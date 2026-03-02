होली के बाद और बढ़ेगी गर्मी: राजस्थान में चढ़ता पारा, कई शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के पार

राजस्थान में होली से पहले ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और मौसम विभाग के अनुसार त्योहार के बाद तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी जिलों में दिन के साथ-साथ अब रातें भी गर्म होने लगी हैं।

राजस्थान में होली से पहले ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और मौसम विभाग के अनुसार त्योहार के बाद तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी जिलों में दिन के साथ-साथ अब रातें भी गर्म होने लगी हैं। अधिकांश शहरों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 7 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया जा रहा है, जिससे लोगों को मार्च के शुरुआती दिनों में ही तेज गर्मी का अहसास होने लगा है।

मौसम केन्द्र जयपुर के अनुसार राज्य में अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क (ड्राय) बना रहेगा। साथ ही आगामी दो से तीन दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और वृद्धि होने की संभावना जताई गई है। इसका सीधा असर होली के बाद पड़ने वाली गर्मी पर दिखाई देगा।

दिन में तेज धूप, लोग घरों में रहने को मजबूर पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के सभी हिस्सों में आसमान साफ रहा और सुबह से लेकर देर शाम तक तेज धूप खिली रही। पश्चिमी जिलों में दोपहर के समय धूप इतनी तीखी रही कि लोग अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचते नजर आए।

बाड़मेर में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन के शुरुआती दौर के लिए काफी अधिक माना जा रहा है। जोधपुर में तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस, फतेहपुर (सीकर) में 35.5, जैसलमेर में 34.7 और बीकानेर में 34.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा फलोदी में 34.6, चित्तौड़गढ़ में 34.6, करौली में 33.3, जालोर में 33.5 और दौसा में 33.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ।

नागौर में अधिकतम तापमान 33.2, चूरू में 33.6, कोटा में 33.4, पिलानी (झुंझुनूं) में 33.7, वनस्थली (टोंक) में 33.6, भीलवाड़ा में 33 और जयपुर में 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इन आंकड़ों से साफ है कि राज्यभर में तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है।

रात में भी नहीं मिल रही राहत गर्मी का असर अब केवल दिन तक सीमित नहीं है, बल्कि रात में भी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कई शहरों का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है, जो मार्च के इस समय के लिए सामान्य से अधिक है।

बाड़मेर में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे अधिक रहा। इसके अलावा जवाई डैम (पाली) में 20.6, जैसलमेर में 20, जालोर में 20.7 और फलोदी में 19.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। बीकानेर में 18.9, कोटा में 18.8 और जयपुर में 18 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के अनुसार इन शहरों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 7 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रहा, जिससे रात के समय भी गर्मी का अहसास बढ़ गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है।

होली के बाद और बढ़ेगा पारा मौसम केन्द्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य में अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क बना रहेगा और किसी भी तरह की बारिश या बादल छाने की संभावना नहीं है। साफ आसमान और तेज धूप के कारण तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।

उन्होंने कहा कि अगले दो-तीन दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की और वृद्धि हो सकती है। ऐसे में होली के बाद प्रदेश में गर्मी के और तेज होने के संकेत हैं।

स्वास्थ्य पर असर, सावधानी जरूरी विशेषज्ञों का मानना है कि तापमान में अचानक वृद्धि का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। दिन में तेज धूप के कारण डिहाइड्रेशन, सिरदर्द और थकान जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। चिकित्सकों ने लोगों को दोपहर के समय धूप में बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और हल्के सूती कपड़े पहनने की सलाह दी है।