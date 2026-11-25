इन जिलों में भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी), आरएलपी और निर्दलीय प्रत्याशियों की भूमिका अहम हो गई है। राजनीतिक दल अपने समर्थक जिला परिषद सदस्यों के जरिए समीकरण साधने में जुटे हैं।

जैसलमेर में जिला प्रमुख चुनाव का नतीजा सबसे पहले सामने आ गया। यहां संतोष कुमारी निर्विरोध जिला प्रमुख निर्वाचित हो गई हैं। खास बात यह है कि उनकी उम्र महज 21 साल है।

राजस्थान में जिला प्रमुख की कुर्सी पर कब्जे को लेकर सियासी घमासान अपने निर्णायक दौर में पहुंच गया है। प्रदेश के 37 जिलों में बुधवार को जिला प्रमुख चुनने की प्रक्रिया चल रही है। कहीं प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए तो कहीं नामांकन को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच विवाद देखने को मिला। कई जिलों में मुकाबला दिलचस्प हो गया है, जहां बहुमत के आंकड़े से दूर राजनीतिक दल निर्दलीयों और अन्य दलों के समर्थन के सहारे कुर्सी तक पहुंचने की कोशिश में जुटे हैं।

जिला परिषद चुनाव के नतीजों में कांग्रेस ने 23 जिलों में स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। वहीं भाजपा को अजमेर, ब्यावर, झालावाड़, पाली और उदयपुर समेत 5 जिलों में बहुमत मिला है। नागौर में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) ने अपना दबदबा कायम रखा है। दूसरी तरफ 8 जिलों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने से जिला प्रमुख का चुनाव और भी रोचक हो गया है।

इन जिलों में भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी), आरएलपी और निर्दलीय प्रत्याशियों की भूमिका अहम हो गई है। राजनीतिक दल अपने समर्थक जिला परिषद सदस्यों के जरिए समीकरण साधने में जुटे हैं। आइए जानते हैं अलग-अलग जिलों में जिला प्रमुख चुनाव के दौरान क्या-क्या हुआ।

जैसलमेर में 21 साल की संतोष कुमारी ने रचा इतिहास जैसलमेर में जिला प्रमुख चुनाव का नतीजा सबसे पहले सामने आ गया। यहां संतोष कुमारी निर्विरोध जिला प्रमुख निर्वाचित हो गई हैं। खास बात यह है कि उनकी उम्र महज 21 साल है। इतनी कम उम्र में जिला प्रमुख बनने के साथ ही उन्होंने राजस्थान की सबसे कम उम्र की जिला प्रमुख बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उनके निर्विरोध निर्वाचन ने चुनावी प्रक्रिया में सबका ध्यान खींचा है।

खैरथल-तिजारा में कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला खैरथल-तिजारा में जिला प्रमुख की कुर्सी के लिए कांग्रेस और भाजपा ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। कांग्रेस की ओर से अमिता चौधरी ने नामांकन दाखिल किया, जबकि भाजपा की तरफ से वार्ड नंबर-2 से निर्वाचित सदस्य इंद्रजीत सिंह यादव ने दावेदारी पेश की है।

दोनों प्रत्याशियों ने जिला निर्वाचन अधिकारी अतुल प्रकाश के समक्ष अपने नामांकन प्रस्तुत किए। अमिता चौधरी वार्ड नंबर-22 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतकर जिला परिषद पहुंची हैं। ऐसे में यहां का चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया है।

सलूम्बर में चार प्रत्याशी, 11 के आंकड़े पर सबकी नजर सलूम्बर में जिला प्रमुख चुनाव के लिए चार प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं। इनमें भारत आदिवासी पार्टी से अनुराधा मीणा, कांग्रेस से पुष्पा कुमारी मीणा, भाजपा से लीला मीणा और निर्दलीय सोनल मीणा शामिल हैं।

सलूम्बर जिला परिषद में कुल 21 सदस्य हैं। बहुमत के लिए 11 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। यहां भाजपा के पास 9, कांग्रेस के पास 8 और बीएपी के पास 4 सदस्य हैं। ऐसे में किसी भी दल के पास अपने दम पर बहुमत नहीं है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि जिला प्रमुख की कुर्सी तक पहुंचने के लिए कौन किसका समर्थन जुटाता है।

कोटपूतली-बहरोड़ में कांग्रेस के सामने दो दावेदार कोटपूतली-बहरोड़ में जिला प्रमुख चुनाव के लिए तीन नामांकन दाखिल किए गए हैं। भाजपा की ओर से बलवान सिंह ने पर्चा भरा है। वहीं कांग्रेस से रामनिवास यादव और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी के तौर पर पवन कुमार गुर्जर ने भी नामांकन दाखिल किया है।

यहां जिला परिषद में कुल 27 सदस्य हैं और बहुमत के लिए 14 सदस्यों की जरूरत है। कांग्रेस के पास बहुमत होने के बावजूद दो प्रत्याशियों के मैदान में उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। अब देखना होगा कि पार्टी के भीतर सहमति किसके नाम पर बनती है।

टोंक में नामांकन को लेकर कांग्रेस का हंगामा टोंक में जिला प्रमुख चुनाव की प्रक्रिया के बीच कांग्रेस ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस प्रभारी सुमित गर्ग ने आरोप लगाया कि भाजपा प्रत्याशी निर्धारित समय से दो मिनट देरी से पहुंचा था। इसके बावजूद प्रशासन ने उसका नामांकन स्वीकार कर लिया।

इस घटनाक्रम के बाद चुनाव स्थल पर हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। नामांकन को लेकर उठे विवाद के चलते टोंक का चुनावी माहौल भी गरमा गया।

शाम तक साफ होगी 37 जिलों की तस्वीर राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाना है। इसके बाद मतगणना और परिणामों के साथ जिला प्रमुखों की तस्वीर साफ होगी।