधिक तापमान है।

India Meteorological Department के जयपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। दिन के समय तेज धूप और शुष्क मौसम के कारण गर्मी का असर और अधिक तेज हो सकता है।

पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा असर पिछले 24 घंटे में प्रदेशभर में मौसम शुष्क बना रहा और आसमान पूरी तरह साफ रहा। सुबह से ही तेज धूप निकलने के कारण दोपहर तक तापमान तेजी से बढ़ा। पिलानी, चित्तौड़गढ़, पाली, जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, बीकानेर, चूरू, नागौर, जालोर और लूणकरणसर में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक दर्ज किया गया।

विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के जिलों में गर्म हवाओं और तेज धूप के कारण दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही कम रही। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज होने से यह प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। जोधपुर और जैसलमेर में भी तापमान 36 से 37 डिग्री के बीच रहा।

सभी शहरों में पारा 31 डिग्री से ऊपर मंगलवार को राज्य के सभी प्रमुख शहरों का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। अलवर में 31.4 डिग्री, जयपुर और उदयपुर में 33.9 डिग्री, सीकर में 32.5 डिग्री, श्रीगंगानगर में 33.3 डिग्री, बारां में 32.9 डिग्री, हनुमानगढ़ में 31.2 डिग्री, सिरोही में 32.8 डिग्री और झुंझुनूं में 33.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया।

तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री अधिक दर्ज किया गया है, जिससे मार्च में ही गर्मी का असर बढ़ता नजर आ रहा है। दिन के समय बाजारों और मुख्य मार्गों पर दोपहर बाद सन्नाटा देखने को मिला।

कूलर-एसी की शुरुआत तेज गर्मी के चलते अब अधिकांश शहरों में सुबह और शाम के समय घरों और दफ्तरों में पंखे चलने लगे हैं। वहीं पश्चिमी जिलों में दिन के समय कूलर और एयर कंडीशनर भी शुरू हो गए हैं। बिजली की मांग में भी धीरे-धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि तापमान में इसी तरह बढ़ोतरी जारी रही तो आने वाले दिनों में हीटवेव जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं, खासकर पश्चिमी राजस्थान में।

रात में हल्की ठंडक हालांकि दिन का तापमान लगातार बढ़ रहा है, लेकिन मंगलवार रात को न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई। इससे कुछ शहरों में रात के समय हल्की ठंडक महसूस की गई।

चूरू, सीकर, अलवर, टोंक, करौली, दौसा, झुंझुनूं और बारां में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। फतेहपुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। तापमान में इस गिरावट से रात में हल्की सर्दी का अहसास रहा, हालांकि यह सामान्य से अधिक ही बना हुआ है।

अगले 3 दिन कैसा रहेगा मौसम? मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर के अनुसार राज्य में फिलहाल किसी भी प्रकार की वर्षा प्रणाली सक्रिय नहीं है। शुष्क उत्तर-पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से तापमान में लगातार बढ़ोतरी होगी। दिन के समय तेज धूप और साफ आसमान के कारण अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और इजाफा हो सकता है।

विशेषज्ञों ने दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने, पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है।