जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख के लिए दोनों प्रमुख दलों ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम सहमति बनाने की कवायद जारी है। माना जा रहा है कि मंगलवार देर रात तक प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए जाएंगे।

जिला प्रमुख चुनाव के लिए बुधवार सुबह 10 बजे जिला परिषदों में सभी निर्वाचित सदस्यों की बैठक होगी। इसके बाद सुबह 11 बजे तक उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे।

राजस्थान के 37 जिलों में बुधवार को जिला प्रमुख की कुर्सी का फैसला होगा। पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद अब जिला परिषदों में सत्ता की तस्वीर साफ होने का इंतजार है। बुधवार 25 नवंबर को जिला प्रमुख के चुनाव होंगे, जबकि 26 नवंबर को उप जिला प्रमुख चुने जाएंगे। यानी कल शाम तक प्रदेश के सभी 37 जिलों को नए जिला प्रमुख मिल जाएंगे। इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला तो है ही, निर्दलीय और दूसरे दलों के सदस्य भी कई जिलों में सियासी गणित बदलने की ताकत रखते हैं।

जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख के लिए दोनों प्रमुख दलों ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम सहमति बनाने की कवायद जारी है। माना जा रहा है कि मंगलवार देर रात तक प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए जाएंगे। हालांकि, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ऐनवक्त पर उम्मीदवारों की घोषणा करने की रणनीति अपना रहे हैं। कई जिलों में नामांकन के समय ही प्रत्याशी का नाम सामने आ सकता है। इसके पीछे सदस्यों की नाराजगी और विरोधी खेमे को रणनीति का पता चलने से रोकने की कोशिश मानी जा रही है।

सुबह 11 बजे तक नामांकन, शाम 5 बजे तक आएगा फैसला जिला प्रमुख चुनाव के लिए बुधवार सुबह 10 बजे जिला परिषदों में सभी निर्वाचित सदस्यों की बैठक होगी। इसके बाद सुबह 11 बजे तक उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 11:30 बजे से नामांकन पत्रों की जांच होगी। दोपहर 1 बजे तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे।

दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतदान पूरा होते ही वोटों की गिनती शुरू कर दी जाएगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे। इसके साथ ही जिला परिषदों की कमान किस दल के हाथ में जाएगी, इसकी तस्वीर भी साफ हो जाएगी।

23 जिलों में कांग्रेस का पलड़ा भारी, BJP को सिर्फ 5 में बहुमत 37 जिला परिषदों के चुनावी नतीजों में कांग्रेस का प्रदर्शन बीजेपी से बेहतर रहा है। कांग्रेस को 23 जिलों में स्पष्ट बहुमत मिला है, जबकि बीजेपी केवल 5 जिला परिषदों में अपने दम पर जिला प्रमुख बनाने की स्थिति में है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) को भी नागौर में स्पष्ट बहुमत मिला है। यहां पार्टी अपना जिला प्रमुख बनाएगी।

वहीं, 8 जिलों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। इन जिलों में निर्दलीय सदस्य किंगमेकर की भूमिका में हैं। बालोतरा, बांसवाड़ा, डीडवाना-कुचामन, डीग, डूंगरपुर, खैरथल-तिजारा, प्रतापगढ़ और सलूंबर में जिला प्रमुख की कुर्सी जोड़तोड़ के गणित से तय होगी।

इन जिलों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नजर निर्दलीय सदस्यों पर है। बीजेपी ने उन जिला परिषदों में भी बहुमत जुटाने की कोशिशें तेज कर दी हैं, जहां चुनाव परिणाम उसके पक्ष में नहीं रहे। पार्टी की रणनीति अल्पमत को बहुमत में बदलकर जिला प्रमुख की कुर्सी हासिल करने की है।

हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप, भरतपुर में सदस्यों को उठाने का दावा जिला प्रमुख चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर जिला परिषद सदस्यों को प्रलोभन देने, हॉर्स ट्रेडिंग करने और पुलिस-प्रशासन का दुरुपयोग कर अपने पक्ष में करने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भरतपुर में तीन जिला परिषद सदस्यों को उठा ले जाने का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी बहुमत हासिल करने के लिए अनुचित तरीके अपना रही है।

दूसरी तरफ बीजेपी भी अपने समर्थित सदस्यों को एकजुट रखने और निर्दलीयों का समर्थन जुटाने में लगी है। ऐसे में जिन जिलों में किसी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, वहां आखिरी समय तक राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावना बनी हुई है।

दलबदल कानून लागू नहीं, इसलिए बढ़ जाता है जोड़तोड़ का खेल पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में दलबदल विरोधी कानून लागू नहीं होता। ऐसे में जिला परिषद सदस्य किसी दूसरी पार्टी के समर्थन में जा सकते हैं या दल बदल सकते हैं। इसके लिए उनकी सदस्यता भी खत्म नहीं होती। पार्टी व्हिप का भी वह प्रभाव नहीं होता, जो विधानसभा या संसद के चुनाव में देखने को मिलता है।

यही वजह है कि जिला प्रमुख चुनाव में केवल चुनावी नतीजे ही अंतिम फैसला तय नहीं करते। कई बार कम सदस्य होने के बावजूद कोई दल जोड़तोड़ करके जिला प्रमुख की कुर्सी हासिल कर लेता है। वहीं, स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद भी पार्टी सदस्यों को एकजुट रखने में नाकाम रही तो उसके हाथ से सत्ता निकल सकती है।

चूरू में राजेंद्र राठौड़ की प्रतिष्ठा दांव पर इन चुनावों को बीजेपी और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के राजनीतिक प्रभाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। चूरू में वरिष्ठ बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ की पुत्रवधू कनिका सिंह जिला प्रमुख पद की दावेदार हैं। ऐसे में चूरू जिला परिषद का चुनावी परिणाम राठौड़ की राजनीतिक प्रतिष्ठा के लिहाज से अहम माना जा रहा है। इसे उनके सियासी कमबैक की संभावनाओं से जोड़कर भी देखा जा रहा है।