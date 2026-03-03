राजस्थान में होटल मालिक की हत्या,अशोक गहलोत ने उठाए सवाल
राजस्थान में एक बार फिर संगठित अपराध का खूनी चेहरा सामने आया है। चूरू जिले के बीदासर कस्बे में स्थित होटल ‘द रॉयल ट्रीट’ में सोमवार देर रात बदमाशों ने घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले में होटल मालिक मनीराम मंडा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और व्यापारियों में दहशत का माहौल है।
एंट्री के साथ निकाली पिस्टल, बरसाईं गोलियां
घटना रात करीब 12:30 बजे की बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक तीन हमलावर होटल के रेस्टोरेंट में दाखिल होते ही देसी पिस्टल निकालते हैं और टेबल के आसपास खड़े लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावर सीधे होटल मालिक मनीराम मंडा के पास पहुंचे और उन्हें बेहद करीब से गोली मारी। गोली लगते ही वह जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद बदमाश फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए।
फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग और होटल स्टाफ में अफरा-तफरी मच गई। घायल तीनों व्यक्तियों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है।
इलाके में दहशत, व्यापारियों में आक्रोश
घटना के बाद बीदासर कस्बे समेत पूरे चूरू जिले में दहशत का माहौल है। स्थानीय व्यापारियों ने इस वारदात को कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल बताते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने कहा कि यदि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा।
स्थानीय लोगों का कहना है कि अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वे सार्वजनिक स्थानों पर भी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। “कभी चूरू, कभी नागौर, कभी जोधपुर—राजस्थान में इस तरह की हत्याएं आम होती जा रही हैं,” एक व्यापारी ने कहा।
पुलिस जांच में जुटी, नाकाबंदी तेज
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। होटल और आसपास के इलाके को सील कर एफएसएल टीम को बुलाया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लेकर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है। जिलेभर में नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों की तलाशी ली जा रही है।
प्रारंभिक जांच में पुलिस संगठित अपराध या आपसी रंजिश के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। हालांकि, अभी तक हमलावरों की आधिकारिक पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
गहलोत का X पर बयान, सरकार पर साधा निशाना
घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री Ashok Gehlot ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए लिखा कि राजस्थान में बढ़ते अपराध चिंताजनक हैं और सरकार को इस पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। गहलोत ने कहा कि इस प्रकार की नृशंस घटनाएं आम नागरिकों और व्यापारियों में भय का माहौल पैदा कर रही हैं।
उन्होंने सरकार से अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और प्रदेश में कानून-व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। गहलोत के बयान के बाद राजनीतिक हलकों में भी इस घटना को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
कानून-व्यवस्था पर फिर उठे सवाल
बीदासर की यह वारदात ऐसे समय में सामने आई है जब प्रदेश में लगातार आपराधिक घटनाएं सुर्खियों में हैं। खुलेआम फायरिंग कर होटल मालिक की हत्या ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अपराधियों में कानून का कोई डर नहीं दिख रहा।
फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है। उधर, मनीराम मंडा की मौत से परिवार में मातम पसरा है और कस्बे में शोक की लहर है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
