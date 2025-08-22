rajasthan,rain,railway station,sawaimadhopur,incessant,rain,watterlogging राजस्थान: लगातार बारिश से सवाई माधोपुर बेहाल, रेलवे स्टेशन समेत कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, Jaipur Hindi News - Hindustan
राजस्थान: लगातार बारिश से सवाई माधोपुर बेहाल, रेलवे स्टेशन समेत कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात

राजस्थान में लगातार हो रही मूसलधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। सवाई माधोपुर, टोंक, कोटा और भीलवाड़ा सहित कई जिलों में शुक्रवार सुबह भी तेज बारिश का दौर जारी रहा।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, सवाई माधोपुरFri, 22 Aug 2025 10:35 AM
राजस्थान में लगातार हो रही मूसलधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। सवाई माधोपुर, टोंक, कोटा और भीलवाड़ा सहित कई जिलों में शुक्रवार सुबह भी तेज बारिश का दौर जारी रहा। सवाई माधोपुर शहर में पानी भर जाने से कई इलाके डूब गए और हालात बाढ़ जैसे बन गए।

सवाई माधोपुर के पुराने शहर के पल्ली पार इलाके में हालात सबसे ज्यादा खराब हो गए। यहां पानी घरों में घुस गया और करीब 250 घर जलमग्न हो गए। वहीं, नेशनल हाईवे-552 पर बारिश के कारण पुलिया टूट गई। इससे ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित हो गया। रेलवे स्टेशन समेत शहर के अन्य हिस्सों में भी जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं।

भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया में 24 घंटे में 166 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके चलते 23 फीट भराव क्षमता वाला पंचानपुरा बांध ओवरफ्लो हो गया। नतीजा यह हुआ कि एरू नदी उफान पर आ गई और आसपास के इलाकों में पानी का दबाव बढ़ गया।

लगातार बारिश और बढ़ते जल स्तर को देखते हुए कोटा बैराज के शुक्रवार सुबह 5 बजे तीन गेट खोले गए। इनसे 25 हजार क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। जल स्तर को नियंत्रित रखने के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया।

तेज बारिश के बीच हादसे भी सामने आए। अजमेर में गुरुवार रात एक युवक की अपने ही जन्मदिन पर बांध में डूबने से मौत हो गई। वहीं, जयपुर के चाकसू में ढूंढ नदी की रपट पर बड़ा हादसा हुआ। गुरुवार शाम बाइक समेत पति-पत्नी नदी में बह गए। लोगों ने पति को बचा लिया, लेकिन पत्नी बह गई। इस घटना से इलाके में मातम पसर गया।

मौसम केंद्र जयपुर ने शुक्रवार को भी राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून की ट्रफ लाइन दक्षिण से शिफ्ट होकर अपनी सामान्य स्थिति के करीब आ गई है। फिलहाल यह जैसलमेर, कोटा, दतिया (मध्यप्रदेश), सीधी (मध्यप्रदेश) और रांची (झारखंड) से होकर गुजर रही है। इसी कारण राजस्थान में भारी बारिश का दौर शुरू हुआ है, जो अगले दो दिन और जारी रहने की संभावना है।

बूंदी जिले के कापरेन कस्बे में भी हालात बिगड़ गए हैं। लगातार बारिश के चलते कई कॉलोनियां जलमग्न हो गईं। कस्बे के बीच से गुजर रही पुलिया पर पानी की तेज आवक होने से ग्रामीण इलाकों का संपर्क कट गया। लोगों को शहर आने-जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करते देखे गए। वहीं, शिवनगर में बारिश के कारण घरों में पानी भर गया। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि राजस्थान में भारी बारिश का यह सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। अगले दो दिन तक प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है। लगातार बारिश से जलभराव, सड़क टूटने और नदियों-नालों के उफान पर आने जैसी घटनाओं ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है।

