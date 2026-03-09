राजस्थान में मार्च में ही तपिश का कहर,पहली बार 40°C पार, बाड़मेर-बालोतरा में हीटवेव

राजस्थान में मार्च के शुरुआती दिनों में ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। सीजन में पहली बार राज्य का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया है।

राजस्थान में मार्च के शुरुआती दिनों में ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। सीजन में पहली बार राज्य का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया है। रविवार को पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और बालोतरा इलाकों में हीटवेव का असर देखने को मिला। वहीं जयपुर, अजमेर, कोटा समेत 15 से ज्यादा शहरों में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर रिकॉर्ड किया गया। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण दिन के समय लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा।

मौसम विभाग का अलर्ट: अभी और बढ़ेगी गर्मी मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर के अनुसार, प्रदेश में फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। विभाग ने सोमवार और मंगलवार के लिए जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा जिलों में हीटवेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले एक सप्ताह के दौरान प्रदेश के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी हो सकती है। इसके चलते पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कई हिस्सों में गर्मी का असर और तेज हो सकता है।

पिलानी और बाड़मेर सबसे गर्म पिछले 24 घंटों के मौसम के आंकड़ों पर नजर डालें तो झुंझुनूं जिले का पिलानी और पश्चिमी राजस्थान का बाड़मेर सबसे गर्म इलाके रहे। रविवार को पिलानी में अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे अधिक रहा। वहीं बाड़मेर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ।

बाड़मेर और बालोतरा के आसपास के इलाकों में सुबह से ही तेज धूप रही और दोपहर के समय हल्की से मध्यम लू चली। इसके कारण लोगों को दिन के समय घरों से बाहर निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ा।

पश्चिमी राजस्थान में हीटवेव का असर बाड़मेर और बालोतरा के अलावा पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में भी गर्मी का असर तेज रहा। रविवार को बीकानेर में अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री, चूरू में 39.1, जैसलमेर में 39.2, जोधपुर में 38.8 और फलोदी में 38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

इन इलाकों में दिन के समय गर्म हवाओं और तेज धूप के कारण हल्की हीटवेव जैसी स्थिति बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार यदि तापमान में और बढ़ोतरी होती है तो आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों में लू का असर और तेज हो सकता है।

15 से ज्यादा शहरों में 36 डिग्री से ऊपर तापमान रविवार को राज्य के कई जिलों में तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया। पाली में अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि झुंझुनूं में 37.4 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा करौली में 36.6, फतेहपुर में 38.5, जालोर और डूंगरपुर में 37.3 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ।

वहीं श्रीगंगानगर में 37.4, उदयपुर में 36.3, कोटा में 36.7, सीकर और भीलवाड़ा में 36 डिग्री, अलवर में 36.2 और अजमेर में 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान में लगातार बढ़ोतरी के कारण दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही भी कम नजर आई।

जयपुर में लगातार चढ़ रहा पारा राजधानी जयपुर में भी पिछले एक सप्ताह से तापमान लगातार बढ़ रहा है। 1 मार्च को जयपुर में अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, लेकिन इसके बाद हर दिन तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। रविवार को यह बढ़कर 37.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

जयपुर में सुबह धूप निकलते ही गर्मी का असर शुरू हो जाता है और दोपहर तक तेज धूप लोगों को झुलसाने लगती है। हालांकि शाम के समय तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है, जिससे लोगों को कुछ राहत मिलती है।

दिन में झुलसाती धूप, शाम को थोड़ी राहत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में इन दिनों सुबह से ही तेज धूप निकल रही है। दिन के समय गर्म हवाओं और तेज धूप के कारण लोग अब जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। बाजारों और सड़कों पर दोपहर के समय आवाजाही अपेक्षाकृत कम देखी जा रही है।