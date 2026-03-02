राजस्थान BJP प्रदेश कार्यसमिति की घोषणा, जानें किसको क्या मिली जिम्मेदारी

राजस्थान में संगठनात्मक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई प्रदेश कार्यसमिति की घोषणा कर दी है। इस सूची में अनुभव और संगठनात्मक संतुलन का स्पष्ट संदेश दिखाई देता है।

राजस्थान में संगठनात्मक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई प्रदेश कार्यसमिति की घोषणा कर दी है। इस सूची में अनुभव और संगठनात्मक संतुलन का स्पष्ट संदेश दिखाई देता है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्रियों और पूर्व प्रदेश अध्यक्षों तक को स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, वहीं हर जिले से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर पार्टी ने जमीनी ढांचे को मजबूत करने का संकेत दिया है।

प्रदेश कार्यसमिति में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, अशोक परनामी, अरुण चतुर्वेदी, सतीश पूनियां और सीपी जोशी जैसे वरिष्ठ नेताओं को भी यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, अर्जुन मेघवाल, भागीरथ चौधरी और रवनीत सिंह बिट्टू को भी स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का नाम भी इस सूची में शामिल है।

जयपुर से लेकर सीमावर्ती जिलों तक संतुलन राजधानी जयपुर से सुमन शर्मा, सुनील कोठारी, रणजीत सोडाला और ज्योति खंडेलवाल को सदस्य बनाया गया है। जयपुर दक्षिण से प्रोमिला कुंडारा और जयपुर उत्तर से रत्ना कुमारी को कार्यसमिति में स्थान देकर शहरी संगठन को मजबूती देने की कोशिश की गई है।

बीकानेर शहर से गोपाल गहलोत और सत्यप्रकाश आचार्य, जबकि बीकानेर देहात से कुंभाराम सिंह और जालिम सिंह भाटी को शामिल किया गया है। श्रीगंगानगर से महेश पेड़ीवाल और संतोष बावरी तथा हनुमानगढ़ से दमयंती बेनीवाल और भारत भूषण शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है। इससे साफ है कि सीमावर्ती जिलों को भी संगठन में अहम भागीदारी दी गई है।

झुंझुनूं से संतोष अहलावत, राजवीर सिंह और विशंभर पूनिया को सदस्य बनाया गया है। सीकर से हरिराम रणवां और सुमेधानंद सरस्वती को शामिल किया गया है। दौसा से लोकेश शर्मा और महावीर रलावता तथा भरतपुर से धर्म सिंह और भानु प्रताप सिंह को प्रदेश कार्यसमिति में स्थान देकर पूर्वी राजस्थान में संगठनात्मक संतुलन साधने का प्रयास किया गया है।

अनुभव और युवा ऊर्जा का संगम नई कार्यसमिति में वरिष्ठ नेताओं के साथ-साथ विभिन्न जिलों के सक्रिय कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक यह सूची केवल औपचारिक घोषणा नहीं, बल्कि आगामी राजनीतिक रणनीति का संकेत भी है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बाद संगठन को नए सिरे से सक्रिय और सशक्त करने की कवायद के रूप में इसे देखा जा रहा है।

प्रदेश नेतृत्व का मानना है कि जब हर जिले से प्रतिनिधित्व होगा तो स्थानीय मुद्दों और कार्यकर्ताओं की आवाज सीधे शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचेगी। इससे संगठनात्मक समन्वय और कार्यकर्ता संवाद मजबूत होगा।

आगे की रणनीति क्या? सूत्रों के अनुसार आने वाले समय में प्रदेश स्तर से लेकर मंडल और बूथ स्तर तक बैठकों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी। कार्यसमिति के सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान और जनसंपर्क कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेंगे।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह नई कार्यसमिति केवल नामों की सूची नहीं, बल्कि 2028 के विधानसभा चुनावों और आगामी लोकसभा रणनीति की नींव है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने की कोशिश भी इस सूची के जरिए झलकती है।