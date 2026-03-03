राजस्थान के 3 जिलों में चलीं गर्म हवाएं, पारा 38 डिग्री के करीब; अगले हफ्ते और बढ़ेगी तपिश
राजस्थान में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में दिन का तापमान तेजी से बढ़ रहा है और दोपहर के समय गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सोमवार को बाड़मेर में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जबकि जोधपुर, जैसलमेर और फलोदी समेत कई शहरों में पारा 35 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले सप्ताह में गर्मी और तेज हो सकती है।
मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर के अनुसार, राज्य में अगले एक सप्ताह के दौरान अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। फिलहाल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आसमान साफ है और तेज धूप के कारण दिन के तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है।
बाड़मेर सबसे गर्म, 37.6 डिग्री दर्ज
पिछले 24 घंटे के मौसम पर नजर डालें तो राजस्थान के सभी शहरों में मौसम शुष्क और साफ रहा। पश्चिमी सीमा से सटे बाड़मेर में दिन का अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा। दोपहर के समय यहां हल्की लेकिन गर्म हवाएं चलीं, जिससे तपिश और बढ़ गई।
वहीं जोधपुर, जैसलमेर और फलोदी क्षेत्र में भी पारा 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। धूप की तीव्रता इतनी रही कि दोपहर में बाजारों और सड़कों पर सामान्य दिनों की तुलना में कम आवाजाही देखी गई। ग्रामीण इलाकों में किसानों ने भी दोपहर के समय खेतों में काम करने से परहेज किया।
चित्तौड़गढ़ में भी 35 के पार
केवल पश्चिमी जिलों में ही नहीं, बल्कि दक्षिणी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में भी अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। इससे स्पष्ट है कि गर्मी का प्रभाव अब पूरे प्रदेश में फैलने लगा है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल किसी भी प्रकार की पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं है, जिससे मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है।
नमी घटी, रातें भी हो रहीं गर्म
मौसम विभाग के अनुसार, वातावरण में ह्यूमिडिटी लेवल 40 प्रतिशत से नीचे आ गया है। नमी में कमी के कारण दिन में तेज गर्मी का असर और अधिक महसूस हो रहा है। यही नहीं, अब सुबह-शाम और रात के तापमान में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। प्रदेश के कई शहरों में न्यूनतम तापमान 18 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है, जो मार्च के शुरुआती सप्ताह के हिसाब से सामान्य से अधिक माना जा रहा है।
विशेषज्ञों का कहना है कि साफ आसमान और शुष्क हवाओं के कारण सूर्य की किरणें सीधे जमीन तक पहुंच रही हैं, जिससे सतही तापमान तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में यदि यही स्थिति बनी रहती है तो दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुंच सकता है।
अगले सप्ताह और चढ़ेगा पारा
मौसम विज्ञान केन्द्र ने आगामी सप्ताह में तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि की संभावना जताई है। इसका सीधा मतलब है कि पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में पारा 39 डिग्री के करीब पहुंच सकता है। फिलहाल किसी बड़े मौसम तंत्र के सक्रिय होने के संकेत नहीं हैं, जिससे राहत की संभावना कम नजर आ रही है।
गर्मी बढ़ने के साथ ही स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। दोपहर के समय अनावश्यक बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय अपनाने की जरूरत बताई गई है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को तेज धूप से बचाने पर जोर दिया गया है।
होली के बाद बढ़ सकती है और गर्मी
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, होली के बाद प्रदेश में गर्मी का असर और गहरा सकता है। मार्च के दूसरे सप्ताह में तापमान में क्रमिक वृद्धि जारी रहने की संभावना है। ऐसे में प्रदेशवासियों को आने वाले दिनों में और अधिक गर्म मौसम के लिए तैयार रहना होगा।
फिलहाल साफ आसमान और तेज धूप ने संकेत दे दिए हैं कि इस बार मार्च की शुरुआत ही तपिश भरी रहने वाली है। यदि तापमान इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो अप्रैल से पहले ही प्रदेश के कई हिस्सों में लू जैसे हालात बनने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
