राजस्थान में मार्च में ही तपिश का कहर,पहली बार 40°C पार, बाड़मेर-बालोतरा में हीटवेव

Mar 09, 2026 09:37 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
राजस्थान में मार्च के शुरुआती दिनों में ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। सीजन में पहली बार राज्य का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया है। 

राजस्थान में मार्च के शुरुआती दिनों में ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। सीजन में पहली बार राज्य का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया है। रविवार को पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और बालोतरा इलाकों में हीटवेव का असर देखने को मिला। वहीं जयपुर, अजमेर, कोटा समेत 15 से ज्यादा शहरों में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर रिकॉर्ड किया गया। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण दिन के समय लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा।

मौसम विभाग का अलर्ट: अभी और बढ़ेगी गर्मी

मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर के अनुसार, प्रदेश में फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। विभाग ने सोमवार और मंगलवार के लिए जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा जिलों में हीटवेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले एक सप्ताह के दौरान प्रदेश के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी हो सकती है। इसके चलते पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कई हिस्सों में गर्मी का असर और तेज हो सकता है।

पिलानी और बाड़मेर सबसे गर्म

पिछले 24 घंटों के मौसम के आंकड़ों पर नजर डालें तो झुंझुनूं जिले का पिलानी और पश्चिमी राजस्थान का बाड़मेर सबसे गर्म इलाके रहे। रविवार को पिलानी में अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे अधिक रहा। वहीं बाड़मेर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ।

बाड़मेर और बालोतरा के आसपास के इलाकों में सुबह से ही तेज धूप रही और दोपहर के समय हल्की से मध्यम लू चली। इसके कारण लोगों को दिन के समय घरों से बाहर निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ा।

पश्चिमी राजस्थान में हीटवेव का असर

बाड़मेर और बालोतरा के अलावा पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में भी गर्मी का असर तेज रहा। रविवार को बीकानेर में अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री, चूरू में 39.1, जैसलमेर में 39.2, जोधपुर में 38.8 और फलोदी में 38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

इन इलाकों में दिन के समय गर्म हवाओं और तेज धूप के कारण हल्की हीटवेव जैसी स्थिति बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार यदि तापमान में और बढ़ोतरी होती है तो आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों में लू का असर और तेज हो सकता है।

15 से ज्यादा शहरों में 36 डिग्री से ऊपर तापमान

रविवार को राज्य के कई जिलों में तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया। पाली में अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि झुंझुनूं में 37.4 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा करौली में 36.6, फतेहपुर में 38.5, जालोर और डूंगरपुर में 37.3 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ।

वहीं श्रीगंगानगर में 37.4, उदयपुर में 36.3, कोटा में 36.7, सीकर और भीलवाड़ा में 36 डिग्री, अलवर में 36.2 और अजमेर में 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान में लगातार बढ़ोतरी के कारण दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही भी कम नजर आई।

जयपुर में लगातार चढ़ रहा पारा

राजधानी जयपुर में भी पिछले एक सप्ताह से तापमान लगातार बढ़ रहा है। 1 मार्च को जयपुर में अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, लेकिन इसके बाद हर दिन तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। रविवार को यह बढ़कर 37.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

जयपुर में सुबह धूप निकलते ही गर्मी का असर शुरू हो जाता है और दोपहर तक तेज धूप लोगों को झुलसाने लगती है। हालांकि शाम के समय तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है, जिससे लोगों को कुछ राहत मिलती है।

दिन में झुलसाती धूप, शाम को थोड़ी राहत

प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में इन दिनों सुबह से ही तेज धूप निकल रही है। दिन के समय गर्म हवाओं और तेज धूप के कारण लोग अब जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। बाजारों और सड़कों पर दोपहर के समय आवाजाही अपेक्षाकृत कम देखी जा रही है।

मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में यदि तापमान में अनुमानित बढ़ोतरी होती है तो गर्मी का असर और तेज हो सकता है। ऐसे में लोगों को दोपहर के समय धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

