राजस्थान की जिला परिषदों में क्षेत्रीय दलों ने दिखाया दमखम, कांग्रेस-BJP को दी पटकनी
नागौर जिला परिषद के चुनावी आंकड़ों में RLP ने शानदार प्रदर्शन किया है। जिले की कुल 37 सीटों में से पार्टी ने 19 सीटें हासिल की हैं। इसके मुकाबले कांग्रेस को 11 और भाजपा को 7 सीटें मिली हैं। यानी नागौर में RLP अकेले ही दोनों प्रमुख दलों से आगे निकल गई है।
राजस्थान की जिला परिषदों के चुनावी आंकड़ों में कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबले के साथ क्षेत्रीय दलों ने भी अपनी ताकत दिखाई है। खास तौर पर नागौर में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) का प्रदर्शन चर्चा में है। यहां RLP ने दोनों प्रमुख दलों कांग्रेस और भाजपा को पीछे छोड़ते हुए 19 सीटों पर बढ़त/जीत दर्ज की है। वहीं, आदिवासी बहुल इलाकों में भारत आदिवासी पार्टी (BAP) ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। प्रदेशभर के अब तक जारी आंकड़ों में RLP के खाते में 25 और BAP के खाते में 8 सीटें आई हैं।
नागौर में RLP सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी
नागौर जिला परिषद के चुनावी आंकड़ों में RLP ने शानदार प्रदर्शन किया है। जिले की कुल 37 सीटों में से पार्टी ने 19 सीटें हासिल की हैं। इसके मुकाबले कांग्रेस को 11 और भाजपा को 7 सीटें मिली हैं। यानी नागौर में RLP अकेले ही दोनों प्रमुख दलों से आगे निकल गई है। यह प्रदर्शन पार्टी के लिए अहम माना जा रहा है।
RLP का प्रभाव नागौर के अलावा दूसरे जिलों में भी दिखाई दिया है। अजमेर में पार्टी को 2 सीटें मिली हैं। जयपुर में भी RLP ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसके अलावा भरतपुर और टोंक में पार्टी के खाते में एक-एक सीट आई है। इस तरह प्रदेश के उपलब्ध आंकड़ों में RLP ने कुल 25 सीटें हासिल की हैं।
प्रतापगढ़ में BAP ने दिखाई ताकत
भारत आदिवासी पार्टी ने प्रतापगढ़ में अच्छा प्रदर्शन किया है। यहां कुल 25 सीटों में से BAP ने 7 सीटें हासिल की हैं। भाजपा के खाते में भी 7 सीटें आई हैं, जबकि कांग्रेस को 9 सीटें मिली हैं। इस तरह प्रतापगढ़ में BAP भाजपा के बराबर सीटें हासिल करने में सफल रही है।
उदयपुर जिला परिषद में भी BAP ने अपना खाता खोला है। यहां पार्टी को एक सीट मिली है। प्रदेश के आंकड़ों में BAP के खाते में कुल 8 सीटें दर्ज हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पार्टी का यह प्रदर्शन उसके राजनीतिक विस्तार के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
माकपा और निर्दलीयों ने भी दर्ज कराई मौजूदगी
जिला परिषद चुनाव के आंकड़ों में माकपा (CPIM) और निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। माकपा को प्रदेश में अब तक 5 सीटें मिली हैं। इनमें सबसे ज्यादा 4 सीटें हनुमानगढ़ में हैं, जबकि चूरू में पार्टी ने एक सीट हासिल की है।
वहीं, निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में कुल 6 सीटें आई हैं। इनमें डीग में 4 और खैरथल-तिजारा में 2 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा BSP को कुल 3 सीटें मिली हैं। डीग में BSP ने एक और खैरथल-तिजारा में 2 सीटें हासिल की हैं।
बड़े दलों के बीच छोटे दलों ने भी बनाया समीकरण
प्रदेश की जिला परिषदों के अब तक के आंकड़ों में कांग्रेस 368 और भाजपा 208 सीटों के साथ आगे हैं। लेकिन RLP, BAP, माकपा, BSP और निर्दलीय उम्मीदवारों का प्रदर्शन भी चुनावी तस्वीर का अहम हिस्सा है। खासकर नागौर में RLP और प्रतापगढ़ में BAP की मौजूदगी बताती है कि कई जिलों में मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और भाजपा के बीच सीमित नहीं है। शेष सीटों के आंकड़े सामने आने के बाद क्षेत्रीय दलों की स्थिति और स्पष्ट होगी।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।