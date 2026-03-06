राजस्थान में गर्मी का प्रकोप बढ़ने के संकेत, अगले दो सप्ताह हीटवेव की आशंका

राजस्थान में गर्मी ने मार्च की शुरुआत के साथ ही तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है और मौसम विभाग ने आने वाले दो सप्ताह में कई जिलों में हीटवेव चलने की संभावना जताई है।

राजस्थान में गर्मी ने मार्च की शुरुआत के साथ ही तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है और मौसम विभाग ने आने वाले दो सप्ताह में कई जिलों में हीटवेव चलने की संभावना जताई है। गुरुवार को राज्य के 15 से अधिक शहरों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जिससे दिन के समय गर्मी का असर साफ तौर पर महसूस किया गया।

मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। विभाग का कहना है कि अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम पूरी तरह साफ रहेगा और तेज धूप के कारण दिन के तापमान में लगातार वृद्धि होगी। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में हल्की गर्म हवाएं भी चल सकती हैं, जिससे गर्मी का असर और अधिक बढ़ सकता है।

कई शहरों में 35 से 36 डिग्री के पार पहुंचा तापमान गुरुवार को भीलवाड़ा, अलवर, पिलानी, कोटा सहित कई शहरों में तापमान में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई। उदयपुर, श्रीगंगानगर, पिलानी, फलोदी, कोटा, जोधपुर, जैसलमेर, चूरू, चित्तौड़गढ़, बीकानेर और बाड़मेर में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। मार्च के पहले सप्ताह में ही तापमान का यह स्तर सामान्य से अधिक माना जा रहा है।

राज्य के अधिकांश हिस्सों में सुबह से ही तेज धूप निकलने लगी, जिसके कारण दोपहर तक गर्मी काफी बढ़ गई। खुले इलाकों और शहरी क्षेत्रों में दोपहर के समय लोगों को गर्मी का तीखा असर महसूस हुआ। कई शहरों में दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही भी अपेक्षाकृत कम देखने को मिली।

रात का तापमान अभी भी सामान्य से कम हालांकि दिन के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन रात के तापमान में अभी भी ठंडक बनी हुई है। बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, जालौर, जोधपुर और फलोदी को छोड़कर अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया।

अलवर, बारां, भीलवाड़ा, करौली और सिरोही में तो न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया। इससे सुबह और देर रात के समय हल्की ठंडक का अहसास अभी भी बना हुआ है। हालांकि मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में रात के तापमान में भी धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो सकती है।

अरब सागर में बने एंटी साइक्लोन का असर मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर के ऊपर बने एंटी साइक्लोनिक सिस्टम का असर राजस्थान के मौसम पर दिखाई दे रहा है। इसके कारण प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है और आसमान साफ रहने से सूर्य की किरणें सीधे धरती तक पहुंच रही हैं। यही वजह है कि दिन का तापमान सामान्य से 4 से 8 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर दर्ज होने की संभावना जताई जा रही है।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 8 से 10 मार्च के बीच प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। खासकर पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी जिलों में तापमान तेजी से बढ़ने की आशंका है।

अगले दो सप्ताह में बढ़ेगी गर्मी मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर के अनुसार आने वाले दो सप्ताह में प्रदेश में गर्मी का असर और तेज हो सकता है। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की अतिरिक्त बढ़ोतरी होने का अनुमान है। यदि मौसम की यही स्थिति बनी रहती है तो पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में हीटवेव की स्थिति भी बन सकती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि मार्च के मध्य तक गर्मी का असर और स्पष्ट दिखाई देगा। इस दौरान दोपहर के समय तापमान काफी अधिक रहने की संभावना है।

स्वास्थ्य विभाग की सलाह गर्मी बढ़ने की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। डॉक्टरों का कहना है कि दोपहर के समय अनावश्यक रूप से धूप में निकलने से बचना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, हल्के कपड़े पहनना और धूप से बचाव करना जरूरी है।

विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि तेज गर्मी का असर इन पर जल्दी पड़ता है।