राजस्थान में मार्च की शुरुआत में ही गर्मी का कहर, हीटवेव का अलर्ट; जानिए अचानक क्यों बढ़ा पारा

Mar 05, 2026 10:19 am IST Sachin Sharma
राजस्थान में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। राज्य के कई जिलों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है और दिन में झुलसाने वाली धूप लोगों को परेशान करने लगी है। 

राजस्थान में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। राज्य के कई जिलों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है और दिन में झुलसाने वाली धूप लोगों को परेशान करने लगी है। हालात यह हैं कि पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दो से तीन दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताते हुए पश्चिमी जिलों में गर्म हवा चलने का अलर्ट जारी किया है।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अरब सागर में बने एंटी साइक्लोन सिस्टम की वजह से राजस्थान समेत पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। इस सिस्टम के प्रभाव से आसमान साफ है और पश्चिम से आने वाली गर्म हवाएं प्रदेश के तापमान को तेजी से ऊपर ले जा रही हैं।

बाड़मेर सबसे गर्म, कई शहरों में पारा 35 के पार

पिछले 24 घंटों के मौसम के आंकड़ों पर नजर डालें तो राजस्थान के अधिकांश जिलों में दिन के समय तेज धूप और गर्मी का असर साफ दिखाई दिया। पश्चिमी राजस्थान में गर्मी सबसे ज्यादा दर्ज की गई। बाड़मेर राज्य का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

इसके अलावा उदयपुर, श्रीगंगानगर, कोटा, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, चूरू, बीकानेर और अजमेर में भी अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। दोपहर के समय कई शहरों में गर्म हवा भी चली, जिससे गर्मी का असर और बढ़ गया।

तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण दोपहर के समय सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम दिखाई दी। कई शहरों में लोग तेज धूप से बचने के लिए छाता, टोपी और स्कार्फ का सहारा लेते नजर आए।

दिन में गर्मी, रात में ठंडक

हालांकि दिन के समय जहां तेज गर्मी पड़ रही है, वहीं रात के समय मौसम में हल्की ठंडक अभी भी बनी हुई है। शाम होते ही तापमान तेजी से नीचे चला जाता है और लोगों को राहत महसूस होती है।

राजस्थान के कई शहरों में न्यूनतम तापमान अभी भी 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा रहा है। बुधवार को सबसे ठंडी रात पाली में दर्ज की गई, जहां न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस रहा।

इसके अलावा फतेहपुर (सीकर) में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और करौली में 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि साफ आसमान और शुष्क हवाओं के कारण दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है।

अगले दिनों में और बढ़ेगा तापमान

जयपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले दो से तीन दिनों के दौरान राज्य के तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। खासकर पश्चिमी राजस्थान के जिलों में गर्म हवाओं का असर अधिक देखने को मिलेगा।

मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और आसपास के इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच सकता है। ऐसे में दोपहर के समय लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

क्यों बढ़ी अचानक इतनी गर्मी?

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राजस्थान में अचानक बढ़ी गर्मी के पीछे अरब सागर में बना एंटी साइक्लोन सिस्टम मुख्य कारण है। यह सिस्टम गुजरात और पाकिस्तान के पास अरब सागर में विकसित हुआ है।

एंटी साइक्लोन में हवाएं घड़ी की दिशा में घूमती हैं और ऊपर से नीचे की ओर तेजी से आती हैं। इससे वातावरण में हाई प्रेशर की स्थिति बनती है और आसमान बिल्कुल साफ रहता है। साफ आसमान के कारण सूरज की किरणें सीधे धरती तक पहुंचती हैं, जिससे तापमान तेजी से बढ़ जाता है।

इसके साथ ही इस सिस्टम के कारण हवा का रुख भी बदल गया है। पाकिस्तान की तरफ से गर्म और शुष्क हवाएं सीधे राजस्थान की ओर आ रही हैं। यही वजह है कि राजस्थान के साथ-साथ गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी तापमान में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल अगले कुछ दिनों तक इसी तरह मौसम शुष्क और गर्म बना रह सकता है। ऐसे में दिन के समय तेज धूप से बचने और शरीर में पानी की कमी न होने देने की सलाह दी गई है।

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की।

