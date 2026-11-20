इन चुनावों में कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व मंत्री बद्रीराम जाखड़, सालेह मोहम्मद, ममता भूपेश, प्रशांत बैरवा और नरेंद्र खींचड़ जैसे नेताओं के रिश्तेदार चुनाव मैदान में हैं।

इन चुनावों में कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व मंत्री बद्रीराम जाखड़, सालेह मोहम्मद, ममता भूपेश, प्रशांत बैरवा और नरेंद्र खींचड़ जैसे नेताओं के रिश्तेदार चुनाव मैदान में हैं।

राजस्थान में पंचायत चुनाव के नतीजों ने जिला प्रमुख की कुर्सी को लेकर सियासी तस्वीर साफ करनी शुरू कर दी है। 37 जिला परिषदों में मतगणना के शुरुआती रुझानों में भाजपा ने बढ़त बनाई है। जयपुर और उदयपुर समेत 7 जिला परिषदों में भाजपा के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। वहीं, अजमेर और सीकर सहित 6 जिला परिषदों में कांग्रेस ने बढ़त बना रखी है। डूंगरपुर में निर्दलीय और अन्य उम्मीदवार आगे हैं।

इन नतीजों के साथ ही प्रदेश में जिला प्रमुख बनाने की जोड़-तोड़ का गणित भी शुरू हो गया है। दरअसल, जिला परिषद के वार्डों में जीतने वाले सदस्य ही अपने जिले का जिला प्रमुख चुनेंगे। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस की नजर सिर्फ ज्यादा सीटें जीतने पर नहीं, बल्कि जिला प्रमुख की कुर्सी तक पहुंचने के लिए जरूरी बहुमत जुटाने पर भी है।

इन चुनावों में कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व मंत्री बद्रीराम जाखड़, सालेह मोहम्मद, ममता भूपेश, प्रशांत बैरवा और नरेंद्र खींचड़ जैसे नेताओं के रिश्तेदार चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में चुनाव परिणामों को इन नेताओं के राजनीतिक प्रभाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है।

जयपुर-उदयपुर में भाजपा आगे, अजमेर में कांग्रेस की बढ़त शुरुआती रुझानों में भाजपा ने जयपुर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर, नागौर, चूरू और बूंदी में बढ़त बनाई है। दूसरी तरफ कांग्रेस अजमेर, सीकर, बीकानेर, झुंझुनूं और टोंक में आगे चल रही है। इसके अलावा अन्य उम्मीदवारों ने डूंगरपुर में बढ़त बना रखी है।

जयपुर जिला परिषद की मतगणना में भाजपा के उम्मीदवार 9 सीटों पर आगे चल रहे हैं। उदयपुर में भी भाजपा के 7 उम्मीदवारों ने बढ़त बनाई है। अजमेर में कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस मामूली अंतर से आगे है।

उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं, डूंगरपुर में अन्य उम्मीदवारों की बढ़त ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। इन जिलों में अंतिम परिणाम आने तक तस्वीर बदलने की संभावना बनी हुई है।

37 जिला प्रमुखों का फैसला करेंगे 1275 वार्ड सदस्य प्रदेश में जिला परिषद चुनाव के लिए 41 जिलों में कुल 1403 वार्डों पर चुनाव हुए हैं। इनमें से 37 जिलों के 1275 जिला परिषद वार्डों की मतगणना शुक्रवार को हो रही है। चार वार्डों में उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं।

निर्विरोध चुने गए चार सदस्यों में भाजपा के तीन और कांग्रेस का एक उम्मीदवार शामिल है। अब बाकी वार्डों के परिणाम सामने आने के साथ ही यह तय होगा कि किस पार्टी के पास कितने सदस्य हैं और कौन जिला प्रमुख की कुर्सी पर अपना दावा मजबूत कर पाएगा।

जिला प्रमुख के चुनाव में वार्ड सदस्यों की भूमिका सबसे अहम होगी। किसी भी पार्टी को जिला प्रमुख बनाने के लिए सदस्यों का समर्थन जुटाना होगा। यही वजह है कि मतगणना के रुझानों के साथ राजनीतिक दलों की नजर उन जिलों पर भी है, जहां मुकाबला बेहद करीबी है।

रिश्तेदारों की जीत पर टिकी दिग्गजों की नजर इन चुनावों में कई बड़े नेताओं के परिवार के सदस्य भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राजेंद्र राठौड़, बद्रीराम जाखड़, सालेह मोहम्मद, ममता भूपेश, प्रशांत बैरवा और नरेंद्र खींचड़ के रिश्तेदार चुनाव मैदान में हैं।