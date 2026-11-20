जारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक विभिन्न दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में कुल 615 सीटें दर्ज हुई हैं। हालांकि, कुल 1275 सीटों के मुकाबले अभी बड़ी संख्या में सीटों के आंकड़े इस सूची में दर्ज नहीं हैं।

राजधानी जयपुर की जिला परिषद में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया है। यहां कुल 57 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 40 सीटें दर्ज हुई हैं

राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव के जिला परिषद सदस्यों के नतीजों और उपलब्ध आंकड़ों में कांग्रेस ने भाजपा पर बड़ी बढ़त बनाई है। प्रदेश की 37 जिला परिषदों की कुल 1275 सीटों में से जारी आंकड़ों में कांग्रेस के खाते में 368 सीटें आई हैं, जबकि भाजपा 208 सीटों पर है। दोनों प्रमुख दलों के बीच 160 सीटों का अंतर है। वहीं, हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की है। भारत आदिवासी पार्टी (BAP) को 8, माकपा (CPIM) को 5, बहुजन समाज पार्टी (BSP) को 3 और निर्दलीय उम्मीदवारों को 6 सीटें मिली हैं।

जारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक विभिन्न दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में कुल 615 सीटें दर्ज हुई हैं। हालांकि, कुल 1275 सीटों के मुकाबले अभी बड़ी संख्या में सीटों के आंकड़े इस सूची में दर्ज नहीं हैं। ऐसे में शेष सीटों के परिणाम और स्थिति सामने आने के बाद तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट होगी।

जयपुर में कांग्रेस को बड़ी बढ़त, भाजपा 11 पर राजधानी जयपुर की जिला परिषद में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया है। यहां कुल 57 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 40 सीटें दर्ज हुई हैं, जबकि भाजपा को 11 सीटें मिली हैं। RLP ने भी दो सीटों पर जीत दर्ज की है। इस तरह जयपुर में कांग्रेस भाजपा से काफी आगे नजर आ रही है।

अजमेर में भाजपा ने 19 सीटें हासिल की हैं, जबकि कांग्रेस को 12 सीटें मिली हैं। पाली में भी भाजपा ने 19 सीटों के साथ बढ़त बनाई है। यहां कांग्रेस के खाते में 14 सीटें आई हैं। जालोर में कांग्रेस ने 13 और भाजपा ने 6 सीटें हासिल की हैं।

भरतपुर और दौसा में कांग्रेस का दमदार प्रदर्शन भरतपुर जिला परिषद में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है। यहां कुल 31 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 21 सीटें गई हैं, जबकि भाजपा को 9 सीटों से संतोष करना पड़ा है। एक सीट RLP के खाते में गई है।

दौसा में भी कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया है। यहां उपलब्ध आंकड़ों में कांग्रेस को 8 सीटें मिली हैं। वहीं, चूरू में कांग्रेस ने 21 और भाजपा ने 17 सीटें हासिल की हैं। इस जिले में माकपा को भी एक सीट मिली है।

इन जिलों में भाजपा-कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर कई जिलों में दोनों प्रमुख दलों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। झालावाड़ में भाजपा ने 17 और कांग्रेस ने 16 सीटें हासिल की हैं। चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस ने 28 सीटों के साथ बढ़त बनाई है, जबकि भाजपा को 7 सीटें मिली हैं।

हनुमानगढ़ में कांग्रेस को 26, भाजपा को 7 और माकपा को 4 सीटें मिली हैं। टोंक में कांग्रेस ने 25 और भाजपा ने 5 सीटें हासिल की हैं। सिरोही में कांग्रेस 18 और भाजपा 4 सीटों पर रही। राजसमंद में कांग्रेस को 10 और भाजपा को 8 सीटें मिली हैं।

नागौर में RLP का जलवा, प्रतापगढ़ में BAP की एंट्री नागौर जिला परिषद में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। यहां RLP ने 19 सीटें हासिल की हैं, जबकि कांग्रेस को 11 और भाजपा को 7 सीटें मिली हैं। नागौर में RLP का प्रदर्शन दोनों राष्ट्रीय दलों के लिए चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।

प्रतापगढ़ में भारत आदिवासी पार्टी (BAP) ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। यहां पार्टी को 7 सीटें मिली हैं। भाजपा को भी 7 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस ने 9 सीटें हासिल की हैं।

डीग में कांग्रेस को 14, भाजपा को 10, निर्दलीय उम्मीदवारों को 4 और BSP को एक सीट मिली है। खैरथल-तिजारा में कांग्रेस ने 10, भाजपा ने 9, BSP ने 2 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 2 सीटें हासिल की हैं। उदयपुर में भाजपा 24 सीटों के साथ आगे रही, जबकि कांग्रेस को 22 और BAP को एक सीट मिली है।