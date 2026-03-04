Hindustan Hindi News
डबल पावर में राजस्थान के IAS गौरव अग्रवाल, जोधपुर प्रशासन की पूरी कमान उनके हाथ

Mar 04, 2026 11:50 am IST
राजस्थान में निकाय चुनाव से पहले प्रशासनिक फेरबदल का दौर जारी है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए जोधपुर के जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप दी है। जारी आदेश के अनुसार वे अपने वर्तमान पद के साथ-साथ जोधपुर संभागीय आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार भी संभालेंगे।

राजस्थान में निकाय चुनाव से पहले प्रशासनिक फेरबदल का दौर जारी है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए जोधपुर के जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप दी है। जारी आदेश के अनुसार वे अपने वर्तमान पद के साथ-साथ जोधपुर संभागीय आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार भी संभालेंगे। प्रशासनिक हलकों में इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि संभागीय आयुक्त का पद संभाग स्तर पर विकास और प्रशासनिक गतिविधियों की निगरानी से जुड़ा होता है।

सोमवार को जारी आदेश के बाद यह स्पष्ट हो गया कि सरकार ने फिलहाल स्थायी नियुक्ति के बजाय अनुभव और कार्यकुशलता के आधार पर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल पर भरोसा जताया है। ऐसे में अब वे जिला प्रशासन की जिम्मेदारियों के साथ-साथ संभागीय स्तर के कार्यों की भी मॉनिटरिंग करेंगे।

प्रतिभा सिंह के रिटायरमेंट के बाद फैसला

यह नियुक्ति जोधपुर की संभागीय आयुक्त Pratibha Singh के 28 फरवरी को सेवानिवृत्त होने के बाद की गई है। प्रतिभा सिंह सितंबर 2024 से इस पद पर कार्यरत थीं। उनके रिटायरमेंट के बाद पद खाली था, जिसे भरने के लिए सरकार ने अंतरिम व्यवस्था के तौर पर गौरव अग्रवाल को अतिरिक्त प्रभार सौंपने का निर्णय लिया।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, निकाय चुनाव से पहले किसी बड़े बदलाव के बजाय अनुभवी अधिकारी को अतिरिक्त जिम्मेदारी देना सरकार की प्राथमिकता रही है, ताकि विकास कार्यों और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर निरंतर नियंत्रण बना रहे।

एक साथ दो अहम जिम्मेदारियां

जिला कलेक्टर के तौर पर गौरव अग्रवाल पहले से ही जोधपुर जिले की प्रशासनिक, राजस्व और कानून-व्यवस्था की कमान संभाल रहे हैं। अब संभागीय आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार मिलने के बाद उनके दायित्व और बढ़ गए हैं। संभागीय आयुक्त के रूप में उन्हें जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों में विकास योजनाओं की समीक्षा, विभागीय समन्वय और प्रशासनिक निगरानी करनी होगी।

दोनों पदों का प्रभार संभालना आसान नहीं माना जाता, लेकिन प्रशासनिक गलियारों में उनकी कार्यशैली और तकनीकी दक्षता को देखते हुए यह जिम्मेदारी उन्हें सौंपे जाने को स्वाभाविक माना जा रहा है।

क्यों जताया गया भरोसा?

गौरव अग्रवाल पिछले एक साल से अधिक समय से जोधपुर के कलेक्टर पद पर कार्यरत हैं। इस दौरान उन्होंने कई प्रशासनिक सुधार और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम को बढ़ावा दिया। उनका रिकॉर्ड साफ-सुथरा माना जाता है और निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावी बताई जाती है।

सूत्रों का कहना है कि विकास कार्यों की समीक्षा, योजनाओं के क्रियान्वयन और कानून-व्यवस्था को संतुलित रखने की उनकी क्षमता को देखते हुए ही सरकार ने उन पर यह भरोसा जताया है। निकाय चुनाव के मद्देनजर यह जिम्मेदारी और भी अहम हो जाती है।

टीना डाबी से पहले बने थे टॉपर

आईएएस गौरव अग्रवाल मूल रूप से राजस्थान के अलवर जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने वर्ष 2013 की सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल कर इतिहास रचा था। वे राजस्थान से यूपीएससी में टॉप करने वाले पहले अभ्यर्थी बने। उनके बाद 2014 में Ira Singhal ने टॉप किया, जबकि 2015 में राजस्थान की चर्चित आईएएस Tina Dabi ने सिविल सेवा परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया।

इस तरह गौरव अग्रवाल का नाम उन चुनिंदा अधिकारियों में शामिल है जिन्होंने यूपीएससी में सर्वोच्च स्थान हासिल किया और बाद में प्रशासनिक सेवा में अपनी अलग पहचान बनाई।

IIT और IIM से पढ़ाई, गोल्ड मेडलिस्ट

गौरव अग्रवाल की शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी बेहद मजबूत रही है। उन्होंने Indian Institute of Technology Kanpur से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया। इसके बाद Indian Institute of Management Lucknow से फाइनेंस में एमबीए (PGDM) की डिग्री हासिल की। वे गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं।

बताया जाता है कि उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में आकर्षक पैकेज वाली नौकरी का अवसर छोड़कर सिविल सेवा में आने का फैसला किया। उनका मानना था कि प्रशासनिक सेवा के माध्यम से वे समाज में व्यापक बदलाव ला सकते हैं।

आगे की चुनौती

अब जोधपुर में दोहरी जिम्मेदारी के साथ गौरव अग्रवाल के सामने प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने की चुनौती होगी। जिला स्तर की समस्याओं के साथ-साथ संभागीय स्तर की योजनाओं की निगरानी करना बड़ा दायित्व है। हालांकि, उनकी अब तक की कार्यशैली को देखते हुए प्रशासनिक हलकों में उम्मीद जताई जा रही है कि वे इस नई भूमिका में भी प्रभावी प्रदर्शन करेंगे।

निकाय चुनाव से पहले यह नियुक्ति जोधपुर संभाग के लिए अहम मानी जा रही है, और आने वाले दिनों में उनके फैसलों पर प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों ही नजरें टिकी रहेंगी।

