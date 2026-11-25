कहीं पूर्व मंत्री अपनी पुत्रवधू को जिला प्रमुख बनाने की कोशिश में जुटे हैं तो कहीं विधायक अपनी पत्नी और बेटे के लिए सियासी समीकरण साध रहे हैं। बुधवार शाम तक चुनाव परिणाम आने के बाद साफ हो जाएगा

प्रदेश की 37 जिला परिषदों में से 23 में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है, जबकि 5 जिला परिषदों में भाजपा बहुमत में है।

राजस्थान में जिला प्रमुख की कुर्सी पर कब्जे के लिए बुधवार को सियासी घमासान मचा हुआ है। प्रदेश के 37 जिला परिषदों में जिला प्रमुख के चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। खास बात यह है कि कई जिलों में नेताओं ने अपने बेटे, बेटी, पत्नी, बहू और अन्य रिश्तेदारों को जिला प्रमुख बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है।

कहीं पूर्व मंत्री अपनी पुत्रवधू को जिला प्रमुख बनाने की कोशिश में जुटे हैं तो कहीं विधायक अपनी पत्नी और बेटे के लिए सियासी समीकरण साध रहे हैं। बुधवार शाम तक चुनाव परिणाम आने के बाद साफ हो जाएगा कि किस पार्टी को कितनी सफलता मिली और किन नेताओं की राजनीतिक साख बची।

जयपुर में कांग्रेस ने यशवीर सूरा और भाजपा ने राजेश गुर्जर को जिला प्रमुख का उम्मीदवार बनाया है। उदयपुर में भाजपा ने हिम्मत सिंह झाला और कांग्रेस ने लालसिंह झाला पर दांव लगाया है। वहीं, अजमेर में भाजपा की ओर से पूजा भंसाली और कांग्रेस की ओर से दशरथ कंवर मैदान में हैं।

23 जिला परिषदों में कांग्रेस का बहुमत प्रदेश की 37 जिला परिषदों में से 23 में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है, जबकि 5 जिला परिषदों में भाजपा बहुमत में है। नागौर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) को बहुमत मिला है। वहीं, 8 जिलों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। यहां निर्दलीय सदस्य किंगमेकर की भूमिका में हैं।

भाजपा अल्पमत वाली करीब दर्जनभर जिला परिषदों में जोड़तोड़ के जरिए बहुमत का आंकड़ा जुटाने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में जिला प्रमुख चुनाव में राजनीतिक समीकरण और क्रॉस वोटिंग अहम भूमिका निभा सकते हैं।

राजेंद्र राठौड़ की पुत्रवधू की साख दांव पर चूरू में पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ की पुत्रवधू कनिका सिंह जिला प्रमुख की दावेदार हैं। यहां भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। ऐसे में कनिका सिंह को जिला प्रमुख बनाने के लिए जोड़तोड़ की कोशिशें हो रही हैं। अगर राठौड़ अपनी पुत्रवधू को जिला प्रमुख बनाने में सफल होते हैं तो इसे चूरू की राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ के तौर पर देखा जाएगा।

बीकानेर में डूडी और मेघवाल परिवार आमने-सामने बीकानेर में कांग्रेस की ओर से पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी और मौजूदा विधायक सुशील डूडी की पुत्रवधू निकिता डूडी जिला प्रमुख की दावेदार हैं। वहीं, पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल की बेटी भी इस दौड़ में शामिल हैं। यहां चुनाव परिणाम से कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर भी असर पड़ सकता है।

झुंझुनूं में भाजपा के भीतर ही मुकाबला झुंझुनूं में भाजपा के सामने अपने ही नेताओं के बीच दावेदारी का संकट है। पूर्व सांसद नरेंद्र खींचड़ की पुत्रवधू हर्षिनी कुलहरि जिला प्रमुख की दावेदार हैं। वे पिछली बार भी इस पद पर रह चुकी हैं। वहीं, पूर्व सांसद संतोष अहलावत की पुत्रवधू और पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी की बेटी दीक्षा भी दावेदारी कर रही हैं। यहां भाजपा के पास बहुमत नहीं होने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है।

कांग्रेस के दिग्गज भी रिश्तेदारों के लिए लगा रहे जोर कई जिलों में कांग्रेस के बड़े नेताओं के परिवार के सदस्य जिला प्रमुख की दौड़ में हैं। विधायक डीसी बैरवा की पत्नी बीना बैरवा दावेदार हैं। वहीं, पूर्व मंत्री ममता भूपेश की बेटी देवांगना भी जिला प्रमुख बनने की दौड़ में शामिल हैं।

अजमेर में भाजपा विधायक रामस्वरूप लांबा की भाभी सुनीता चौधरी दावेदार हैं। बूंदी में पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी के बेटे मनीष सैनी को जिला प्रमुख बनाने की कोशिश हो रही है।

चित्तौड़गढ़ में निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या की पत्नी सुशीला कंवर आक्या और पूर्व डेयरी चेयरमैन बद्रीलाल जाट की पत्नी रतनी देवी जाट दावेदारी कर रही हैं। बांसवाड़ा में कांग्रेस विधायक अर्जुन बामणिया के बेटे विकास बामणिया मैदान में हैं। राजसमंद में पूर्व भाजपा सांसद हरिओम सिंह राठौड़ के बेटे करणवीर सिंह जिला प्रमुख के दावेदार हैं।

इन 8 जिलों में जोड़तोड़ से तय होगा जिला प्रमुख प्रदेश के 8 जिलों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। यहां निर्दलीय और अन्य सदस्यों की भूमिका निर्णायक होगी। इनमें बालोतरा, बांसवाड़ा, डीडवाना-कुचामन, डीग, डूंगरपुर, खैरथल-तिजारा, प्रतापगढ़ और सलूंबर शामिल हैं। भाजपा की इन जिलों पर खास नजर है।