भीलवाड़ा में जिला प्रमुख चुनाव के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई, जब अंदर प्रवेश को लेकर भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए।

कलेक्ट्रेट में एंट्री को लेकर दोनों दलों के समर्थकों के बीच काफी देर तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे के सामने नारेबाजी भी की।

राजस्थान में जिला प्रमुख चुनाव को लेकर बुधवार को प्रदेशभर में सियासी सरगर्मियां तेज हैं। 37 जिलों में जिला प्रमुख और प्रधान चुनने की प्रक्रिया के बीच कई जगहों पर राजनीतिक टकराव देखने को मिला। दौसा, सवाई माधोपुर और जैसलमेर में कांग्रेस ने निर्विरोध जीत दर्ज की है। वहीं, बाकी 34 जिलों में जिला प्रमुख के लिए वोटिंग जारी है। इस बीच भरतपुर और भीलवाड़ा में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने-सामने हो गए। दोनों जगह जमकर नारेबाजी हुई। भीलवाड़ा में तो कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की तक हो गई।

चुनाव के दौरान जिला मुख्यालयों पर राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। जिला प्रमुख की कुर्सी पर कब्जे के लिए भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। कई जिलों में उम्मीदवारों की जीत को लेकर दोनों दलों के नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। ऐसे में मतदान से पहले और मतदान के दौरान भी राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है।

भीलवाड़ा में कलेक्ट्रेट में एंट्री को लेकर भिड़े भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ता भीलवाड़ा में जिला प्रमुख चुनाव के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई, जब अंदर प्रवेश को लेकर भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए। मतदान से पहले दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते धक्का-मुक्की तक पहुंच गई।

कलेक्ट्रेट में एंट्री को लेकर दोनों दलों के समर्थकों के बीच काफी देर तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे के सामने नारेबाजी भी की। चुनाव के दौरान दोनों राजनीतिक दलों के समर्थकों के आमने-सामने आने से माहौल गरमा गया।

जिला प्रमुख चुनाव को लेकर भीलवाड़ा में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में मतदान से पहले हुई इस घटना ने चुनावी माहौल को और गरमा दिया।

भरतपुर में कांग्रेस सदस्यों की घेराबंदी, भाजपा कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी भरतपुर में भी जिला प्रमुख चुनाव के दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तनाव देखने को मिला। कलेक्ट्रेट के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं, शपथ लेने वाले कांग्रेस सदस्यों को घेराबंदी के बीच कलेक्ट्रेट सभागार तक ले जाया गया।

इस दौरान कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता आमने-सामने खड़े होकर नारेबाजी करते रहे। दोनों पक्षों के बीच माहौल काफी गरमा गया। आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ गाली-गलौज की। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास को भी निशाना बनाते हुए उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया।

कांग्रेस सदस्यों को सुरक्षा घेरे में सभागार तक पहुंचाया गया। इस दौरान कलेक्ट्रेट के बाहर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा रही और राजनीतिक नारेबाजी का दौर चलता रहा।

तीन जिलों में कांग्रेस की निर्विरोध जीत, 34 में मुकाबला राजस्थान के 37 जिलों में जिला प्रमुख चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच मुकाबला चल रहा है। अब तक दौसा, सवाई माधोपुर और जैसलमेर में कांग्रेस ने निर्विरोध जीत हासिल की है। इन तीन जिलों में चुनावी मुकाबले की नौबत नहीं आई।

वहीं, शेष 34 जिलों में मतदान की प्रक्रिया जारी है। जिला प्रमुख की कुर्सी हासिल करने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने-अपने सदस्यों को एकजुट रखने की रणनीति अपनाई है। कई जिलों में राजनीतिक समीकरणों के चलते मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है।