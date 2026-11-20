नागौर जिला परिषद के चुनावी आंकड़ों में RLP ने शानदार प्रदर्शन किया है। जिले की कुल 37 सीटों में से पार्टी ने 19 सीटें हासिल की हैं। इसके मुकाबले कांग्रेस को 11 और भाजपा को 7 सीटें मिली हैं। यानी नागौर में RLP अकेले ही दोनों प्रमुख दलों से आगे निकल गई है।

नागौर जिला परिषद के चुनावी आंकड़ों में RLP ने शानदार प्रदर्शन किया है। जिले की कुल 37 सीटों में से पार्टी ने 19 सीटें हासिल की हैं।

राजस्थान की जिला परिषदों के चुनावी आंकड़ों में कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबले के साथ क्षेत्रीय दलों ने भी अपनी ताकत दिखाई है। खास तौर पर नागौर में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) का प्रदर्शन चर्चा में है। यहां RLP ने दोनों प्रमुख दलों कांग्रेस और भाजपा को पीछे छोड़ते हुए 19 सीटों पर बढ़त/जीत दर्ज की है। वहीं, आदिवासी बहुल इलाकों में भारत आदिवासी पार्टी (BAP) ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। प्रदेशभर के अब तक जारी आंकड़ों में RLP के खाते में 25 और BAP के खाते में 8 सीटें आई हैं।

नागौर में RLP सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी नागौर जिला परिषद के चुनावी आंकड़ों में RLP ने शानदार प्रदर्शन किया है। जिले की कुल 37 सीटों में से पार्टी ने 19 सीटें हासिल की हैं। इसके मुकाबले कांग्रेस को 11 और भाजपा को 7 सीटें मिली हैं। यानी नागौर में RLP अकेले ही दोनों प्रमुख दलों से आगे निकल गई है। यह प्रदर्शन पार्टी के लिए अहम माना जा रहा है।

RLP का प्रभाव नागौर के अलावा दूसरे जिलों में भी दिखाई दिया है। अजमेर में पार्टी को 2 सीटें मिली हैं। जयपुर में भी RLP ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसके अलावा भरतपुर और टोंक में पार्टी के खाते में एक-एक सीट आई है। इस तरह प्रदेश के उपलब्ध आंकड़ों में RLP ने कुल 25 सीटें हासिल की हैं।

प्रतापगढ़ में BAP ने दिखाई ताकत भारत आदिवासी पार्टी ने प्रतापगढ़ में अच्छा प्रदर्शन किया है। यहां कुल 25 सीटों में से BAP ने 7 सीटें हासिल की हैं। भाजपा के खाते में भी 7 सीटें आई हैं, जबकि कांग्रेस को 9 सीटें मिली हैं। इस तरह प्रतापगढ़ में BAP भाजपा के बराबर सीटें हासिल करने में सफल रही है।

उदयपुर जिला परिषद में भी BAP ने अपना खाता खोला है। यहां पार्टी को एक सीट मिली है। प्रदेश के आंकड़ों में BAP के खाते में कुल 8 सीटें दर्ज हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पार्टी का यह प्रदर्शन उसके राजनीतिक विस्तार के लिहाज से महत्वपूर्ण है।

माकपा और निर्दलीयों ने भी दर्ज कराई मौजूदगी जिला परिषद चुनाव के आंकड़ों में माकपा (CPIM) और निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। माकपा को प्रदेश में अब तक 5 सीटें मिली हैं। इनमें सबसे ज्यादा 4 सीटें हनुमानगढ़ में हैं, जबकि चूरू में पार्टी ने एक सीट हासिल की है।

वहीं, निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में कुल 6 सीटें आई हैं। इनमें डीग में 4 और खैरथल-तिजारा में 2 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा BSP को कुल 3 सीटें मिली हैं। डीग में BSP ने एक और खैरथल-तिजारा में 2 सीटें हासिल की हैं।